הגולן מתכונן לשנת הלימודים

מערכת החינוך הגולנית נערכת לפתוח את השנה מתוך תחושת שליחות גדולה: לחנך, להצמיח ולהוביל קדימה קהילה חינוכית, ערכית ומצויינת.

בעוד קצת פחות מחודש, תיפתח שנת הלימודים החדשה ובימים אלו, נערכים בגולן במלוא המרץ לקליטת למעלה מ-8,500 ילדים, מגיל לידה ועד לתלמידי התיכון, במעונות, בגנים, בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובתיכונים. המרכז הקהילתי משלים את הרצף החינוכי באמצעות פעילויות ההעשרה (חוגים) והובלת מערכות החינוך החברתי-קהילתי ביישובים.

משדרגים לקראת השנה החדשה

בימים אלו, צוותי הבינוי ואגף התפעול של המועצה עובדים מסביב לשעון כדי לשפץ כיתות וגני ילדים, להוסיף מרחבי למידה ומרחבים מוגנים, להכשיר חצרות וגינות ולהתאים מבנים לצרכים שעלו מצוותי בתי הספר. המטרה: להבטיח לילדי הגולן פתיחת שנה במרחבים בטוחים, מותאמים ומעוררי סקרנות ותחושת שייכות, עם תנאים אופטימליים ללמידה משמעותית, כחלק מהחזון למצוינות חינוכית וערכית.

מערכת החינוך בגולן פועלת מתוך חזון שהחינוך הוא הכוח המניע של הקהילה ומטרתו לטפח אדם שלם, מעורב ובעל זהות יהודית-ישראלית, המחובר לשורשיו הגולניים ולערכי הקהילה, לצד חשיבה רחבה ופתוחה.

החינוך בגולן נבנה כרצף, מהגיל הרך ועד לבגרות ומעניק לכל ילד וילדה הזדמנות שווה להצליח, לממש את הפוטנציאל האישי ולהיות חלק פעיל ומשפיע בקהילה.

הערכים המרכזיים שהוגדרו בתהליך שיתוף הציבור של כתיבת התכנית האסטרטגית לחינוך:

צוותי חינוך מקצועיים ומובילים – השקעה מתמדת בהכשרה וליווי של הצוותים החינוכיים, כדי להבטיח חינוך איכותי, חדשני ומתקדם.

מצוינות אישית ולימודית – טיפוח היכולות הייחודיות ומיצוי הפוטנציאל של כל תלמיד.

הכלה ושוויון הזדמנויות – ליווי מותאם לצרכים האישיים של כל ילד וילדה, תוך כבוד לכל אדם.

חיבור לטבע, לסביבה ולקהילה – למידה שמשתלבת עם החיים בגולן ומטפחת תחושת שייכות.

מוגנות וטיפוח יחסים בין-אישיים – יצירת סביבה חינוכית בטוחה, מחבקת ומכבדת.

מבט קדימה – חינוך כבסיס לצמיחה

ההיערכות לשנת הלימודים החדשה היא חלק מתהליך רחב יותר שמוביל אגף החינוך, במטרה להעניק לדור הצעיר מערכת חינוך איכותית ומתקדמת. חינוך מצוין הוא יסוד משמעותי לעתיד הגולן – מפתח להצלחת כל ילד ולבניית קהילות חזקות המובילות צמיחה חברתית ודמוגרפית.

חידושים – מייקרים ומעטפת יציאה מהמלחמה

השנה, נכנסות לפעולה בארבעה בתי ספר מעבדת מייקרים חדשנית, שיפתחו בפני תלמידי הגולן עולם של יצירה, טכנולוגיה וחשיבה חדשנית. בנוסף, בביה"ס "אביטל", הוקמה כיתת "מעבדת הדמיון", כיתה אינטראקטיבית המשלבת טכנולוגיה מתקדמת ללמידה חווייתית ומרתקת.

לצד החידושים הפדגוגיים, בשנה החולפת, החלה לפעול תכנית "מעטפת היציאה מהמלחמה", המספקת מענה רגשי, חברתי ולימודי, מותאם אישית לכל תלמיד ותלמידה. ההליך כולו פועל לאור מדדים ברורים, המאפשרים למדוד התקדמות ממשית. השנה, התכנית מתרחבת ותיכנס גם לגילאי הנוער.

מדובר בתהליך ארוך טווח, שמטרתו לחזק את הביטחון האישי, להחזיר תחושת שגרה ולסייע לתלמידים לשוב למסלול של צמיחה והישגים.

המהלך מתנהל מתוך שותפות רחבה בין משרד החינוך, המועצה, בתי הספר, הנהגות היישובים, ההורים וארגונים פילנתרופיים, כדי להגיע לכל ילד ולבנות חוסן קהילתי משותף.

על קו הזינוק – צומחים מתוך האתגר

בימים אלו, מתחיל יישום התכנית האסטרטגית לחינוך בשטח, בשילוב החלטת ממשלה 864 וארגונים פילנתרופיים שנרתמו ומביאים לגולן השקעות משמעותיות:

גיוס והכשרת צוותי חינוך בתחומי המדעים והטכנולוגיה, כולל תכנית רשותית להסבת אקדמאים להוראה שיצאה לדרך עם רישום שיא.

הרחבת תוכניות מצוינוּת בתחומי הליבה.

השקעה בתחום המדעים – הקמת מרכז STEM אזורי וארבעה מרכזים אזוריים באשכולות הלימוד.

פיתוח סביבות למידה דיגיטליות במרחבי למידה חוץ-כיתתיים.

הקמת מרכז גיל רך לטיפול והדרכת הורים ושיפוצי עומק בגני ילדים להתאמה פדגוגית.

