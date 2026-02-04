למה יתרו היה צריך להרוס את המסיבה?

השבוע, קיבלתי אגרוף בבטן במקום הכי לא צפוי. הוזמנתי לטקס "מלידה", שערכה לרגל ט"ו בשבט הקהילה ההודית בקצרין. למי שלא מכיר, זה אירוע שכולו צבע, ריח ומסורת. אבל מה שתפס אותי לא היה האוכל, אלא הסיפורים.

ישבתי והקשבתי לזקני העדה. הם תיארו בעיניים בורקות מדמעות איך בהודו הרחוקה, כשהיה מגיע סוחר עם פרי אחד בודד מארץ ישראל – זה היה יום חג. כל הקהילה הייתה מתאספת סביב הארגז. הם לא רצו לאכול את הפרי; הם רצו לנשום אותו. שכל אחד יזכה לטעום טעם של קדושה.

ואני? אני עמדתי שם ונזכרתי שעל העץ שמחכה לי בבית יש עוד קלמנטינות שלא קטפתי וזה אחרי שכבר כמה שבועות אנחנו אוכלים מהעץ. באותו רגע, הבנתי את הטרגדיה הקיומית שלנו: השפע הוא הרוצח השקט של הגעגוע.

איך אפשר לשמור על רטט בלב, כשיש לך הכול, זמין וקרוב?

בין אש למים: הדרמה של הר סיני

השאלה הזו היא הלב של פרשת השבוע, פרשת "יתרו". אנחנו קוראים על רגע השיא בהיסטוריה: מעמד הר סיני. קולות, ברקים, עשן ואש. העם באקסטזה רוחנית.

רש"י דורש מאתנו דרישה בלתי אפשרית על המילים "בַּיּוֹם הַזֶּה בָּאוּ": "שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו". איך? איך אפשר להרגיש "היום" משהו שקרה לפני 3,300 שנה? הרי הטבע האנושי הוא להתרגל, להשתעמם ולהתקרר.

בדיוק כאן, נכנס לתמונה הסיפור החסידי המפורסם על הבעל שם טוב הקדוש.

מסופר שהבעל שם טוב שלח פעם את תלמידיו לראות "יהודי פשוט" מתפלל. התלמידים ראו יהודי כפרי, שבקושי יודע לקרוא, אבל כשהוא אומר "מודה אני" בבוקר, הוא רוקד משמחה. התלמידים חזרו נפעמים.

אחרי שנה, הם חזרו לאותו כפרי. הפעם הוא התפלל מהר, בלי ריקודים ובלי דמעות. הם חזרו מאוכזבים לבעל שם טוב.

חייך הבעש"ט ואמר: "בשנה שעברה, הוא היה מלא באור, כי הוא גילה את זה מחדש. השנה? השנה זה הפך לטבע שלו. זו דרגה גבוהה יותר – כשהקדושה היא לא 'אירוע', אלא היא החיים עצמם".

המהפכה של יתרו: להפוך את הנס למערכת

אבל איך הופכים את ה"אור" ל"חיים"? כאן מגיע יתרו. יתרו מגיע למחנה ישראל בשיא האופוריה. הוא רואה את הנסים, שומע על קריעת ים סוף ומתרגש ("וַיִּחַד יִתְרוֹ").

אבל מיד אחר כך, הוא עושה משהו שנראה כמו "הורס מסיבות". הוא רואה את משה רבנו פועל לבד, ברוח הקודש, ואומר לו משפט חותך: "נָבֹל תִּבֹּל גַּם אַתָּה גַּם הָעָם הַזֶּה".

יתרו מלמד את משה שיעור בניהול: התרגשות זה נחמד, רוח הקודש זה מצוין, אבל אי אפשר לבנות על זה מדינה. חייבים היררכיה. חייבים שרי אלפים ושרי מאות. חייבים לו"ז.

ה"שפת אמת" מסביר רעיון עמוק: יתרו לא בא לכבות את האש של הר סיני. להפך. הוא הבין שאש בלי כלי – מתפזרת ונעלמת. כדי שההתרגשות של מתן תורה תחזיק מעמד 40 שנה במדבר (ועוד אלפי שנים בגלות), היא חייבת להיכנס לתוך "כלים" של סדר ומשפט.

גם הרב קוק דיבר על המתח הזה שבין "הקודש העליון" (החוויה) לבין "חיי החול". הוא הסביר שהמטרה היא לא לברוח מהשגרה אל הריגוש, אלא לקדש את השגרה עצמה. שהאור הגדול יאיר בתוך הכלים הקטנים של היום-יום.

השילוב המנצח לחיים שלנו

אנחנו חיים במטוטלת. מצד אחד, אנחנו רוצים להיות כמו היהודים בהודו – להתרגש עד דמעות מכל דבר. מצד שני, אנחנו חייבים להיות כמו יתרו – מנהלים, אנשי מעשה, אנשים שבונים מערכת יציבה.

המסר הגדול של הפרשה הוא שאסור לבחור. אם נחיה רק על ריגושים (כמו בטקס) – נישרף ונתרסק, כשהשגרה תגיע. אם נחיה רק על נהלים ומערכות (כמו עצת יתרו היבשה) – נתייבש ונאבד את הנשמה.

הסוד הוא "אש בתוך כלי". לבנות מערכת יציבה של "שרי אלפים ושרי מאות" – לקום לעבודה, לנהל לו"ז, לשמור על ההלכה היבשה, לתקתק את הבית. אבל בתוך המערכת הזו, לשמור את הלב של הקהילה ההודית. כשחותכים את הסלט ביום שלישי בערב, נזכור שזה פרי של ארץ ישראל. כשמגיעים למשרד בבוקר, נזכור שזו השליחות שלנו.

מי שיודע לבנות כלים חזקים של שגרה, הוא היחיד שיכול להכיל בתוכם אורות גבוהים של קדושה, בלי להישבר.

שבת שלום, גיא