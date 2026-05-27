הניסיון שלכם, הרווח שלהם

עמותת "ידיד לחינוך" מפעילה אלפי גמלאים מתנדבים בבתי ספר ברחבי הארץ, ככוח עזר משמעותי לתלמידים ולמורים, במגוון תחומים. עכשיו, גם בקצרין

עמותת "ידיד לחינוך", המפעילה אלפי גמלאים מתנדבים בבתי ספר ברחבי הארץ, פותחת את שעריה לגמלאי קצרין ומזמינה אותם להצטרף למהפכה של סיוע לימודי, רגשי וחינוכי. רכזת הפעילות בקצרין, אילנה אהרון: "זו הזדמנות נהדרת להמשיך ולתרום מהניסיון העשיר שלנו לטובת דור העתיד".

עמותת "ידיד לחינוך", שהוקמה בשנת 2007, הפכה עם השנים לאחד מהעוגנים המרכזיים במערכת החינוך. העמותה מפעילה אלפי גמלאים מתנדבים במאות בתי ספר, במודל ייחודי, המאפשר להם להשתלב במערכת החינוך ככוח עזר משמעותי לתלמידים ולמורים, במגוון תחומים.

בשנה שעברה, בשיתוף מחלקת החינוך ואוניברסיטת תל-חי-קריית שמונה, גם קצרין נכנסת למפת הפעילות. אלא שהשנה, הרחיבה העמותה את פעילותה, תחת הובלתה של אילנה אהרון, אשר ריכזה את הפעילות בשנת הלימודים תשפ"ו. היום, פועלים ביישוב תשעה מתנדבים של העמותה בשני בתי ספר, "גמלא" ו"דרכי נועם", אשר מסייעים בשפות, מדעים, אמנות ומחשבים.

"עמותת 'ידיד לחינוך' מעניקה לנו, הגמלאים, פלטפורמה ייחודית ומלאת משמעות. זו הזדמנות נהדרת להמשיך ולתרום מהניסיון העשיר שלנו לטובת דור העתיד, לחנך למצוינות, ולחזק את המעטפת הקהילתית ביישוב", מסבירה אילנה אהרון, רכזת העמותה בקצרין, אשר נערכת בימים אלו להמשך פעילותה בשנת הלימודים תשפ"ז. "ההתנדבות מעניקה לנו חוסן אישי ומשמעות. היא תורמת באופן ישיר לחוסן של קצרין כולה. אני מזמינה את כולם להצטרף אלינו".

מודל העמותה יוצר מצב מובהק של "WIN-WIN": התלמידים והצוות החינוכי נהנים מתמיכה רגשית ולימודית משמעותית, ואילו הגמלאים זוכים לאיכות חיים, תחושת שייכות, חוסן אישי והזדמנות לתרומה אמיתית לקהילה. כדי להבטיח את הצלחת המהלך, מחלקת החינוך במועצה המקומית קצרין מעניקה לתכנית גיבוי מלא, כחלק מעיבוי וחיזוק מערכת החינוך ביישוב.

ההתנדבות בעמותה אינה דורשת ניסיון קודם בהוראה, והיא פתוחה לכל גמלאי וגמלאית המעוניינים לתרום מזמנם ומכישרונם. התכנית מבוצעת בשיתוף ותמיכת משרד החינוך והרשות המקומית.

לפרטים נוספים ולהצטרפות ניתן לפנות לאילנה אהרון: 050-6268555