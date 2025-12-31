חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

טקס הענקת מלגות ללימודי חקלאות – זורעים עתיד!

קרן מלגות גולן ללימודי חקלאות, שהוקמה בשנת 2023, פועלת לחיזוק החקלאות בגולן באמצעות השקעה בידע ובאנשים, טיפוח מצוינות מחקרית וחיבור בין האקדמיה לעשייה היישומית

ב"מכון שמיר למחקר", התקיים טקס חלוקת המלגות של קרן מלגות גולן ללימודי חקלאות, ע"ש חיים יוגב. הטקס מהווה אבן דרך משמעותית ליוזמה אזורית שצמחה מהשטח, בגיבוי מרכזי המשקים והשותפים האזוריים ומשקף מחויבות ארוכת טווח לעתיד החקלאות בגולן.

קרן מלגות גולן ללימודי חקלאות, שהוקמה בשנת 2023, פועלת לחיזוק החקלאות בגולן באמצעות השקעה בידע ובאנשים, טיפוח מצוינות מחקרית וחיבור בין האקדמיה לעשייה היישומית. קיומו של הטקס מבטא אמון בסטודנטיות ובסטודנטים הצעירים ומכניס לחקלאות הגולן רוח חדשה של ידע, שאפתנות ואופטימיות.

השנה, הוענקו מלגות ל-13 סטודנטיות וסטודנטים, הלומדים לתארים ראשונים ומתקדמים בתחומים מרכזיים לעתיד האזור, בהם מדעי הצמח, הנדסת מים, ביוטכנולוגיה, קרקע וסביבה.

במהלך הטקס, נשאה דברים מנכ"לית "מכון שמיר למחקר", דינה גלעד, שעמדה על חשיבות החיבור בין מחקר אקדמי איכותי לעשייה יישומית בשטח ועל תפקידו של המכון בטיפוח הון אנושי מחקרי, המכוון לצרכים האמיתיים של האזור.

אילן יוגב, בנו של חיים יוגב ז"ל, וחברו למקצוע יחיאל שטיינמיץ, שיתפו בדמותו של חיים ובחזון שהנחה אותו, חזון של חקלאות מתקדמת, מחוברת לאנשים ולמקום והשקעה מתמשכת בדורות הבאים.

שלומי אהרון, תושב מיצר, דוקטורנט ומלגאי הקרן, הציג את מחקרו העוסק בפיתוח כלים, מבוססי נתוני עתק וחישה מרחוק, לשיפור ממשקי הדברת עשבים בגידולי שדה, מחקר הממחיש את החיבור הישיר בין מחקר מתקדם לאתגרים ממשיים של החקלאות הישראלית.

מנהלת הקרן, מוריה סנדלר: "תודה למשפחת יוגב ולשותפים מהמשקים. הסטודנטים והסטודנטיות הם החולייה המקשרת בין ידע לעשייה והקרן היא הבעת האמון של הגולן בהם. אנו גאים לתמוך בדרכם האקדמית והמקצועית".

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • למען עתיד החקלאות בגליל ובגולן

    נציגי משרד החקלאות והחברה לפיתוח הגליל נועדו באשר לעתיד החקלאות בגליל. לאחר סקירה מקצועית, יצאו…

  • חקלאות מדייקת

    האם אתה יודע מה מקור ארוחתך? בכנס ההתיישבות ה-12 לזכר משה-מוישיק גורליק ז"ל, שנערך בקצרין…

  • טקס הוקרה למתנדבים

      בטקס מרגש שנערך בירושלים לכבוד המתנדבים לצה"ל, השתתפו גם שבע גמלאים מקצרין, המתנדבים פעמיים…

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Events for 1st ינואר
No Events
Events for 2nd ינואר
No Events
Events for 3rd ינואר
No Events
Events for 4th ינואר
No Events
Events for 5th ינואר
No Events
Events for 6th ינואר
No Events
Events for 7th ינואר
No Events
Events for 8th ינואר
No Events
Events for 9th ינואר
No Events
Events for 10th ינואר
No Events
Events for 11th ינואר
No Events
Events for 12th ינואר
No Events
Events for 13th ינואר
No Events
Events for 14th ינואר
No Events
Events for 15th ינואר
No Events
Events for 16th ינואר
No Events
Events for 17th ינואר
No Events
Events for 18th ינואר
No Events
Events for 19th ינואר
No Events
Events for 20th ינואר
No Events
Events for 21st ינואר
No Events
Events for 22nd ינואר
No Events
Events for 23rd ינואר
No Events
Events for 24th ינואר
No Events
Events for 25th ינואר
No Events
Events for 26th ינואר
No Events
Events for 27th ינואר
No Events
Events for 28th ינואר
No Events
Events for 29th ינואר
No Events
Events for 30th ינואר
No Events
Events for 31st ינואר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!