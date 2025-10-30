השינה מרפאה גוף ונפש

בתכנית הרדיו "הכוונה וייעוץ עם ד"ר מרום", שמשודרת מדי יום שני, ראיינתי את ד"ר ירון פלאי, שהסביר על השינה כמרפאה ואמר: "ריפוי תמיד מתחיל בנפש וממשיך לפיזי".

הנושא עלה, כששיתפתי שלא פעם אני רואה את תלמידיי בכיתה נלחמים בעיניים הכבדות. יש שנרדמים ממש באמצע שיעור, אחרים בוהים בחלון בעייפות שאין לטעות בה. כשאני שואלת, אני מגלה שבחלק מהמקרים הילדים הלכו לישון אחרי עשר, אחת-עשרה בלילה. "לא נרדמתי", הם אומרים, "ראיתי סרטון", "שיחקתי קצת", "עוד פרק אחד…".

הבעיה הזו הולכת ומתרחבת וזו לא רק עייפות. מחקרים רבים מצביעים על כך שחוסר שינה משפיע ישירות על הריכוז, על היכולת ללמוד ועל מצב הרוח. לפי מחקר מאוניברסיטת "הרווארד", ילדים שישנים פחות מהמומלץ מתקשים בוויסות רגשי ומגלים ירידה ביכולת הקשב והלמידה ביום שלמחרת.

שינה היא לא פינוק, היא צורך קיומי. היא "המרפאה הטבעית של הגוף והנפש", כפי שמגדיר אותה חוקר השינה, מתיו ווקר. במהלך השינה, המוח מארגן את הזיכרונות, הגוף מתחדש, ומערכת החיסון מתחזקת. מחקר רחב היקף של המכון הלאומי לבריאות בארצות הברית (NIH) עקב אחרי אלפי ילדים בגילאי 9–10. החוקרים מצאו כי ילדים שישנים פחות מתשע שעות בלילה מציגים פחות "חומר אפור" באזורים במוח הקשורים לזיכרון, ריכוז ושליטה עצמית. המשמעות – פחות שינה עלולה להשפיע על הלמידה, הקשב והוויסות הרגשי.

לא די בכמות שעות השינה, גם הדרך אליה חשובה. רוטינת ערב קבועה יוצרת תחושת ביטחון ורוגע ומאותתת לגוף שהגיע הזמן להירגע. אמבטיה חמימה, פיג'מה רכה, שיחה שקטה עם אחד ההורים, סיפור, או מנגינה מוכרת – כל אלה עוזרים להאט את הקצב אחרי יום רווי חוויות וגרייה. הרגעים שלפני השינה הם גם הזדמנות נהדרת לשיח. דווקא כשהבית נרגע, והמסכים כבויים, הילדים פתוחים יותר לשתף. זהו זמן שבו ניתן לשמוע מהם באמת – איך עבר עליהם היום, מה שימח, מה הדאיג.

חוקרים מאוניברסיטת "סטנפורד" מצאו כי ילדים שלמדו תרגילי נשימה והרפיה לפני השינה הצליחו להירדם מהר יותר, ישנו כמעט שעה נוספת בלילה ואף הגדילו את זמן שנת החלום (REM) – שלב שבו המוח מעבד רגשות וחוויות. התוצאה: ילדים רגועים ומאוזנים יותר בבוקר.

כשהילדים נרדמים מוקדם ובשקט, הבוקר שאחריו נראה אחרת לגמרי: הם ערניים, סבלניים יותר ומוכנים ללמוד. אולי זו המתנה הפשוטה והגדולה ביותר שנוכל להעניק להם – שינה טובה, מְרפאה ומלאת חלומות טובים. כפי שמסביר פרופ' מתיו ווקר, חוקר שינה ומחבר הספר "למה אנחנו ישנים" (Why We Sleep): "השינה היא התרופה הטבעית, החינמית והיעילה ביותר שיש לנו – והיא מתחילה בלוח זמנים קבוע ובלב רגוע."