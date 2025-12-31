כסף כשיחה

מאת: רו״ח רונית סימני

יש משהו בכסף שגורם לנו מיד להתכווץ.

כאילו ברגע שמזכירים את המילה "כסף" – זה כבר נהייה כבד, מלחיץ, או "גדול עליי". זה מעניין, כי כסף מלווה אותנו כל יום.

בקניות בסופרמרקט, בהחלטות הקטנות, בשיחות עם הילדים ואפילו בבחירה אם לצאת, או להישאר בבית ובכל זאת, רובנו גדלנו בלי שיחה אמיתית על כסף.

לא בבית, לא בזוגיות ולפעמים גם לא עם עצמנו.

אני פוגשת אנשים חכמים, אחראיים, עובדים קשה, שמרגישים כי משהו בהתנהלות הכלכלית שלהם לא יושב עד הסוף. לא כי אין להם כסף, אלא כי הם אף פעם לא עצרו לשאול: מה כסף אומר לי בכלל?

אצל אחד הוא ביטחון. אצל אחר הוא חופש. אצל מישהו הוא שקט ואצל מישהו אחר הוא בעיקר לחץ.

ברגע שלא מדברים את זה – הכסף מתחיל לנהל את השיחה לבד. דרך ויכוחים קטנים, דרך דחיינות, דרך תחושת חוסר שליטה שלא תמיד יודעים להסביר.

בעיניי, השלב הראשון בהתנהלות כלכלית טובה הוא פשוט להסכים לדבר.

בלי מספרים, בלי טבלאות, בלי פתרונות.

רק להבין את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על כסף – משם, הכול כבר נראה אחרת.