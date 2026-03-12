כבוד גדול בקצרין

נשיא המדינה יצחק הרצוג בביקור רשמי בקצרין, בירת הגולן. נשיא המדינה הרצוג: "קצרין מהווה דוגמה ומופת לכל ישראל". ראש המועצה יהודה דואה: "ביקור הנשיא הוא מקור לגאווה וזריקת חוסן לכל תושבי קצרין"

בצל מבצע "שאגת הארי" והתמודדות קצרין עם אתגרי המבצע, אירחה השבוע המועצה המקומית קצרין, את נשיא המדינה יצחק הרצוג לביקור רשמי. את הביקור אירח יהודה דואה, ראש המועצה המקומית קצרין והוא נפתח בחדר ההפעלה היישובי עם סקירה רחבה על תהליך הצמיחה הדמוגרפית של קצרין, תוך שימת דגש על הפוטנציאל האזורי של קצרין כעוגן אסטרטגי של הגולן, הגליל המזרחי ובכלל, של מדינת ישראל כולה.

הביקור נמשך בשיח בלתי אמצעי על עוצמתה של הקהילה בקצרין, המכונה "אנשי הבזלת". הנשיא נחשף לחוזקה של הקהילה המקומית, שבוחרת לשמור על חוסן גבוה ואחדות גם בימים אלו. הוצגו המענים הייחודיים והיצירתיים שפיתחה המועצה עבור התושבים, בהם פעילויות הפגה לנוער ומיזמי תרבות קהילתיים, המייצרים שגרה בתוך החירום.

דגש מיוחד הושם על המעטפת הניתנת באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים, הצח"ש, השפ"ח ומרכז החוסן. הנשיא שמע על הגידול בפניות ועל הפתרונות המקצועיים הניתנים לתושבים כבר כעת, כחלק מההיערכות ל"יום שאחרי" המלחמה וההתמודדות עם המערכה המתמשכת.

עוד במהלך הביקור, נפגש הנשיא בחדר ההפעלה עם פלגת הכוננות וכן נפגש עם ותיקות היישוב שלקחו חלק בפעילות הפגה במבואת היכל התרבות. הנשיא הרצוג הביע הערכה רבה לאופן הפעולה, ההיערכות וההתמודדות של קצרין בחירום והחוסן הבלתי רגיל שמציגים תושביה של בירת הגולן.

נשיא המדינה יצחק הרצוג:״מרשים מאוד לראות את המקום הזה. קצרין היא יישוב המהווה דוגמה ומופת לכל ישראל. בזכות העבודה המסורה, ההתמדה והמחויבות של הנהגת היישוב ותושביו, קצרין עתידה להפוך לעיר של ממש ולהיות מוקד של צמיחה ופריחה באזור. אני חושב שזה מסר חשוב לאזור ולעולם כולו, הגולן הולך להיות מרכז פריחה וצמיחה של מדינת ישראל.

אני מאחל שנעבור את המערכה הזו בשלום, שכוחותינו יביאו את כל התוצאות וההישגים ושנראה שינוי במזרח התיכון. תישמרו על הוראות פיקוד העורף בקפידה, כי הן מצילות חיים. נעבור את התקופה הזאת יחד בעזרת השם, נצא ונשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות.״

יהודה דואה, ראש המועצה המקומית קצרין: "אנו מברכים את נשיא המדינה, יצחק הרצוג, על הגעתו לקצרין בירת הגולן. הביקור בחדר ההפעלה המבצעי שלנו הוא מקור לגאווה עצומה וזריקת מרץ של חוסן לכל תושבת ותושב בקצרין.

״בשנתיים האחרונות קצרין עומדת איתנה בחזית הצפונית, אל מול אתגרים מורכבים. הכוח והתקווה שלנו זו הצמיחה – אנו קולטים משפחות חדשות, בונים ומחזקים את ההתיישבות בגולן ללא הרף. נוכחות הנשיא כאן מחזקת את ידינו להמשיך להוביל, לבנות ולהבטיח שקצרין תמשיך להיות עוגן אסטרטגי ומשגשג לא רק עבור הגולן והגליל, אלא לכל מדינת ישראל."