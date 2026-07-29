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טירוף הפאדל נוחת בקצרין

יוקם בקצרין מתחם ספורט ופנאי חדשני, שיכלול מגרשי פאדל, כדורסל 33X ופטאנק ומהווה את שלב א' בהפיכתו של פארק מיקולוב לפארק עירוני-קהילתי

תרבות הספורט, הפנאי והקהילה בקצרין מקבלת שדרוג משמעותי. בתום עבודת מטה מקצועית ומאומצת שהובילה המועצה המקומית, גויסו מאות אלפי שקלים, ממשרד התרבות והספורט, לטובת הקמת מתחם ספורט ופנאי חדשני בפארק מיקולוב. הפרויקט המקיף, אשר עבודות התשתית עבורו צפויות להתחיל בשבועות הקרובים, נאמד בהשקעה כוללת של כמיליון שקלים.

הקמת המתחם החדש, שייבנה בסמיכות למגרש ה"מיני-פיץ" הקיים, מהווה את שלב א' בתוכנית כוללנית להפיכתו של פארק מיקולוב לפארק עירוני-קהילתי מרכזי בבירת הגולן. מטרת התוכנית היא להרחיב את המענים הקהילתיים ביישוב, לחזק את אורח החיים הבריא ולספק לתושבים מתחמי פנאי וספורט באיכות הגבוהה ביותר.

המתחם המתוכנן יציע מגוון אפשרויות אקטיביות:

מגרשי פאדל – הקמת שני מגרשים ייעודיים למשחק המחבט הפופולרי, הצובר תאוצה רבה בשנים האחרונות.

מגרש כדורסל 3×3

מתחם פטאנק משודרג – במסגרת העבודות, ישודרגו ויחודשו שלושה מגרשי פטאנק קיימים במתחם.

"הקמת מתחם הספורט החדש בפארק מיקולוב היא חלק משמעותי מהחזון שלנו לפיתוח המרחב הציבורי ולעידוד אורח חיים בריא ופעיל בקצרין", מסביר ראש המועצה המקומית, יהודה דואה. "לאחר עבודת מטה מאומצת וגיוס המשאבים הנדרשים ממשרד התרבות והספורט, אנו יוצאים לדרך עם שלב א' של פרויקט מקיף. אנו מקימים כאן תשתיות ספורט מתקדמות. נמשיך להשקיע בשיפור איכות החיים, בפיתוח מתחמי פנאי איכותיים ובייצור מענים קהילתיים עשירים לרווחת כלל תושבי קצרין".

העבודות על הקמת המתחם בשטח צפויות להתחיל בשבועות הקרובים. השבוע, פרסמה המועצה המקומית קצרין שיתוף ציבור, בו התבקש הציבור לבחור את צבעיו של המגרש. אומנם אלו רק הדמיות, אבל כולנו כבר מחכים לעלות על המגרש.

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