טיול משפחתי – לא תמיד כמו שתכננו

מאחורי תמונות הנוף היפהפיות מהטיול המשפחתי, לעתים קיימת מציאות שונה, לפעמים מלאה בריבים, עייפות, פקקי תנועה, ותסכולים

הטיולים המשפחתיים הם רגעי קסם, תמונות מחייכות על רקע נופים יפהפיים, הליכות נינוחות ויחד שחוגגים את היותנו משפחה. אך במבט מקרוב, מאחורי התמונות השמחות, קיימת מציאות שונה, לעתים קרובות מלאה בריבים, עייפות, פקקי תנועה, ותסכולים.

השאלה היא: למה אנחנו כל כך משתוקקים לתמונות מושלמות ואיך אפשר לקבל שהחיים והטיולים שלנו אינם תמיד מושלמים?

בחופש, לקחתי את הנכד הבכור שלי להכיר את תל אביב. סגרנו מלון מראש. בתיק הוספנו גם בגדי ים. אבל הפתעה, הגענו למלון והבריכה נסגרה. לאף אחד אין מושלם, במיוחד לא בטיולים משפחתיים. הפער בין החזון לבין המציאות הוא חלק טבעי ולא צריך להפוך אותו למקור ללחץ. חשוב להבין שמה שמנציחים באינסטגרם/פייסבוק הוא בהחלט חלק קטן וחלקי. התמונות היפות משקפות את הרגע שבו אנחנו רוצים לזכור את הטיול, אך לא את כל התהליך שמאחוריהן.

איך אפשר לשנות את נקודת המבט ולפתח יחס מקבל כלפי התקלות? ראשית, חשוב להניח שבקלות רבה יותר נוכל ליהנות מהחוויה עצמה, אם נלמד לקבל תקלות כחלק מהמסע. ריב עם הילדים, עייפות, עצבים – אלו חלק בלתי נפרד מיום טיול עם משפחה. במקום לראות בכך כשל, או בעיה, אפשר לראות את זה כחלק מההזדמנות ללמידה.

תקלות – חלק מהחיים

ילדים מתבוננים ומחקים. הדרך שבה אנחנו מתמודדים עם מצבים לא מושלמים מראה להם איך להתמודד גם עם קושי ואי נעימות. הפגנת סבלנות, הומור, קבלת הביקורת והיכולת לאצור את הרגשות – כל אלו הם דוגמאות שמלמדות את הילדים שהם יכולים להתמודד עם תקלות ולראות אותן כחלק מהחיים, ולא כחסרי אסתטיקה, או מושלמים.

חשוב לשחרר את הציפיות המושלמות ולתמוך ביצירת חוויות שמחות, גם כשהדברים לא זורמים כמתוכנן. לפעמים, הרגעים המוכתמים או התסכולים הם שַׁעוּרות שמחזקות את הקשר המשפחתי, כי הם מייצרים זיכרונות אמיתיים, אותנטיים, שמלמדים את הילדים שהחיים הם גם חוסר שלמות – וזה בסדר.

אז בפעם הבאה שתצלמו את החיוך של הילדים, תזכרו שגם הרגעים הלא-מושלמים הם חלק מהתמונה הכללית. הנטייה לשאוף לשלמות עלולה להקטין את ההנאה והחוויות שלנו, בעוד שהקבלה של הפגיעות והטעויות מאפשרת לנו להתקרב יותר לאמת, להירגע וליהנות באמת ממה שיש.

הטיול המשפחתי הוא הזדמנות ללמוד, לגדול, ולהמחיש לילדים שגם כשהחיים לא מושלמים – הם שלנו וזה בדיוק מה שיפה בהם.