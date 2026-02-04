כשהבטן מדברת

קרה לכם פעם שהבטן כאבה, התנפחה, או "התהפכה", למרות שלא אכלתם שום דבר חריג? בשלב הזה, בדרך כלל, אנחנו שואלים את עצמנו מה אכלנו, אבל האמת היא שלפעמים השאלה הנכונה היא לא מה אכלנו, אלא מה עבר עלינו. לפעמים, הגוף מגיב למשהו שקרה, ולא למה שיש בצלחת… כשאנחנו מדברים על כאבי בטן ונפיחות, אנחנו נוטים ישר להסתכל על התפריט, אבל בקליניקה, אני רואה שוב ושוב שהבטן היא לעתים קרובות המקום שבו הגוף שלנו "מאחסן" את המתח, התסכול והכעס.

כאבי בטן הם סימפטומים מתסכלים ביותר. הבדיקות יוצאות תקינות (לשמחתכם ולתסכולכם), את התפריט שיניתם כבר עשר פעמים, אבל הכאב עדיין שם. זו בדיוק הנקודה: לא כל כאב מתחיל בקיבה. כמעט אף פעם כאב בטן לא מגיע "סתם". הוא מופיע כשיש עומס, כשיש חוסר שקט פנימי, או כשיש מתח שלא קיבל מקום להתבטא. זה לא אומר שהכול "בראש", זה אומר שהגוף שלכם מגיב למה שמסביבכם.

הכבד, הכעס והבטן

ברפואה הסינית, האנרגיה של הכבד אחראית על זרימה תקינה של צ'י (אנרגיה) בגוף כולו, כולל במערכת העיכול. הכעס, התסכול והמתח קשורים אף הם לכבד ואותו כוח שאמור לאפשר תנועה, זרימה והתפתחות – נתקע. התקיעוּת הזו משפיעה ישירות על מערכת העיכול ואז נראה נפיחות, גזים, יציאות לא סדירות, תחושת מלאוּת, כאב שמופיע בלי חוקיות ברורה. זו לא בהכרח בעיה של אוכל, אלא של זרימה.

סיפור מהקליניקה

לא מזמן, הגיעה אליי מטופלת עם כאבי בטן חוזרים, נפיחות ותחושת אי-נוחות יום-יומית. הבדיקות היו תקינות, היא ניסתה לשנות תזונה – פעם בלי מוצרי חלב ופעם בלי גלוטן ופעם בלי בשר, אבל הכאב המשיך להופיע.

כבר בשיחה הראשונה ראינו שלא מדובר רק בבעיית עיכול והטיפול שלנו התמקד ב"להניע" את מה שתקוע. בעזרת דיקור סיני, צמחי מרפא והכוונה לשינויים קטנים ביום-יום, המערכת התחילה להירגע. תוך פחות מחודש, היא כבר הרגישה אחרת, פחות נפיחות, יותר קלילות ובעיקר – שקט בבטן.

בקליניקה, אנחנו לא מטפלים רק בכאב עצמו, אלא בהבנה של המערכת כולה – איפה יש עומס, מה נתקע ואיך מחזירים את האיזון. במקרים רבים, כשעובדים נכון עם המנגנון שמאחורי כאב הבטן, הוא פשוט מתפוגג.

הרבה בריאות, קרן מיכאלי