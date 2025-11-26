חיפוש

הגולן כמרכז מצוינות בין-לאומי

משלחות מברזיל, מלאווי, זמביה וקניה ביקרו בחוות היישום וההכשרה של היחידה לחקלאות וחדשנות גולן ב"מכון שמיר למחקר"

השבוע, התארחו בחוות היישום וההכשרה משלחות מקצועיות מברזיל, מלאווי, זמביה וקניה, במסגרת שיתוף פעולה בין משרד החוץ לבין היחידה לחקלאות וחדשנות גולן ב"מכון שמיר למחקר". החווה, המנוהלת על ידי היחידה, מהווה מוקד ידע יישומי שמחבר בין טכנולוגיה, מחקר והדרכה חקלאית מתקדמת.

במהלך הסיור, הוצגו למבקרים מודלים של חקלאות מבוקרת, גידול הידרופוני וחלקות המיישמות חקלאות משולבת פאנלים סולאריים (APV). לצד ההדגמות המקצועיות, נשמעו תובנות של המשלחות על המציאות החקלאית במדינותיהם, פערי הידע וההתמודדות עם שינויי האקלים. הדיאלוג המקצועי יצר למידה משותפת עבור כל הצדדים.

מספרת המנהלת המקצועית של היחידה לחקלאות, מוריה סנדלר: "המפגש עם המשלחות חשף עד כמה האתגרים החקלאיים דומים בין מדינות וכמה אפשר ללמוד זה מזה. שילוב של ידע מקומי מהגולן עם ניסיון בין-לאומי יוצר בסיס אמתי לפתרונות טובים יותר עבור כולם".

הביקור חיזק את מעמדו של הגולן כמרכז מצוינות בין-לאומי, המחבר בין ידע חקלאי ישראלי לשותפים מרחבי העולם ופותח פתח לשיתופי פעולה משמעותיים לעתיד.

