חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

הצפון חזק, הרפואה יציבה

"כללית" מחוז צפון – בחזית הרפואית של מבצע "שאגת הארי". אלפי אנשי ונשות צוות של המחוז מתייצבים מדי יום במרפאות ובמוקדי הרפואה הדחופה

מאז פתיחת מבצע "שאגת הארי", "כללית" מחוז צפון פועלת בחזית המערכה הרפואית. בזמן שהמציאות הביטחונית משתנה משעה לשעה, אלפי אנשי ונשות צוות של המחוז מתייצבים מדי יום במרפאות ובמוקדי הרפואה הדחופה, כדי להבטיח שתושבי הצפון ממשיכים לקבל רפואה איכותית, רציפה ובטוחה.

המחוז מפעיל במציאות מורכבת זו 220 מרפאות, לצד 62 טיפות חלב ו-51 בתי מרקחת, המבטיחים רציפות בטיפול ובאספקת התרופות. במקרים שבהם נדרשנו לסגור מרפאה, בשל אי עמידה בהנחיות המיגון של פיקוד העורף, הוגדרה חלופה סמוכה וממוגנת, בהתאם להנחיות. כך השירות הרפואי לא נפסק, אלא הועבר למרחב בטוח ומותאם והמטופלים ממשיכים לקבל מענה מלא ללא פגיעה ברצף הטיפולי.

המיון הקהילתי בטבריה, מוקדי הלילה ומרפאות הערב הפרוסות ברחבי המחוז מאפשרים קבלת טיפול רפואי גם בשעות הערב והלילה, תוך שמירה על ביטחון המטופלים והצוותים.

רופאות ורופאים, אחיות, רוקחים, אנשי מקצועות הבריאות ועובדי המִנהל והמשק פועלים בשיתוף פעולה מלא. לצד הטיפול השוטף במרפאות, אנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי בחולים כרוניים וללוות מטופלים ששוחררו מבתי החולים.

שירותי הרפואה הדיגיטליים הורחבו ומאפשרים קבלת ייעוץ רפואי און ליין ברפואת המשפחה והילדים, חידוש מרשמים, משלוח תרופות עד הבית, הפניות ושירותים נוספים באמצעות האפליקציה והאתר. מוקד האחיות 2700* ומוקד התמיכה הנפשית 8703* זמינים סביב השעון ומעניקים מענה מקצועי ומרגיע בתקופה רוויית מתחים.

מנהל המחוז, רפי ברום: "הצוותים שלנו מקצועיים ומסורים והרוח שלהם היא העוגן של תושבי הצפון בימים אלה. אני גאה בצוותים שלנו בתקופה מאתגרת זו, הם מגלים אחריות, רגישות ומקצועיות יוצאת דופן. ההיערכות שלנו מבוססת על ניסיון, על שיתוף פעולה הדוק מול הרשויות המקומיות, ועל מחויבות עמוקה לתושבי הצפון. נמשיך לפעול בנחישות, לשמור על רצף טיפולי ולהיות שם עבור הציבור בכל תרחיש".

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st מרץ
No Events
Events for 2nd מרץ
No Events
Events for 3rd מרץ
No Events
Events for 4th מרץ
No Events
Events for 5th מרץ
No Events
Events for 6th מרץ
No Events
Events for 7th מרץ
No Events
Events for 8th מרץ
No Events
Events for 9th מרץ
No Events
Events for 10th מרץ
No Events
Events for 11th מרץ
No Events
Events for 12th מרץ
No Events
Events for 13th מרץ
No Events
Events for 14th מרץ
No Events
Events for 15th מרץ
No Events
Events for 16th מרץ
No Events
Events for 17th מרץ
No Events
Events for 18th מרץ
No Events
Events for 19th מרץ
No Events
Events for 20th מרץ
No Events
Events for 21st מרץ
No Events
Events for 22nd מרץ
No Events
Events for 23rd מרץ
No Events
Events for 24th מרץ
No Events
Events for 25th מרץ
No Events
Events for 26th מרץ
No Events
Events for 27th מרץ
No Events
Events for 28th מרץ
No Events
Events for 29th מרץ
No Events
Events for 30th מרץ
No Events
Events for 31st מרץ
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!