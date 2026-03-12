חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

כבוד גדול בקצרין

נשיא המדינה יצחק הרצוג בביקור רשמי בקצרין, בירת הגולן. נשיא המדינה הרצוג: "קצרין מהווה דוגמה ומופת לכל ישראל". ראש המועצה יהודה דואה: "ביקור הנשיא הוא מקור לגאווה וזריקת חוסן לכל תושבי קצרין"

בצל מבצע "שאגת הארי" והתמודדות קצרין עם אתגרי המבצע, אירחה השבוע המועצה המקומית קצרין, את נשיא המדינה יצחק הרצוג לביקור רשמי. את הביקור אירח יהודה דואה, ראש המועצה המקומית קצרין והוא נפתח בחדר ההפעלה היישובי עם סקירה רחבה על תהליך הצמיחה הדמוגרפית של קצרין, תוך שימת דגש על הפוטנציאל האזורי של קצרין כעוגן אסטרטגי של הגולן, הגליל המזרחי ובכלל, של מדינת ישראל כולה.

הביקור נמשך בשיח בלתי אמצעי על עוצמתה של הקהילה בקצרין, המכונה "אנשי הבזלת". הנשיא נחשף לחוזקה של הקהילה המקומית, שבוחרת לשמור על חוסן גבוה ואחדות גם בימים אלו. הוצגו המענים הייחודיים והיצירתיים שפיתחה המועצה עבור התושבים, בהם פעילויות הפגה לנוער ומיזמי תרבות קהילתיים, המייצרים שגרה בתוך החירום.

דגש מיוחד הושם על המעטפת הניתנת באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים, הצח"ש, השפ"ח ומרכז החוסן. הנשיא שמע על הגידול בפניות ועל הפתרונות המקצועיים הניתנים לתושבים כבר כעת, כחלק מההיערכות ל"יום שאחרי" המלחמה וההתמודדות עם המערכה המתמשכת.

עוד במהלך הביקור, נפגש הנשיא בחדר ההפעלה עם פלגת הכוננות וכן נפגש עם ותיקות היישוב שלקחו חלק בפעילות הפגה במבואת היכל התרבות. הנשיא הרצוג הביע הערכה רבה לאופן הפעולה, ההיערכות וההתמודדות של קצרין בחירום והחוסן הבלתי רגיל שמציגים תושביה של בירת הגולן.

נשיא המדינה יצחק הרצוג:״מרשים מאוד לראות את המקום הזה. קצרין היא יישוב המהווה דוגמה ומופת לכל ישראל. בזכות העבודה המסורה, ההתמדה והמחויבות של הנהגת היישוב ותושביו, קצרין עתידה להפוך לעיר של ממש ולהיות מוקד של צמיחה ופריחה באזור. אני חושב שזה מסר חשוב לאזור ולעולם כולו, הגולן הולך להיות מרכז פריחה וצמיחה של מדינת ישראל.

אני מאחל שנעבור את המערכה הזו בשלום, שכוחותינו יביאו את כל התוצאות וההישגים ושנראה שינוי במזרח התיכון. תישמרו על הוראות פיקוד העורף בקפידה, כי הן מצילות חיים. נעבור את התקופה הזאת יחד בעזרת השם, נצא ונשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות.״

יהודה דואה, ראש המועצה המקומית קצרין: "אנו מברכים את נשיא המדינה, יצחק הרצוג, על הגעתו לקצרין בירת הגולן. הביקור בחדר ההפעלה המבצעי שלנו הוא מקור לגאווה עצומה וזריקת מרץ של חוסן לכל תושבת ותושב בקצרין.

״בשנתיים האחרונות קצרין עומדת איתנה בחזית הצפונית, אל מול אתגרים מורכבים. הכוח והתקווה שלנו זו הצמיחה – אנו קולטים משפחות חדשות, בונים ומחזקים את ההתיישבות בגולן ללא הרף. נוכחות הנשיא כאן מחזקת את ידינו להמשיך להוביל, לבנות ולהבטיח שקצרין תמשיך להיות עוגן אסטרטגי ומשגשג לא רק עבור הגולן והגליל, אלא לכל מדינת ישראל."

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st מרץ
No Events
Events for 2nd מרץ
No Events
Events for 3rd מרץ
No Events
Events for 4th מרץ
No Events
Events for 5th מרץ
No Events
Events for 6th מרץ
No Events
Events for 7th מרץ
No Events
Events for 8th מרץ
No Events
Events for 9th מרץ
No Events
Events for 10th מרץ
No Events
Events for 11th מרץ
No Events
Events for 12th מרץ
No Events
Events for 13th מרץ
No Events
Events for 14th מרץ
No Events
Events for 15th מרץ
No Events
Events for 16th מרץ
No Events
Events for 17th מרץ
No Events
Events for 18th מרץ
No Events
Events for 19th מרץ
No Events
Events for 20th מרץ
No Events
Events for 21st מרץ
No Events
Events for 22nd מרץ
No Events
Events for 23rd מרץ
No Events
Events for 24th מרץ
No Events
Events for 25th מרץ
No Events
Events for 26th מרץ
No Events
Events for 27th מרץ
No Events
Events for 28th מרץ
No Events
Events for 29th מרץ
No Events
Events for 30th מרץ
No Events
Events for 31st מרץ
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!