"לונה היא הניצחון שלנו"

עבור בר, סמנכ"לית שיווק, ואלסנדרו, איש הייטק מתל אביב, הימים האחרונים מסמנים את סופו של מסע בן עשור וראשיתה של דרך חדשה כמשפחה. מסע של עשור שהסתיים בלידה מרגשת במרכז הרפואי "צפון" (פוריה)

עבור בר, סמנכ"לית שיווק, ואלסנדרו, איש הייטק מתל אביב, הימים האחרונים מסמנים את סופו של מסע בן עשור וראשיתה של דרך חדשה כמשפחה. עד לפני שנתיים, העתיד נראה חסום: אובדני היריון כואבים וניסיונות שלא צלחו הותירו אותם על סף ייאוש. חייהם התנהלו בין פרוטוקולים רפואיים, טיפולים מורכבים וסטטיסטיקות לא מעודדות. היום, הם חוגגים את הזכות להיות פשוט אימא ואבא ללונה, התינוקת שהפכה לסמל הניצחון הפרטי שלהם על כל הסיכויים.

במרחק גיאוגרפי, אך לא רגשי, בטבריה, החליטה אתי בוארון (35) לעשות מעשה. אירועי השבעה באוקטובר והכאב הלאומי הובילו אותה לבחור בדרך של נתינה: להביא חיים לעולם. בפוסט אישי, שפרסמה בקבוצת פונדקאות בפייסבוק, הודיעה כי היא מבקשת לשמש פונדקאית, מתוך תחושת שליחות עמוקה.

בר ואלסנדרו נתקלו בפוסט ומהרגע הראשון, נרקם חיבור אנושי יוצא דופן. השלושה בחרו בנתיב של פונדקאות עצמאית, מסלול פחות שכיח, בו ההורים המיועדים והפונדקאית מוצאים זה את זה ומתקשרים ישירות, ללא תיווך של סוכנות והוא מבוסס בראש ובראשונה על אמון אישי עמוק. למרות אופיו העצמאי, התהליך כולו לווה בפיקוח הדוק; גם במסלול זה, החוק הישראלי מחייב את אישור "הוועדה לנשיאת עוברים" ועריכת הסכם משפטי מפורט בין הצדדים. כך הוסדר התהליך בהתאם לכללים ולרגולציה, הכוללים את הפיצוי והביטוחים הנדרשים לאם הנושאת.

ארץ ישראל היפה

כשהגיע רגע האמת, היה ברור שהלידה תתקיים במרכז רפואי "צפון" (פוריה), הסמוך לביתה של אתי. למרות המרחק מביתם, זכו בר ואלסנדרו לליווי אישי וצמוד במהלך ההיריון והלידה. מנהלת השירות הסוציאלי, ענת רוזנבלום והאחות האחראית חדר הלידה, מירב מאיר, בנו עבורם מעטפת מקצועית ורגישה המבוססת על נהלי העבודה המוסדרים בתחום.

"בלידת פונדקאות, מדובר בתהליך מורכב ורב-ממדי", מסבירה ענת רוזנבלום. "הדאגה שלנו מופנית גם ליולדת וליילוד וגם להורים המיועדים. חשוב היה לנו שבר ואלסנדרו ירגישו מהרגע הראשון הורים לכל דבר. המפגש אתם מאפשר לנו להכיר את כל הצדדים לעומק, להכין אותם לרגע המכונן ולהבטיח שיינתנו מענים מלאים ומדויקים לצרכים של כולם – ברגישות, בביטחון ובאהבה".

מירב מאיר מוסיפה על התחושות בחדר: "לראות את החיבור בין אתי מטבריה לבין בר ואלסנדרו זה לראות את ארץ ישראל היפה. הצוות שלנו ערוך לתמוך במורכבות הרגשית הזו, והיה מרגש לראות את הצדדים הופכים למשפחה אחת גדולה".

גם התזמון הרגיש כמעט סמלי: אתי נקלטה להיריון עם סיום המערכה הראשונה מול איראן ולונה נולדה בשבוע 40+2, ימים ספורים לאחר הפסקת האש במערכה השנייה. הלידה לוותה בצוות רב-מקצועי שכלל את המיילדות רעות זלצר, נדיה חטיב ומירב מאיר, לצד הרפלקסולוגית, בלהה אלעד.

אתי משתפת: "עברתי ארבע לידות, אבל זו הייתה חוויה יוצאת דופן. מהכניסה למיון ועד חדר הלידה, הכול נעשה ברוגע, ברגישות ובחיוך. דאגו לי ולהורים לכל פרט. אני מלאה תודה".

לונה נולדה במשקל 3,800 ק"ג ומסמנת עבור בר ואלסנדרו את תחילתו של הפרק שחיכו לו עשור – החיים כמשפחה.

מנהל המרכז הרפואי "צפון", פרופ' נועם יהודאי: "הסיפור הזה משקף את הליבה שלנו, שילוב בין מצוינות רפואית לאנושיות וחמלה. כמרכז רפואי, המהווה עוגן לתושבי האזור, אנו רואים בטיפול כזה מימוש של השליחות שלנו. לונה היא תזכורת לכך שכאשר מקצועיות פוגשת רוח אנושית, התוצאה היא ניצחון של התחדשות ותקווה".