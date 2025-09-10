בירה ירוקה

בשבוע שעבר, הגיע צוות "המועצה לישראל יפה" לביקור בקצרין, כחלק ממועמדותה של קצרין בתחרות "קריה יפה בישראל יפה", בה משתתפות כ-100 רשויות מקומיות

קצרין מועמדת לחמישה כוכבי יופי: צוות השיפוט של המועצה לישראל יפה, בראשות בני ויז'אן, ביקר השבוע בקצרין, בירת הגולן, במסגרת התמודדות העיר בתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה" לשנת 2025. הביקור הציב במרכז הבמה את העשייה של אגף שירות לתושב, בתוכו מחלקת שפ"ע ומוקד 106.

השקעה ירוקה

המספרים הירוקים שהוצגו לצוות המועצה לישראל יפה היו ברורים. קצרין מטפחת כיום למעלה מ-220 דונם של שטחים ירוקים, שותלת מדי שנה כ-30 אלף פרחים עונתיים ונטעה בשנת 2024 לבדה כ-1,000 עצים חדשים. בנוסף, בכל חודש מתווספים כ-400 שיחים חדשים וההשקעה השנתית בפיתוח גינון ושטחים ירוקים עוברת את רף מיליון השקלים.

"ההשקעה בפיתוח נופי וירוק מקדמת את קצרין בתור יישוב שמוביל איכות חיים מיטבית", מסביר ראש המועצה, יהודה דואה, את ההשקעה הירוקה. "בנינו תוכניות עבודה מסודרות, אנחנו יורדים לשטח יחד עם אנשי המקצוע ומקיימים סיורים בשכונות, מעת לעת, כדי לשמר את הסביבה בקצרין ואף לשפר ולשדרג אותה".

ביישוב הותקנו גם מערכות בקרה חכמות לניהול השקיה, לצד פיתוח, שימור ושדרוג פרויקטים ייחודיים דוגמת פארק יער המאכל ברובע "חן" (10), "מצפה הגיבורים", טיילת "סער", "פארק המשפחה", קצרין העתיקה ועוד. כולם שימשו תחנות מרכזיות במסלול הסיור של שופטי התחרות.

תנופה והצלחה

בפתח היום, הציגו ראש המועצה, יהודה דואה ומנהל אגף שירות לתושב, תומר ביטון את עיקרי העשייה: שדרוג תשתיות, הקמת פארקים, שימורם, פיתוח תוכניות עבודה חדשות, שילוב טכנולוגיה בעבודה ושירות אישי לתושב באמצעות מוקד 106.

מנהל אגף שירות לתושב, תומר ביטון: "באמצעות זרועותיו, אגף השירות לתושב פועל יום-יום לשימור ושיפור איכות החיים בקצרין. אנו משקיעים בניקיון, גינון, מִחזור, שדרוג והקמת תשתיות, שירותי מוקד 106 ועוד. כל זאת, מתוך מחויבות ואמונה. יש לנו חלק רחב ומשמעותי בחייו של התושב".

לאחר ההצגה בלשכת ראש המועצה, יצא הצוות לסיור מקצועי ברחבי היישוב. במהלכו, התרשמו מרמת התחזוקה, הטיפוח והניקיון, בכלל ובמספר אתרים מרכזיים, בפרט, ביניהם פארק יער המאכל ברובע "חן", "פארק המשפחה" ופארק קצרין העתיקה.

"התרשמנו מהצוות המסור, מהמצגת ומהסיור ביישוב, שיבח יו"ר המועצה לישראל יפה, בני ויז'אן. "ראינו עין בעין את ההשקעה שהמועצה מבצעת למען סביבה מטופחת ואיכות חיים, לצד תנופת היישוב לשנים הבאות. בהובלת ראש המועצה, יהודה דואה, אני בטוח שקצרין צועדת במסלול בטוח להצלחה".