טקס הענקת מלגות ללימודי חקלאות – זורעים עתיד!

ב"מכון שמיר למחקר", התקיים טקס חלוקת המלגות של קרן מלגות גולן ללימודי חקלאות, ע"ש חיים יוגב. הטקס מהווה אבן דרך משמעותית ליוזמה אזורית שצמחה מהשטח, בגיבוי מרכזי המשקים והשותפים האזוריים ומשקף מחויבות ארוכת טווח לעתיד החקלאות בגולן.

קרן מלגות גולן ללימודי חקלאות, שהוקמה בשנת 2023, פועלת לחיזוק החקלאות בגולן באמצעות השקעה בידע ובאנשים, טיפוח מצוינות מחקרית וחיבור בין האקדמיה לעשייה היישומית. קיומו של הטקס מבטא אמון בסטודנטיות ובסטודנטים הצעירים ומכניס לחקלאות הגולן רוח חדשה של ידע, שאפתנות ואופטימיות.

השנה, הוענקו מלגות ל-13 סטודנטיות וסטודנטים, הלומדים לתארים ראשונים ומתקדמים בתחומים מרכזיים לעתיד האזור, בהם מדעי הצמח, הנדסת מים, ביוטכנולוגיה, קרקע וסביבה.

במהלך הטקס, נשאה דברים מנכ"לית "מכון שמיר למחקר", דינה גלעד, שעמדה על חשיבות החיבור בין מחקר אקדמי איכותי לעשייה יישומית בשטח ועל תפקידו של המכון בטיפוח הון אנושי מחקרי, המכוון לצרכים האמיתיים של האזור.

אילן יוגב, בנו של חיים יוגב ז"ל, וחברו למקצוע יחיאל שטיינמיץ, שיתפו בדמותו של חיים ובחזון שהנחה אותו, חזון של חקלאות מתקדמת, מחוברת לאנשים ולמקום והשקעה מתמשכת בדורות הבאים.

שלומי אהרון, תושב מיצר, דוקטורנט ומלגאי הקרן, הציג את מחקרו העוסק בפיתוח כלים, מבוססי נתוני עתק וחישה מרחוק, לשיפור ממשקי הדברת עשבים בגידולי שדה, מחקר הממחיש את החיבור הישיר בין מחקר מתקדם לאתגרים ממשיים של החקלאות הישראלית.

מנהלת הקרן, מוריה סנדלר: "תודה למשפחת יוגב ולשותפים מהמשקים. הסטודנטים והסטודנטיות הם החולייה המקשרת בין ידע לעשייה והקרן היא הבעת האמון של הגולן בהם. אנו גאים לתמוך בדרכם האקדמית והמקצועית".