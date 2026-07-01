"והיה כעץ שתול על פלגי מים", (תהילים א' ג')

רשות ניקוז ונחלים כנרת סיימה בהצלחה תוכנית לימודית חדשנית "צומחים בנחל"

בהשתתפות תלמידי ביה"ס "מעיינות", בנטור. התוכנית הופעלה כפיילוט ראשוני בחווה לחינוך חקלאי גולן, בשיתוף פעולה עם צוות החווה ורשות הטבע והגנים.

במהלך התוכנית, התנסו התלמידים והתלמידות בחקר הצומח, תוך היכרות קרובה עם בית גידול לח בסביבת מקום לימודיהם – שמורת נחל אל-על. המפגשים כללו סיורים בנחל להיכרות עם מיני הצומח השונים הגדלים בו, מפגש עם אקולוגית, איסוף וריבוי חומר צמחי ומעקב אחר קליטת הייחורים.

בנוסף, עמלו התלמידים על בניית דגם של בית גידול לח בתוך הגן הבוטני של החווה, באמצעות הקמת בריכה ושתילת צמחיית מים אופיינית לבית גידול לח (כגון צמחיית גדות, צמחייה טבולה וחצי טבולה). את תוצרי התוכנית הציגו בפני כ-200 משפחות מילואים, ילדי גנים ותלמידים מרחבי הגולן, כחלק מאירוע קהילתי שהתקיים בחווה הלימודית.