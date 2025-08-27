הכנה רגשית לשנה החדשה

שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים והימים האלו מביאים אתם תחושה כפולה – מצד אחד, התרגשות וחידוש ומצד שני, חרדה טבעית מן הלא נודע

שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים, הבית מתמלא באווירה דומה לזו של נמל: רצון להוריד עוגן ולהפליג, לצד התרגשות מהמסע הקרוב. האלמנט החברתי שבחזרה לשגרה, כגון חשיבות החברויות, תחושת השייכות לכיתה ואינטראקציה עם ילדים אחרים. ימים אלו מביאים אתם תחושה כפולה – מצד אחד, התרגשות וחידוש ומצד שני, חרדה טבעית מן הלא נודע.

הפסיכולוגית הקלינית אסנת גרתי מזכירה כי "מעברים חינוכיים הם לא רק עניין טכני של ספרים ותיקים, אלא חוויה רגשית עמוקה שמציפה חוסר ודאות". לדבריה, דווקא ההכרה ברגשות, בין אם מדובר בהתרגשות ובין אם בחשש, היא המפתח לחוסן של הילד. מרין ליבמן, פסיכולוגית קלינית ממרכז ד"ר טל, מדגישה כי מקום להקשבה וקריאת מצבו של הילד מסייעים לו להרגיש שהוא לא לבד במערכה.

הפסיכולוג החינוכי והמטפל המשפחתי, חיים עמית, מציע להתבונן על ההורה כחלק מהמערכת הרגשית של הילד: דאגות הוריות עוברות במהירות לילד ולכן חשוב שהמבוגר יוכל להחזיק בעצמו רגעי חרדה, כדי לשדר לילד יציבות וביטחון. "הילד זקוק להורה יציב לא פחות מאשר למורה קשוב", הוא כותב. פסיכולוגית חינוכית בכירה מדגישה: הדגש אינו רק להכין את הילד, אלא להכין את הלב שלו לעומק. השיח בבית, שבו ההורים מדברים על השינויים הצפויים, על הפרטים הקטנים, כמו מתי השיעורים מתחילים, מי יהיו חבריו בכיתה, כיצד ייראה היום הראשון, יוצרים "איים של ודאות", בתוך ים של חוסר ודאות.

מבחן כלים

גם הפסיכולוגיות החינוכיות, הללי יבנאי והילה קלעי נובוטני, מצביעות על כך שהיום הראשון לבית הספר הוא נקודת שיא רגשית: "הילד נמצא בין שמחה גדולה על התבגרות לבין חשש מפני הלא נודע. תפקידנו כהורים וכאנשי חינוך הוא להחזיק את שני הקטבים הללו יחד, מבלי למהר לפתור או לבטל את אחד מהם".

בסופו של דבר, תחילת השנה היא מעין "מבחן כלים" – לא רק בידע, אלא גם במיומנויות הרגשיות. אם הילד לומד להכיר את רגשותיו, ההורה יודע להקשיב, והמסגרת מאפשרת תחושת שייכות, המעבר הופך מנקודת משבר אפשרית, להזדמנות לצמיחה.

לסיכום, המעבר של "תחילת שנה" אינו רק אירוע טכני, אלא רגע רגשי עמוק. כאשר ההורה מלווה בסיפור, באופן שמשלב הקשבה, אשרה על רגשות, הכרה בשפה של "עייפות רגשית" ויצירה של קטעי ודאות, הרי שנוצרת "מנחת רגשית" עבור הילד. כך ניתן להפוך את הפחד להזדמנות.