כל נערה – עולם ומלואו

יו"ר הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה גולן ביקר השבוע בכפר הנוער לבנות "איילת השחר", במושב יונתן, והתרשם לטובה מהגישה הטיפולית העמוקה

ביום שלישי, התקיים בכפר הנוער "איילת השחר", במושב יונתן, ביקור של יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה, שלומי אטיאס. הביקור עמד בסימן שותפות, היכרות מעמיקה עם פעילות הכפר והצגת החזון הייחודי המשלב בין תכנון פיזי מיטיב לבין תפיסה חינוכית-טיפולית הוליסטית.

את הביקור הובילו מנכ"ל רשת "רוח הגולן", גבי חמו ומנהלת הכפר, מיכל גולן. בפתח הביקור, הוצגה בפני שלומי אטיאס, יו״ר הוועדה לתכנון ובנייה ודניאל אוקנין, מנהל הוועדה, התפיסה הליבתית של הכפר – ראיית כל נערה כעולם ומלואו. הוצגו מענים מותאמים אישית במישורים הלימודי, החברתי והרגשי, לצד תכנון מרחבי הכפר כתשתית תומכת צמיחה, ביטחון והתפתחות.

בהמשך, נערך סיור במרחבי הלמידה והיצירה, בהם מרכז אמנויות הבמה, הכולל חדרי מוזיקה, אמנות ותאטרון וכן תהליכי הבינוי של חדר המוזיקה האוריינטלית החדש. עוד ביקרו בחדרי המחשבים ובחדר הכושר המקצועי, המקדמים רווחה ובריאות.

במהלך הסיור, הוצגו מגמות הלימוד הייחודיות של הכפר ובהן מגמת תקשורת וקולנוע, המאפשרת ביטוי עצמי דרך יצירה חזותית ומגמת אפייה מלונאית וקונדיטוריה, שבמסגרתה טעם אטיאס מתוצרי הבנות והתרשם מהרמה המקצועית הגבוהה. הסיור נמשך למתחמי החקלאות והטבע – ענף הסוסים, מגמת הקוסמטיקה הטבעית והחקלאות היצרנית, הכוללת חממות, כוורות ותהליך רדיית דבש, כולם מהווים כלים טיפוליים ולימודיים משמעותיים.

מר שלומי אטיאס, יו״ר הוועדה לתכנון ובנייה: "הביקור בכפר הנוער איילת השחר היה מרשים ומעורר השראה. נחשפתי למודל ייחודי המשלב תכנון פיזי איכותי עם תפיסה חינוכית־טיפולית עמוקה, הרואה כל נערה באופן הוליסטי ומעניקה לה מרחב בטוח לצמיחה ולהתפתחות. אני רוצה לשבח את מר גבי חמו מייסד המקום וגברת מיכל גולן על פועלם שלא יסולא בפז, בעשיה חינוכית מעוררת השראה. ניכר כי התכנון אינו רק מבנים, אלא תשתית אמיתית להזדמנויות, יצירה ועתיד טוב יותר."