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בשורה להורים בצפון

"כללית" חנכה מכון להתפתחות הילד בגולן. הצוות הרב-מקצועי כולל רופאה התפתחותית, פיזיותרפיסטים, מרפאות בעיסוק, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קלינאיות תקשורת ותזונאית

בתמונה מימין: ד"ר אריאלה עופרן, יהודה דואה, שרון הילמן, רפי ברום, אורי קלנר וחיים טרבלסי. צילום: מיכאל חורי

טקס ההשקה של המכון להתפתחות הילד בגולן, של "כללית", נערך במעמד ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, מנהל מחוז צפון ב"כללית", רפי ברום, הנהלת המחוז, צוות המִנהלת, צוות המכון, בניהולה של שרון הילמן, צוותי המרפאות הסמוכות ותושבים שהגיעו לברך.

המכון פועל במסגרת שיתוף פעולה בין המועצה האזורית גולן ל"כללית" ויעניק שירות לכלל המבוטחים בגולן ובקצרין, על ידי צוותים מקצועיים מ"כללית".

המכון מיועד לילדים מגיל לידה ועד גיל תשע ומספק שירותי אבחון, ייעוץ וטיפול לילדים המתמודדים עם אתגרים התפתחותיים, תקשורתיים, מוטוריים, רגשיים והתנהגותיים. הצוות הרב-מקצועי כולל רופאה התפתחותית, פיזיותרפיסטים, מרפאות בעיסוק, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קלינאיות תקשורת, תזונאית, צוות מִנהל ומאפשר מעטפת טיפולית רחבה תחת קורת גג אחת.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "ההשקעה בגיל הרך היא השקעה בעתיד הגולן. שיתוף הפעולה עם 'כללית' מחזק את השירותים הניתנים למשפחות ומעניק מענה מקצועי ונגיש, קרוב לבית".

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, הוסיף: "המכון החדש הוא בשורה אמיתית לתושבי קצרין והגולן ומהווה חיזוק משמעותי למערך השירותים הקהילתיים באזור".

מנהל המחוז, רפי ברום, סיכם: "פתיחת המכון החדש והפעלתו על ידי צוותי 'כללית' היא בשורה של ממש למשפחות הגולן וקצרין. המחויבות שלנו ב'כללית' היא להעניק שירות רפואי איכותי, מקצועי ונגיש לכל ילד ולכל משפחה, תוך השקעה מתמשכת בפיתוח שירותי הקהילה וחיזוק שירותי הרפואה בצפון. המכון, עם הצוות הרב-מקצועי הפועל בו, יאפשר להעניק מעטפת טיפולית רחבה ומתקדמת".

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