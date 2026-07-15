הכול אני יכול בחופש הכול

תכף יסתיימו הקייטנות ויהיה צורך למלא לילדים ולנכדים את המשך החופש. המגורים בגולן הם בונוס ענק לבילויים קרוב לבית. הכול על הכול

החופש הגדול כבר כאן, תכף יסתיימו הקייטנות ויהיה צורך למלא לילדים ולנכדים את המשך החופש. לי נשארה מתבגרת בבית, שיודעת להעסיק את עצמה, אבל זוכרת חופשים עם ילדים בבית, שצריך להעסיק. אז מעבר לחופשה משפחתית, אפשר ליצור עוד כל מיני בילויים קטנים וכיפיים.

המגורים בגולן הם בונוס ענק לבילויים קרוב לבית. בשביל להגיע לכנרת, אנחנו לא צריכים לעמוד בפקקים. רבע שעה ואנחנו על החוף. אפשר להגיע עם בגד ים לטבילה קצרה, עם סל פיקניק ומנגל ליום כיף, או אפילו רק לאחר צוהריים נעימים. אפשר גם להישאר ללינה באוהל, להתעורר בבוקר לקפה מול הים ואז להתקפל לעבודה.

חוץ מהכנרת היפה, יש מסביבנו את כל מסלולי הטיול השווים ואין שום בעיה לעשות את אותו מסלול גם פעמיים, או שלוש. זה תמיד כיף, טוב לכושר של ההורים וממלא את הילדים באנרגיות. נחל אל על, הג'ילבון, הזוויתן בווריאציות שונות, כולם נפלאים, משלבים צל, מים וקצת עליות. יש גם את המג'רסה, עם הליכה כיפית בתוך המים, או את החזורי למיטיבי לכת, ועוד ועוד… נשארו עוד כמה שבועות לקטיף דובדבנים ויש סיורי קיץ בחרמון, סיורי עששיות ושמורות טובע.

חיים בשמורת טבע

הילדים שלנו מאוד אוהבים לקפוץ לטבילה בעין עלמין, בג'וחדר, בעין תות, או בוואדי אניעם. למחפשים מקום לארוחת פיקניק קלה, יש גם את דיר עזיז, עין שוקו, מצפה נחמה ומצפה אופיר ועוד ועוד. זכינו ואנחנו חיים בשמורת טבע ולא תמיד זוכרים להתפעל ממנה.

אז הנה אני פה כדי להזכיר, גם לעצמי, כי לפעמים אני חולמת על בית ליד הים, עם רעש סואן של עיר ושוכחת שאני חיה בתוך חלום של שמורת טבע, שאין כמותה בשום מקום אחר.

בחודש הקרוב, נתחלק בכל הטוב הזה עם המטיילים הרבים שיגיעו לגולן וזה נהדר לעסקים ולתיירנים ואני לגמרי בעד. אבל אם תחליטו שאתם לא רוצים להצטופף עם כולם, תמיד אפשר למצוא פינה שקטה בטבע, כזו שעוד לא כולם מכירים. כדי להביא מטיילים לאזור יתקיימו בכל הצפון הרבה פסטיבלים שווים, "יאללה גליל", "בין הכרמים", פסטיבל המחולות בכרמיאל, הכלייזמרים בצפת ועוד.

הביחד המשפחתי

נשארים בבית? הנה לכם כמה טיפים קטנים לבילויים משפחתיים בבית עם הילדים.

תעשו לכם ערב טורניר של קטאן. אצלנו בסלון, מונחים תמיד בהיכון הקטאן והשש-בש ובחופש אנחנו משחקים לנו בערב. אפשר לארגן ערב סרט משפחתי, עם פופקורן, קולה וגלידה בסלון. אפשר לשאול מקרן מהשכנים, או ממישהו שיש לו.

היום, בעידן ריאליטי האוכל, גם הכנת ארוחת ערב משפחתית יכולה להפוך לאטרקציה כיפית. כל אחד אחראי על מנה, מבשלים יחד ואז עורכים שולחן כמו במסעדה ונהנים מהביחד המשפחתי.

אפשר לעשות גם קומזיץ ופויקה בחצר הבית. לכל משפחה כדאי שיהיה סיר פויקה קטן וכמה שירונים לערב משפחתי נחמד.

המתבגרת שלי אוהבת יצירות. אני מפנקת אותה ביום קניות של חומרי יצירה, כדי שתהיה לה תעסוקה עם תוצרים יפים. בכל חנויות הסטוק, יש ערכות יצירה ואם רוצים להשקיע יותר, אז בחנות "קסם האמנות", בחצור, יש מבחר גדול, שמתאים לקטנים ולבוגרים.

אצלנו במושב, יש ילדים שמוכרים תכשיטים שהם יצרו, או עוגות ועוגיות שאפו. זו אחלה דרך לפתח יזמות אצל ילדים וגם ליצור ולאפות יחד מאפים נהדרים.

החופש הוא גם זמן טוב לעודד את הילדים לפעילות גופנית, שיצאו לשחק כדורגל, כדורסל, או טניס שולחן, שירכבו על אופניים, או יצאו לריצות. זה זמן לשפר לימוד שפות, לקרוא ולהרחיב את הידיעות.

חופש הוא זמן מצוין להיות יחד. זמן לשיחות, לרוגע, לצחוק ולצבירת חוויות משותפות. פשוט ליהנות מהדרך וגם מבילויים קטנים. לא חייבים חופשה בחו"ל, כדי להרגיש כיף בחופש הגדול.