מהפכה טכנולוגית באקדמית צפת

מינוי חדשני במכללה האקדמית צפת: ראש החוג למערכות מידע לשעבר יוביל מהפכה טכנולוגית בחינוך הגבוה

האקדמית צפת מודיעה על מינויו של פרופ' עפר עציון לתפקיד הממונה על יישום בינה מלאכותית – תפקיד חלוצי שישנה את פני החינוך האקדמי. פרופ' עציון, שמסיים בקרוב שש שנים מוצלחות כראש החוג למערכות מידע, יוביל יוזמה דו-זרועית פורצת דרך.

בזירה הלאומית, פרופ' עציון יוביל יוזמה להקמה של מכון בין-מכללתי חדשני, שיבצע מחקרים מתקדמים על ההשפעה של הבינה המלאכותית על מקצועות העתיד. המכון יבחן כיצד כלֵי AI משנים את דפוסי העבודה בתחומים מגוונים ויכין המלצות אסטרטגיות לשוק העבודה הישראלי.

בזירה המקומית, פרופ' עציון יוביל "מהפכת "AI בכל תוכניות הלימודים באקדמית צפת. התפקיד הייחודי יתמקד בעיצוב דמות בוגר חדשה, כזו שמוכנה לעולם שבו בינה מלאכותית היא חלק אינטגרלי מכל תחום מקצועי. בפעילויות, ישולבו סטודנטים וחברי סגל מן המכללה באמצעות סמינריון ייעודי והאקתון שיתפתח לתכנון מיזמים בנושא היוזמה מתבצעת במסגרת תכנית "אקדמיה 360", המבטאת את מחויבות המכללה לחדשנות חינוכית וטכנולוגית. התפקיד יתבצע בכפיפות לסגן הנשיא לעניינים אקדמיים, הפרופ' רביע חליאלה ובהנחייתו, מה שמבטיח יישום מקצועי ואפקטיבי של החזון החדשני.

פרופ' עפר עציון: "אנחנו עומדים בפני הזדמנות היסטורית לעצב מחדש את החינוך הגבוה. הבינה המלאכותית אינה רק כלי, היא מחייבת אותנו לחשוב מחדש על מה שאנחנו מלמדים ואיך אנחנו מכינים את הדור הבא. המטרה היא להכשיר בוגרים שיהיו שותפים לטכנולוגיה ולא רק משתמשים בה."

הנהלת האקדמית צפת מאחלת לפרופ' עציון הצלחה רבה במשימה החשובה הזו ובקידום החינוך הישראלי לעידן הבינה המלאכותית.