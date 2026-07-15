יאללה, קפה

הוא הבעלים של עגלת הקפה "דורא", בנוב. "מגיל צעיר מאוד הייתי במטבח, מבשל לכל המשפחה והחברים". האורח לנו לשבת הוא דידי ארליך, מנטור

קצת על עצמך

"דידי ארליך, בן 30, נשוי לאפרת ויש לנו שלושה ילדים".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי וגדלתי במעלות, בגליל המערבי. משפחה של שבעה אחים, אני החמישי".

מגורים

"גרים בנטור, כבר שבע שנים. מקום מגוון ומיוחד עם אנשים טובים ומדהימים".

עיסוק

"בעלים של עגלת הקפה 'דורא', שנמצאת ב'משתלת הגולן', בנוב. מגיל צעיר מאוד הייתי במטבח, מבשל לכל המשפחה והחברים, ארוחות בוקר צוהריים וערב. המטבח תמיד נתן לי שקט, תמיד קיבל אותי בברכה.

"לאפרת אשתי ולי היה רצון לפתוח מקום, שנוכל להגיש בו אוכל טעים וקפה טוב. אי שם בקורונה, החלטנו לקפוץ למים ולפתוח את עגלת הקפה שלנו – 'דורא'. אנחנו משתדלים להוציא את האוכל הכי טרי שאפשר ועם חומרי הגלם הכי טובים. הלקוחות שלנו הם מאוד מגוונים, הרבה מקומיים מהגולן וגם מטיילים מכל הארץ וחיילים שנמצאים פה בגזרה".

מה בעיקר משמח אותך בעיסוק שלך?

"משמח אותי לראות שאנשי הגולן מגיעים ומפרגנים. אומרים לנו שכיף שאנחנו פה. זה מאוד משמח וזה נותן המון כוח להמשיך לעסוק בזה".

איך נראה יום שישי שלך?

"יום שישי זה היום הכי לחוץ אצלי בשבוע. קם מאוד מוקדם ונוסע לעגלה להכין, לקנות ולסדר כל מה שצריך. עובדים עד אחת ואז חוזרים הביתה להכנות לשבת".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"בערב, בדרך כלל, אנחנו אוהבים קליל ופחות כבד. דגי מרק, סלטים. בבוקר, עושים קידוש חלבי ומאוחר יותר, אוכלים סעודת שבת".

זיכרון ילדות משבת

"סבא וסבתא שלי הקימו את בני יהודה. אימא שלי גדלה פה בגולן. סבתא שלי, סבתא נילי, עדיין גרה בבני יהודה, כבר 53 שנים. לפעמים, אנחנו נוסעים אליה לשבת וזו חווית ילדות של ממש, הריחות, בית הכנסת, האנשים, האוכל".

מה הכי כיף בשבת שלך?

"הדבר שהכי נותן לי כוח זה המשפחה שלי, ההורים שלי והאחים שלי. בשבת, יש לנו את ההזדמנות להיפגש אחרי כל הטירוף של השבוע וזה משהו שנותן לי המון וממלא אותי".

המלצה על ספר

"'הכלים העדינים של הלב', לימוד ימימה של אלומה לב".

עם מי היית רוצה לשבת לכוס קפה?

"הייתי רוצה לשבת עם סבא שלי. סבא פליקס, שנפטר שבועיים אחרי שנולדתי ולא זכיתי להכיר אותו".

בשעות הפנאי מה עושה?

"אני מנגן על כמה כלי נגינה, מאוד מחובר לזה ומנגן בכל הזדמנות שיש לי. משתדל לצאת לטבע כמה שיותר".

איך משפיעה עליך המלחמה?

"חוסר הוודאות מאוד משפיע עליי באופן אישי וגם בעסק. אתה צריך להזמין ספקים, ירקות וחלב וכדומה ואתה לא ידוע אם למחרת תצטרך לסגור את העסק, כי שינו את ההנחיות של פיקוד העורף. בשלוש שנים האחרונות, הבנתי מה זה להצליח לחיות במציאות משתנה".

מהו המוטו שלך בחיים?

"מאמין בלנצח את הפחד, לא לוותר כשקשה. להיות מוכן לעבוד קשה. תמיד להסתכל רחוק – החיים הם מסע".

מה אתה הכי אוהב בגולן?

"את השקט. את המרחבים. האנשים. יש לגולן אנרגיה מיוחדת, עוצמה מיוחדת".

מה אתה מאחל לעצמך?

"אני מאחל לעצמי לגדול ולהתפתח ולשמוח בכל הטוב שכבר יש".