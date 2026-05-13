דור העתיד של רופאי הצפון

32 סטודנטים סיימו את הכשרתם במרכז הרפואי "צפון". מנהל המרכז הרפואי, ד"ר נועם יהודאי: "מי שצמח בצפון ולמד בצפון הוא דור העתיד שיעניק את הטיפול הטוב ביותר לתושבי האזור"

צילום: המרכז הרפואי "צפון"

בטקס מרגש שנערך השבוע, נפרד הצוות הרפואי מ-32 סטודנטים וסטודנטיות מהפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, של אוניברסיטת בר-אילן, שסיימו שנתיים של הכשרה קלינית אינטנסיבית.

מנהל המרכז הרפואי, ד"ר נועם יהודאי: "מי שצמח בצפון ולמד בצפון הוא דור העתיד שיעניק את הטיפול הטוב ביותר לתושבי האזור". 

האירוע סיכם שנתיים של למידה מעשית בשטח, במהלכן הפכו הסטודנטים לחלק בלתי נפרד מהנוף האנושי והמקצועי במחלקות המרכז הרפואי. 

המרכז הרפואי "צפון" מסונף אקדמית לפקולטה לרפואה ובין שני המוסדות קיים קשר עז ואסטרטגי. הצוותים הרפואיים של המרכז מהווים חלק משמעותי מסגל ההוראה בפקולטה, מתוך תפיסת עולם הרואה בהכשרת דור המנהיגות הבא של הרפואה בישראל שליחות לאומית ואזורית כאחד. 

במהלך שנתיים אלו, עברו הסטודנטים סבבים קליניים בכלל מחלקות המרכז, תוך התמקדות מעמיקה במחלקות הליבה: פנימית, כירורגיה, ילדים ונשים. שם, לצד המומחים המובילים בתחומם, רכשו את הכלים המעשיים והניסיון הקליני הנדרש לקראת בחינות הגמר הממשלתיות ותחילת תקופת הסטאז'.

