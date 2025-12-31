חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

כסף כשיחה

אצל אחד הוא ביטחון. אצל אחר הוא חופש. אצל מישהו הוא שקט ואצל מישהו אחר הוא בעיקר לחץ

מאת: רו״ח רונית סימני

יש משהו בכסף שגורם לנו מיד להתכווץ.

כאילו ברגע שמזכירים את המילה "כסף" – זה כבר נהייה כבד, מלחיץ, או "גדול עליי". זה מעניין, כי כסף מלווה אותנו כל יום.

בקניות בסופרמרקט, בהחלטות הקטנות, בשיחות עם הילדים ואפילו בבחירה אם לצאת, או להישאר בבית ובכל זאת, רובנו גדלנו בלי שיחה אמיתית על כסף.

לא בבית, לא בזוגיות ולפעמים גם לא עם עצמנו.

אני פוגשת אנשים חכמים, אחראיים, עובדים קשה, שמרגישים כי משהו בהתנהלות הכלכלית שלהם לא יושב עד הסוף. לא כי אין להם כסף, אלא כי הם אף פעם לא עצרו לשאול: מה כסף אומר לי בכלל?

אצל אחד הוא ביטחון. אצל אחר הוא חופש. אצל מישהו הוא שקט ואצל מישהו אחר הוא בעיקר לחץ.

ברגע שלא מדברים את זה – הכסף מתחיל לנהל את השיחה לבד. דרך ויכוחים קטנים, דרך דחיינות, דרך תחושת חוסר שליטה שלא תמיד יודעים להסביר.

בעיניי, השלב הראשון בהתנהלות כלכלית טובה הוא פשוט להסכים לדבר.

בלי מספרים, בלי טבלאות, בלי פתרונות.

רק להבין את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על כסף – משם, הכול כבר נראה אחרת.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Events for 1st ינואר
No Events
Events for 2nd ינואר
No Events
Events for 3rd ינואר
No Events
Events for 4th ינואר
No Events
Events for 5th ינואר
No Events
Events for 6th ינואר
No Events
Events for 7th ינואר
No Events
Events for 8th ינואר
No Events
Events for 9th ינואר
No Events
Events for 10th ינואר
No Events
Events for 11th ינואר
No Events
Events for 12th ינואר
No Events
Events for 13th ינואר
No Events
Events for 14th ינואר
No Events
Events for 15th ינואר
No Events
Events for 16th ינואר
No Events
Events for 17th ינואר
No Events
Events for 18th ינואר
No Events
Events for 19th ינואר
No Events
Events for 20th ינואר
No Events
Events for 21st ינואר
No Events
Events for 22nd ינואר
No Events
Events for 23rd ינואר
No Events
Events for 24th ינואר
No Events
Events for 25th ינואר
No Events
Events for 26th ינואר
No Events
Events for 27th ינואר
No Events
Events for 28th ינואר
No Events
Events for 29th ינואר
No Events
Events for 30th ינואר
No Events
Events for 31st ינואר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!