הצעדים הללו מחזקים את היכולת של מערכת החינוך בגולן לבנות עתיד חינוכי מצוין, חדשני ומכיל לכל ילדי הגולן.

סגנית ראש המועצה והממונה על תחום החינוך, דליה יוסף: "אנחנו נערכים במלוא המרץ ובהתרגשות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו – בונים, משפצים ופועלים כדי להבטיח התחלה מיטבית עבור ילדינו. שמים לנגד עינינו מצפן ערכים ויעדים שנגזרים מהתכנית האסטרטגית, שיובילו אותנו לעשייה משמעותית, מתוך ראייה של הרצף החינוכי ושמים דגש על מערכת שמייצרת שייכות וביטחון ומובילה חינוך מיטבי וערכי עם זהות גולנית ייחודית".

חוגי העשרה בונים את עתיד ילדי הגולן

בעידן של אתגרים מתמשכים, תכנית עשירה של חוגי העשרה מפתחים לא רק מצוינות אישית, אלא גם סט ערכים חיוני של התמדה, משמעת ועבודת צוות. תכנית זו מחזקת את הרצף החינוכי, יוצרת מסגרת איכותית בשעות אחר הצהריים ומטפחת את רוח הקהילה. התכנית מבטיחה שגם בדור הבא, הגולן יישאר חזק ופורח.

בחודשים האחרונים, נבנתה במרכז הקהילתי תכנית פעולה מסודרת, במסגרתה כבר בשנת הלימודים הקרובה תבוצע קפיצת מדרגה משמעותית.

סגן ראש המועצה ויו"ר הנהלת המרכז הקהילתי, יעקב שה לבן: "לצד תכנית ארוכת טווח, מיקדנו את ההיערכות לַשנה במספר צירים: הגדרנו תחומי ליבה בהם נרצה שילדים יוכלו להתמקצע, ובהם נשקיע יותר במעטפת כוח אדם, תשתיות וציוד וכבר התחלנו את ההשקעות ודייקנו את מדרגי הפעילות והיכן אנו נותנים להם מענה.

"בתכנית פתרו"ן לתשתיות הגדרנו ארבעה מרכזים אזוריים – בני יהודה, חיספין, חד נס וקלע אלון-רמת הנשיא טראמפ ובהם אנו משקיעים את מרב מאמצי הפיתוח: פיתוח תשתיות ספורט, מוזיקה ומחול מתקדמות, לצד מרחבי מפגש קהילתיים לכל שכבות הגילאים".

לצד זאת, כדי להתמודד עם האתגרים הייחודיים של הגולן, המרחקים, חוסר התשתיות ואתגר הבאת כוח אדם איכותי, בקרוב יפרסם המרכז הקהילתי לציבור את תכנית החוגים לשנה הקרובה, הכוללת מהלך של הצמדת חוגי ההעשרה לשעות סיום בתי הספר.

מה שנשמע פשוט הוא למעשה מהלך מורכב שדורש תיאום מדויק בין מערכת החינוך, המרכז הקהילתי וההורים. הפרטים המלאים יפורסמו בימים הקרובים, כאשר בשנה הקרובה יופעל פיילוט במרבית בתי הספר, בשכבות גיל מוגדרות ובהתאם לאפשרויות בכל מתחם.

התחדשות בהנהגה

את המהפכה שעובר המרכז הקהילתי נבחר להוביל ליבנה שלוי, ממושב יונתן, שנכנס החודש לתפקידו.

ליבנה הוביל בשנים האחרונות את ההתפתחות המרשימה של מדרשת "קשת יהונתן" וכן מיזמים לאומיים, כמו יום ההוקרה לפצועי צה"ל ו"בשביל הנופלים".

ליבנה שלוי: "אני נרגש להצטרף למרכז הקהילתי גולן, שהוא בית של חינוך תרבות וערכים, שמחבר בין קהילות שכבות גיל וזהויות שונות. כבן הגולן, וכמי שמגדל כאן את ילדיו, אין דבר יותר מרגש ומשמעותי מלהוביל את הארגון הזה שמשפיע על כל כך הרבה רבדים ותחומי חיים שלנו כאן, בקהילה".

אין זה סוד שיישובי הגולן מתמודדים עם אתגר עצום בהפעלת מערכות החינוך היישוביות, גיוס כוח אדם ועוד. כדי להוביל מהפכה גם בתחום הזה, השבוע, לאחר הליך מיון מקיף, נבחרה גם מנהלת חדשה למחלקת הילדים והנוער, לאה'לה גמלא, ממושב נטור.

לאה'לה מוכרת בזירה הציבורית בגולן כמנהלת קהילה במושב מיצר, מנהלת חינוך ויו"ר הנהלת נטור וכן כמורה במסגרות החינוך בגולן. לאחרונה, סיימה את "תכנית מנדל" למנהיגות אזורית.

לאהל'ה, תיכנס לתפקידה רשמית בספטמבר ותפעל להמשך פיתוח ההון האנושי ומערכות החינוך החברתי-קהילתי בגולן.

זוהי הזדמנות להודות לירון קמרינסקי, שבסוף החודש, יסיים שמונה שנות עשייה משמעותית בהובלת מחלקת הילדים והנוער. בהזדמנות זו, נודה שוב למנהלת משאבי אנוש של המרכז קהילתי, שימרית אזולאי, על ההירתמות והובלת המרכז הקהילתי, מאז פרוץ המלחמה.

בגיליון הבא: מבט עומק על תכנית חוגי ההעשרה ופרטים מלאים על השינויים הצפויים ועוד פרטים על הבינוי וההיערכות בשטח.