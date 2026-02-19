ברוך הבא לקצרין, השר דיכטר

בביקור בקצרין, אמר שר החקלאות וביטחון המזון, ח"כ אבי דיכטר: "המשרד בראשותי ימשיך לתמוך בגולן בכל תחום: בקרקע, במים, בכוח האדם ובמו"פ – ארבע הרגליים של תכנית ביטחון המזון 2050"

השבוע, הגיע לקצרין שר החקלאות וביטחון המזון, ח"כ אבי דיכטר. השר הגיע לביקור עבודה מקצועי ומשמעותי יחד עם צוותו המקצועי. במרכז הביקור, עמדו החיבורים האסטרטגיים שמובילה קצרין בין התיישבות, חקלאות וחדשנות.

הביקור נפתח בישיבת עבודה במועצה, בה הציג ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, בפני השר את תנופת הפיתוח של קצרין ואת החזון להפוך את בירת הגולן למוקד חדשנות, תוך יצירת אקוסיסטם אזורי הממנף את יתרונות הגולן.

משם, המשיך הסיור אל השטח, תחילה בחווה החקלאית, שם הציגה מנהלת החווה, ד"ר מרצ'י אדרי, את תכנית SMARTK"", המחברת עשייה חינוכית-פדגוגית ישירות לעולם החקלאות. בהמשך, במיצג "רובע הנחלים" (12), נחשף השר לנתוני הצמיחה הדמוגרפית המרשימים ולבנייה הנרחבת ביישוב.

הביקור נחתם ב"מכון שמיר למחקר", המשמש כעוגן החדשנות האזורי וכזרוע ביצועית וכלכלית מרכזית עבור המועצה המקומית קצרין והמועצה האזורית גולן.

מנכ"לית המכון, דינה גלעד, הציגה סקירה על הזינוק בפעילות המכון, קליטת חוקרים חדשים שבחרו להשתקע בגולן והקמת חברות הזנק, כחלק מתנופת החדשנות בקצרין ובגולן.

במהלך הסקירה במכון נפגש השר עם ההון האנושי המוביל את המחקר: ד"ר נורית אליאש, שהציגה את המעבדה החדשה לחקר דבורים ופתרונות סביבתיים; ד"ר ליאור גור, שהציג פיתוחים בהגנת הצומח; מנהל היחידה לחקלאות וחדשנות, נועם אופנהיים, שסקר את המו"פ היישומי לטובת החקלאים ואסף אייזיק, שהציג מערכת ייחודית לניהול מידע חקלאי (GIS).

תכנית ביטחון המזון

שר החקלאות וביטחון המזון, ח"כ אבי דיכטר: "שמח על סיור מלמד ומעמיק בבירת הגולן, קצרין. בתכנית ביטחון המזון, קבענו השקעה והתייחסות מרבית לחדשנות הטכנולוגית, המחקר והפיתוח. אני מברך את ראש המועצה, ששם דגש על כיוון חשוב זה, שתכליתו בהמשך קיומנו ושגשוגנו שנים רבות קדימה. אני מודה לידידי ראש המועצה, יהודה דואה, על שיתוף הפעולה ומברך אותו על ראייתו ארוכת הטווח לקצרין ולאזור כולו. המשרד בראשותי ימשיך לתמוך בגולן בכל תחום: בקרקע, במים, בכוח האדם ובמו"פ – ארבע הרגליים של תכנית ביטחון המזון 2050".

ראש המועצה, יהודה דואה: "שמחנו לארח היום את שר החקלאות, שותף אמתי לדרך, המכיר בחשיבותה של קצרין כעוגן אזורי. הצגנו לשר את העשייה האדירה הנעשית כאן – מהתכנון המפורט, הצמיחה, דרך החזון והחינוך בחווה החקלאית ועד למחקר פורץ הדרך שמתקיים ב'מכון שמיר למחקר'. החיבור בין חקלאות, מדע והתיישבות הוא מנוע הצמיחה שלנו. שיתוף הפעולה ההדוק עם משרד החקלאות וביטחון המזון יסייע לנו להמשיך לפתח את קצרין והגולן, לחזק את הכלכלה המקומית ולהבטיח שקצרין תמשיך בפיתוחה, תוך מיצובה כיישוב חזק, מרכזי ומוביל. תודה רבה לשר דיכטר, על הפתיחות ושיתוף הפעולה, לטובת קצרין והגולן".