הביטחון בראש

מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, הגיע השבוע עם צוותו, לפגישת עבודה מקצועית, במועצה המקומית קצרין. ראש המועצה, יהודה דואה: "קצרין ערוכה, מוכנה והוכיחה את איתנותה פעם אחר פעם, בעתות חירום"

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, אירח השבוע את מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, לפגישת עבודה מקצועית.

בפגישה השתתפו גם יקל"ר המועצה, סא"ל אורן גומפל, קב"ט המועצה, אבי לוגאסי ומטה המועצה. במהלך הפגישה, הציג ראש המועצה לאלוף ולצוותו סקירה מקצועית ומקיפה על היערכות היישוב, בהווה ובעתיד.

במרכז הדיון, עמדו שיתופי הפעולה בין המועצה לפיקוד במספר פרויקטים אסטרטגיים לשדרוג מרכיבי הביטחון בקצרין ובהם: חיזוק והגדלת פלגת הכוננות, השלמת דרך היקפית, סלילת דרך מילוט והתקנת תאורה.

אלוף הפיקוד שיבח את שיתוף הפעולה ההדוק והמקצועי בין פיקוד הצפון למועצה.

ראש המועצה, יהודה דואה: "קצרין ערוכה, מוכנה והוכיחה את איתנותה פעם אחר פעם, בעתות חירום. החוסן האדיר של הקהילה שלנו מאפשר לנו לפעול בשקט, במקצועיות ובביטחון. אני מבקש להודות למפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא ולצוותו המקצועי, על האוזן הקשבת והערה לצרכיה של קצרין ועל העבודה המשותפת לקידום הפרויקטים האסטרטגיים ביישוב. אנו נמשיך לפעול יחד, בשיתוף פעולה מלא מול צה"ל, כדי להבטיח את המשך שדרוג המעטפת הביטחונית למען תושבות ותושבי קצרין".