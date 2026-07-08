כללית משיקה לראשונה בישראל: שירות רופאי עיניים און-ליין מענה בתוך שעתיים

אבחון, מרשמים והפניות בשיחת וידאו עם רופא עיניים מומחה, ללא צורך בהגעה למרפאה, במקרים המתאימים

"כללית" משיקה לראשונה בישראל שירות רופאי עיניים און-ליין, המאפשר לקבל ייעוץ רפואי בשיחת וידאו עם רופא עיניים מומחה. השירות כולל אבחון, מרשמים והפניות בהתאם לצורך ומענה שניתן בתוך עד שעתיים, מרגע פתיחת הפנייה. הוא מצטרף למעטפת השירותים הווירטואליים "כללית NEXT" ומרחיב את הנגישות לאחד מתחומי הרפואה המבוקשים ביותר.

מדי שנה, מבוצעות ב"כללית" למעלה ממיליון פניות לרופאי עיניים. במהלך פיילוט, שנערך במשך כשנה במחוז דרום, בוצעו כ-12 אלף ייעוציים רפואיים מרחוק ברפואת עיניים. בעקבות הצלחת הפיילוט, הוחלט להרחיב את השירות והצפי הוא להכפלת היקף הפעילות. הסיבות השכיחות ביותר לפנייה לשירות און-ליין היו דלקות עיניים, שעורה, אלרגיות, יובש בעיניים ושטפי דם תת-לחמיתיים. עוד עולה מנתוני הפיילוט כי כ-65% מהפונים היו בגילאי העבודה (19–55), נתון המעיד על הביקוש לשירות רפואי מהיר ונגיש, ללא צורך בהגעה למרפאה.

המנהל הרפואי של שירות רופאי עיניים און-ליין ב"כללית", ד"ר אייל ולטר: "רפואת עיניים היא תחום שבו לזמינות ולמהירות הטיפול יש חשיבות רבה. השירות החדש מאפשר לנו לתת מענה מהיר לבעיות עיניים שכיחות שניתן לאבחן מרחוק ולהעניק טיפול ראשוני, מרשמים והפניות בהתאם לצורך. במקרים רבים, השירות חוסך למטופלים הגעה למרפאה והמתנה למועד הביקור, תוך שמירה על רפואה מקצועית ואיכותית".

אינו מיועד למצבי חירום

סמנכ"ל וראש חטיבת הקהילה ב"כללית", רונן נודלמן: "רפואת עיניים היא אחד מתחומי הרפואה המבוקשים ביותר. השירות החדש מרחיב משמעותית את הזמינות לרופאי עיניים ומאפשר למטופלי 'כללית' לקבל מענה מקצועי ומהיר, מכל מקום, בשילוב בין חדשנות רפואית, איכות שירות ונוחות. זהו צעד נוסף בהרחבת שירותי הרפואה הדיגיטלית של 'כללית' ובהנגשת שירות למטופלים".

השירות של רופאי העיניים און-ליין פועל בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 15:00-21:00. הוא מיועד למצבים שכיחים כגון דלקות עיניים, שעורה, גרד ואודם, נגעים בעפעפיים ושטפי דם בעין. הוא אינו מיועד למצבי חירום. במקרים כגון חבלות בעין, חשד לחדירת גוף זר, או מגע עם חומר כימי, הפרעות ראייה פתאומיות ובהן הבזקי אור, אובדן שדה ראייה, או כפל ראייה, יש לפנות באופן מידי למיון.

השירות ניתן מגיל לידה ועד 120, בתשלום אגרה רבעונית: 31 ש"ח.