בשעות הנעימות של הקיץ הגולני

בפעילויות לילה בגולן מבלים בשעות הנעימות של הקיץ הגולני. הגולן מציע הקיץ פעילויות משפחתיות רבות ומגוונות לשעות הערב: סיורי עששיות, תצפית כוכבים חזיון אור-קולי ועוד

צילום: יהודה ויינברג

בשעות הערב הנעימות של הקיץ, מציע הגולן מגוון רחב של פעילויות לכל המשפחה – מטיולי עששיות וסיורי טבע ליליים, דרך תצפיות כוכבים והיכרות עם בעלי החיים הפעילים בשעות החשכה ועד לחזיונות אור-קוליים, משחקי שטח וחדרי בריחה בטבע. המבקרים בגולן יוכלו ליהנות מחוויות ייחודיות המשלבות טבע, נוף, ידע והרפתקה, ולגלות את האזור מזווית אחרת – דווקא אחרי שהשמש שוקעת.

פארק הירדן – תופעת טבע

סיור לילי אור-קולי מצחיק ומלמד להיכרות עם החיות והטבע של פארק הירדן. מדובב בהרבה הומור על ידי כוכבי "ארץ נהדרת".

מתי? ימי שני-שישי עד התאריך 31.10.26 – החל מהשעה 20:15 ותלוי במספר הנרשמים.

כמה? 40 ש"ח מגיל 3 ומעלה – מחירים מוזלים ללנים בפארק הירדן ולאורחי צימרים בסביבה. הזמנות דרך אתר פארק הירדן.

הערות: הפעילות בהרשמה מראש באתר פארק הירדן, המסלול סלול ונגיש לעגלות וכיסאות גלגלים, יש להגיע כרבע שעה לפני מועד הסיור.

להזמנות: https://www.parkyarden.co.il/

פייסבוק: פארק הירדן

טיולי עששיות עם דפנה מאיר

לומדים להכיר את הגולן בשעות החשכה: טיול לאור עששיות, האזנה לקולות הלילה – יללות התנים וגעיית הפרות, צפייה וזיהוי קבוצות כוכבים ועוד. משך הטיול שעה וחצי. מתאים לגילאי חמש ומעלה. יש להצטייד בנעלי הליכה ובלבוש חם.

איפה? הטיול יוצא מאלוני הבשן, בשעה 20:30.

מתי? 29.7, 30.7, 5.8, 13.8, 19.8

כמה? 40 ש"ח לאדם (מגיל 5)

להרשמה: https://did.li/G3n6q

לפרטים נוספים – דפנה מאיר 050-6912425

בעקבות חיי הלילה בגולן

סיורי לילה רגליים בעקבות בעלי חיים בדרום רמת הגולן. הסיורים מועברים על ידי הילה צוייג וייל, תושבת מושב רמות וגששית מוסמכת. במהלך הסיור, חוקרים את השבילים בחיפוש אחר גיריות, עטלפים, זאבים, עקרבים ואפילו גחליליות. פעילות של כשלוש שעות, לאור הירח בשטחים הפתוחים של דרום רמת הגולן.

איפה? חניון נחל דליות

מתי? כל ערב בשעה 19:30 יש להירשם מראש

כמה? 50 ש"ח לאדם מגיל שלוש

הערות: כל הסיורים נגישים לנכים ועגלות.

לפרטים: 053-7322170

טיול עששיות בפארק הירדן

בפארק הירדן, כשיורד החושך, נדלקות העששיות ומתחיל מסע למסתורי הלילה. טיול עששיות מלווה בהסברים, לאורך של כקילומטר אחד, הנמשך כשעה ורבע, חלק מהמסלול במים (בגובה 15 ס"מ). האזנה לרחשי הלילה, הפעלת כל חמשת החושים, התחקות אחר עקבות בעלי חיים, צפייה בכוכבים וזיהוי כוכב הצפון. בליווי תה צמחים קר להתרעננות.

איפה? פארק הירדן, ליד היישוב חד נס

מתי? הטיולים יוצאים פעמיים כל ערב: (בתיאום מראש ) בשעה 20:00 ובשעה 21:45

כמה? 65 ש"ח לאדם. ילדים עד גיל שלוש – לא משלמים. כניסה לחנייה בפארק הירדן לטיול עששיות: 35 ש"ח לרכב

לפרטים: ענת – 050-4040535 ירון – 050-4000779

דף פייסבוק: טיולי עששיות בפארק הירדן @oilamps

הערות: נעליים, או סנדלים סגורים, תינוקות רצוי לשאת במנשא. יש לתאם מראש

בשביל היער | יער אודם

טיול עששיות מודרך בג'ובה הגדולה ביער אודם, הכולל היכרות עם התופעות הוולקניות, חיות הבר, שמי הלילה וסיום בכוס תה צמחים.

קהל יעד: משפחות, ילדים ובני נוער, זוגות, מבוגרים, קבוצות וארגונים.

מתי? מדי ערב בשעת השקיעה וכן סיורי לילה לקבוצות בתיאום מראש.

כמה 65 ?ש"ח למשתתף (מגיל שלוש).

טלפון 050-6894560 :

אתר: https://www.odemforest.com |

הערות :משך הסיור כשעתיים. מומלץ להגיע עם נעלי הליכה וביגוד חם

"מטאור" – תצפיות כוכבים | עין זיוון

סיור עששיות לילי ביער עין זיוון, הכולל חיפוש עקרבים באמצעות פנסים מיוחדים, תצפית אל הרי הגעש ועלייה לתצפית הטנק המצויר.

קהל יעד: משפחות, ילדים ובני נוער, קבוצות וארגונים.

מתי? בכל יום שלישי וחמישי, בשעה 20:30. נדרשת הרשמה או תיאום מראש

כמה? 70 ש"ח למשתתף

טלפון: 055-9855244

אתר: https://www.meteor-stars.co.il

"רונדוגו" – חדרי בריחה בטבע, משחקי ריגול וטיולי עששיות

מגוון פעילויות תוכן וחוויה לכל המשפחה, המשלבות משחק, טבע והיסטוריה. בין הפעילויות: "המוצב" – חדר בריחה במוצב נטוש, בהשראת הקרב על מוצב החרמון; "שדר ריגול" – משחק מרחב בעקבות סיפורו של אלי כהן עם צפנים, קודים ומכשיר מורס ו"כוכב לערב אחד" – טיול עששיות לילי ביער ותצפית כוכבים מודרכת בלוע הר הגעש בנטל.

איפה? סמוך למרום גולן, צפון הגולן

מתי? במהלך החודשים יולי-אוגוסט, עם פעילויות יום וערב

כמה 60-140 ?ש"ח למשתתף, בהתאם לפעילות ולגיל. קיימים גם כרטיסים משפחתיים מוזלים

פרטים: כל הפעילויות מתקיימות בהרשמה מראש באתר time2escape.co.il

הערות: הפעילויות מותאמות לגילים שונים – החל מגיל שלוש בטיול העששיות, מגיל שש במשחק הריגול ומגיל 10 בחדר הבריחה "המוצב".