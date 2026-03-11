הצפון חזק, הרפואה יציבה

"כללית" מחוז צפון – בחזית הרפואית של מבצע "שאגת הארי". אלפי אנשי ונשות צוות של המחוז מתייצבים מדי יום במרפאות ובמוקדי הרפואה הדחופה

מאז פתיחת מבצע "שאגת הארי", "כללית" מחוז צפון פועלת בחזית המערכה הרפואית. בזמן שהמציאות הביטחונית משתנה משעה לשעה, אלפי אנשי ונשות צוות של המחוז מתייצבים מדי יום במרפאות ובמוקדי הרפואה הדחופה, כדי להבטיח שתושבי הצפון ממשיכים לקבל רפואה איכותית, רציפה ובטוחה.

המחוז מפעיל במציאות מורכבת זו 220 מרפאות, לצד 62 טיפות חלב ו-51 בתי מרקחת, המבטיחים רציפות בטיפול ובאספקת התרופות. במקרים שבהם נדרשנו לסגור מרפאה, בשל אי עמידה בהנחיות המיגון של פיקוד העורף, הוגדרה חלופה סמוכה וממוגנת, בהתאם להנחיות. כך השירות הרפואי לא נפסק, אלא הועבר למרחב בטוח ומותאם והמטופלים ממשיכים לקבל מענה מלא ללא פגיעה ברצף הטיפולי.

המיון הקהילתי בטבריה, מוקדי הלילה ומרפאות הערב הפרוסות ברחבי המחוז מאפשרים קבלת טיפול רפואי גם בשעות הערב והלילה, תוך שמירה על ביטחון המטופלים והצוותים.

רופאות ורופאים, אחיות, רוקחים, אנשי מקצועות הבריאות ועובדי המִנהל והמשק פועלים בשיתוף פעולה מלא. לצד הטיפול השוטף במרפאות, אנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי בחולים כרוניים וללוות מטופלים ששוחררו מבתי החולים.

שירותי הרפואה הדיגיטליים הורחבו ומאפשרים קבלת ייעוץ רפואי און ליין ברפואת המשפחה והילדים, חידוש מרשמים, משלוח תרופות עד הבית, הפניות ושירותים נוספים באמצעות האפליקציה והאתר. מוקד האחיות 2700* ומוקד התמיכה הנפשית 8703* זמינים סביב השעון ומעניקים מענה מקצועי ומרגיע בתקופה רוויית מתחים.

מנהל המחוז, רפי ברום: "הצוותים שלנו מקצועיים ומסורים והרוח שלהם היא העוגן של תושבי הצפון בימים אלה. אני גאה בצוותים שלנו בתקופה מאתגרת זו, הם מגלים אחריות, רגישות ומקצועיות יוצאת דופן. ההיערכות שלנו מבוססת על ניסיון, על שיתוף פעולה הדוק מול הרשויות המקומיות, ועל מחויבות עמוקה לתושבי הצפון. נמשיך לפעול בנחישות, לשמור על רצף טיפולי ולהיות שם עבור הציבור בכל תרחיש".