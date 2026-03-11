הגולן מתאבל

מאהר חטאר ז"ל, לוחם הנדסה קרבית, ממג'דל שמס, נהרג בפעילות מבצעית בלבנון

אבל כבד ירד על הכפר מג'דל שמס ועל יישובי הגולן, עם היוודע דבר נפילתו של רס"ל מאהר חטאר ז"ל, בן 38, לוחם צמ"ה בחיל ההנדסה הקרבית, שנהרג ביום שני השבוע, במהלך הפעילות המבצעית בלבנון.

חטאר, איש משפחה אהוב, נשוי ואב לשתיים, היה דמות מוכרת ואהובה בקהילה. תושבים רבים הגיעו לנחם את בני משפחתו ולחלוק כבוד לאדם שתואר על ידי מכריו כאדם צנוע, מסור ובעל לב רחב. בקהילה המקומית, אומרים כי האובדן מורגש בכל בית. מג'דל שמס, קהילה קטנה ומגובשת, מרכינה ראש עם המשפחה ועם זכרו של בן הכפר, שנפל בעת שירותו.

חברים ושכנים סיפרו כי היה אדם שקט וצנוע, שתמיד היה נכון לסייע לאחרים ולתרום לקהילה. בשנים האחרונות, המשיך לשרת במסגרת הצבאית בתפקיד חשוב ומסוכן – הפעלת ציוד הנדסי כבד בשטחי הלחימה, משימה הנחשבת לאחת המורכבות והקריטיות בלחימה המודרנית.

בני משפחתו של חטאר קיבלו את הבשורה הקשה בביתם במג'דל שמס. זמן קצר לאחר מכן, החלו להגיע לבית המשפחה קרובים, חברים ותושבים רבים מהכפר ומיישובי הסביבה, כדי לחלוק כבוד ולחזק את המשפחה ברגעיה הקשים.

במג'דל שמס, כל אובדן מורגש היטב. תושבים רבים הביעו צער עמוק על נפילתו של בן הכפר. ברשתות החברתיות, פורסמו הודעות תנחומים רבות, לצד זיכרונות אישיים וסיפורים על טוב לבו ועל תרומתו לסביבה.

ראשי הקהילה ותושבים רבים ציינו כי חטאר היה דמות מוכרת ואהובה בכפר, אדם שעבד, פרנס את משפחתו וחי חיים של נתינה ושקט, עד אשר נקרא שוב ושוב לשירות, במסגרת המצב הביטחוני המורכב.

השותפות והכאב

לוחמי הצמ"ה בחיל ההנדסה הקרבית ממלאים תפקיד מרכזי בזירת הקרב: הם פועלים לפתיחת צירים, הריסת תשתיות אויב, טיפול במכשולים והכשרת שטח לפעילות הכוחות. פעילות זו מתבצעת לעתים קרובות תחת אש ובסיכון גבוה במיוחד. הם פועלים בקו הקדמי של הלחימה, כדי לאפשר לכוחות האחרים להתקדם בבטחה.

תושבים מיישובי הגולן הסמוכים הביעו הזדהות עם המשפחה והקהילה במג'דל שמס. רבים שלחו דברי תנחומים והדגישו את תחושת השותפות והכאב המשותף של כל תושבי האזור, בימים קשים אלו.

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "קצרין מרכינה ראש ומשתתפת בצערה העמוק של משפחת חטאר, ומשפחת מג'דל שמס כולה, עם נפילתו בקרב בדרום לבנון של רס"ל מאהר חטאר ז"ל.

"מאהר ז"ל נפל בקרב במהלך הגנה על הבית. על הגולן, הגליל והמדינה. גבורתו ומסירותו הן עדות לברית החיים האמיצה הקושרת את גורלנו כאן יחד, על אדמת הגולן.

"אנו שולחים תנחומים כנים למשפחה השכולה ולאחינו ואחיותינו בקהילת מג'דל שמס בשעה קשה זו. קצרין עומדת לצדכם, הברית בינינו היא ברית של חיים לעולמים".

יהי זכרו ברוך