הדרך הביתה: מה שאבא והגינה לימדו אותי על ניהול כסף

ט"ו בשבט היה תמיד החג של אבא, ניצול שואה שמצא נחמה בגינה שלו. בכל ט"ו בשבט – שתיל חדש רגע קטן כזה של אדמה וביחד

רו"ח רונית סימני

ט"ו בשבט הוא אולי לא החג הכי "נוצץ" בלוח השנה העברי. אין בו ארוחות משפחתיות ענקיות, או תחפושות, אבל עבורי הוא תמיד היה החג הכי משמעותי, פשוט כי הוא היה החג של אבא שלי.

אבא היה ניצול שואה, איש שורשי שאהב את הארץ ומצא בגינה שלו נחמה גדולה. בכל שנה, בט"ו בשבט, הוא היה מגיע הביתה עם שתיל חדש וישר היינו יוצאים יחד לגינה. בכל שאר החגים, אימא הייתה "האחראית", אבל ט"ו בשבט היה לגמרי שלו. הוא תמיד זכר את השתיל ותמיד זה היה כיף – רגע קטן כזה של אדמה וביחד.

כשגדלתי ונהייתה לי משפחה משלי, ניסיתי להמשיך את המנהג הזה, אבל האמת היא שלא תמיד הצלחתי להתמיד. היו שנים שהייתי עמוסה מדי ושכחתי, או שנזכרתי כשכבר הכול היה סגור. בכל פעם שזה קרה, הלב שלי קצת נצבט, כי הרגשתי שפספסתי משהו ממנו.

השנה, הצלחתי. קניתי שתיל, יצאתי לגינה ושתלתי. בזמן שחפרתי באדמה, חשבתי על זה שניהול כסף דומה מאוד לטיפול בגינה.

ניהול כסף הוא מסע, לא אירוע חד-פעמי

הרבה אנשים חושבים שניהול כסף זה רק "לעשות סדר" פעם אחת וזהו, אבל המציאות היא שזו עבודה סיזיפית. זה לא תמיד מרגיש מתגמל באותו הרגע ולפעמים, זה אפילו מעייף. בדיוק כמו בגינה – צריך להשקות, לנכש עשבים ולבדוק שהכול בסדר, גם כשלא רואים פריחה מיד.

הסוד הוא בסבלנות ובהתמדה. ניהול כסף נכון הוא ריצה למרחקים ארוכים. זה דורש מאתנו להבין שיש לנו מסלול ויש לנו מטרה שאליה אנחנו שואפים. זה קצת כמו לשים יעד ב-Waze, גם אם טעינו בדרך, גם אם לקחנו פנייה לא נכונה, או שהיו עיכובים – המכשיר פשוט מחשב מסלול מחדש וממשיך לכוון אותנו למטרה.

בחיים הכלכליים שלנו, המעידות האלו הן חלק מהעניין. יש חודשים שבהם ההוצאות גדולות מדי, יש שנים שבהן אנחנו "שוכחים לשתול", או פשוט לא מצליחים לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו. זה בסדר, אלו החיים. החוכמה היא לא להתייאש מהמעידה החד-פעמית, אלא לדעת לחזור למסלול. אם נתמיד ונשמור על הכיוון הכללי, התוצאות יגיעו לאורך השנים.

הטיפ שלי: להגדיר את ה"יעד" ב Waze-הכלכלי שלכם

כדי לא ללכת לאיבוד, אתם צריכים לדעת לאן אתם נוסעים. קחו לכם רגע בט"ו בשבט הזה לשאול את עצמכם: מהי המטרה הכלכלית שלי לשנים הקרובות? זה יכול להיות סגירת חוב, הגעה לסכום מסוים עבור טיול משפחתי, או פשוט הרגשת ביטחון. ברגע שהיעד ברור, הרבה יותר קל לחזור למסלול, גם אחרי שמעדנו. אל תחפשו פתרונות קסם מהירים – חפשו עקביות.

אבא, השנה השתיל באדמה. אני לומדת ממך בכל יום מחדש שסבלנות ושורשים הם הדרך הכי טובה לצמוח.