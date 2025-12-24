כסף גדול, מדע עמוק והחלטות שישפיעו על כולנו

גם השבוע, עולם הטכנולוגיה לא עסק בגאדג'טים. הוא עסק בכיוונים. איפה משקיעים, מי סוגר ידע ואיפה המדע פוגש כסף גדול

בעולם משקיעים מעל 55 מיליארד דולר בטכנולוגיה שנקראת מחשוב קוונטי.

רוב הכסף מגיע מממשלות, לא מחברות פרטיות. מה זה אומר? בפשטות, זה לא מחשב חדש לבית. זה סוג של מחשב שמיועד לפתור בעיות מאוד מסובכות. למשל, פיתוח תרופות, חומרים חדשים וחישובים שמחשב רגיל פשוט לא מסוגל לעשות.

בישראל, הושקעו כבר כ-650 מיליון דולר בתחום. זה עדיין לא מוצר שאפשר לקנות. זהו מחקר. אבל מי שמשקיע עכשיו, עושה את זה כי הוא מאמין שבעוד שנים, זה ישנה את העולם.

השורה התחתונה: זה עתיד רחוק, אבל כסף חכם כבר שם.

נאס"א ומפת היקום. לא מדע בדיוני, מדע אמתי

נאס"א שחררה השבוע מפה חדשה של השמים מטלסקופ בשם "SPHEREx".

לא תמונה לתלות בסלון. כלי עבודה מדעי.

בכל חצי שנה, הטלסקופ סורק את כל השמים ורואה צבעים שהעין שלנו לא רואה.

המטרה היא להבין איך היקום נוצר, מאיפה הגיעו מים וקרח ואיך נראה האור לפני מיליארדי שנים, למה זה חשוב גם לנו? כי מחקר כזה מוביל בסוף לטכנולוגיות צילום, חיישנים ועיבוד נתונים.

הרבה דברים שיש היום בטלפונים ובמכשירים רפואיים התחילו במחקר חלל.

"מטא" (פייסבוק) משנה כיוון

דיווחים השבוע אומרים ש"מטא" עובדת על מודל בינה מלאכותית חדש, אבל בניגוד לעבר, הוא יהיה סגור, לא פתוח לכולם. למה זה קורה? כי יש תחרות קשה, כי הושקעו מיליארדים וכי משקיעים רוצים לראות כסף חוזר.

המשמעות היא פשוטה: פחות שיתוף. יותר שליטה. יותר מלחמה על השוק.

זהו סימן ברור שהעולם הזה נהיה עסקי מאוד ופחות אידאולוגי.

הטכנולוגיה הביטחונית הישראלית ממשיכה לגדול

בשנת 2025, גויסו מעל מיליארד דולר לחברות ביטחוניות בישראל. לא בגלל טרנד. בגלל ביקוש. העולם מרגיש פחות בטוח. מדינות מחפשות מערכות שעובדות באמת. רחפנים, מערכות אוטונומיות, חיישנים חכמים. ישראל מציעה פתרונות שכבר נבדקו בשטח ולכן הכסף מגיע. זו לא חגיגה. זו מציאות.

השורה התחתונה

כסף גדול הולך היום למדע עמוק, לא לקישוטים.

מחקר חלל משפיע על החיים שלנו הרבה יותר ממה שנדמה.

בינה מלאכותית עוברת משלב של פתיחוּת לשלב של סגירוּת ושליטה.

הטכנולוגיה הביטחונית הישראלית צומחת, כי העולם דורש פתרונות אמיתיים.

