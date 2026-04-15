איזון הגוף והנפש

ספורטאי השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן הוא הלל עמנואל, לוחם ג'יוג'יטסו וקרטה, בן 13, מחיספין

הלל החל להתאמן בג'יוג'יטסו, כשהיה בן שש, בנהריה. לאחר המעבר לגולן, לפני חמש שנים, המשיך את עיסוקו באומנויות לחימה והצטרף לאשכול "אל על" לאימוני קרטה.

הלל עמנואל מתאמן לאורך כל התקופה הזאת תחת הדרכתו של איתן ברמן, אותו הוא מעריך ומרגיש אליו מחויבות רבה.

האימונים תרמו להתפתחות האישית והספורטיבית ולחיבור לקהילה המקומית.

מדוע בחרת בענף?

"בחרתי בקארטה כי גדלתי במשפחה ספורטיבית. אימא היא שחיינית מאז הילדות ואבא הוא שחיין ואימן שנים רבות באומנויות לחימה.

"החשיפה לשני ענפי הספורט הובילו אותי לתשוקה גם לשחייה וגם לאומנויות לחימה. בסופו של דבר, החלטתי להתמקד באומנויות לחימה. היום, קרטה הוא הענף בו אני עוסק".

מהו המסר שלך לכולם?

"המסר שלי לכולם הוא לעשות ספורט כלשהו, כי זה עוזר לאיזון הגוף והנפש ובנוסף גם מחזק משמעת וביטחון עצמי".

מה אתה עושה בימים אלו ממש?

"כיום, אני משתדל להשלים אימוני אומנויות לחימה בבית עם אבא, כי כרגע אימון הקרטה באשכול מתקיים רק פעם אחת בשבוע ואני אשמח להתאמן כמה שיותר".

מהן התוכניות שלך לעתיד?

"התכנית שלי לעתיד היא להגיע לחגורה שחורה. בהמשך, גם ללמד את הילדים שלי בעזרת השם להגן על עצמם".

איתן ברמן מאמנו של הלל עמנואל וייס בקבוצת הקרטה באשכול "אל על": "הלל עמנואל וייס הוא ילד מאוד רציני ומאוד סקרן. שואל שאלות ומקשיב לתשובות. מיישם את כל הנלמד, מתמיד מאוד באימונים ומתאמן גם בבית. פשוט תענוג לאמן אותו".

מכאן, אנחנו מאחלים להלל עמנואל המון הצלחה בהמשך, עלה והצלח. ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן 🙂

