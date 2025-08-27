אחד משלנו

יוסף שוחט, 36, ממושב מיצר שבגולן, נבחר לרשימת החקלאים הצעירים המבטיחים של ועידת ישראל לחקלאות 2025, בעקבות פועלו לקידום החקלאות בישראל

יוסף שוחט, 36, המתגורר במושב מיצר שבגולן, הצטרף לנבחרת המנהיגות של צעירים מבטיחים עד גיל 40, מטעם ועידת ישראל לחקלאות לשנת 2025. הפרויקט מתקיים זו הפעם ה-12 ברציפות ומטרתו היא לעודד את הדור הצעיר להיכנס לחקלאות כדור המשך ולהוריד את גיל החקלאי בישראל, שעומד כיום על כ-60 בממוצע.

הנבחרת מורכבת מצעירים וצעירות פורצי דרך, שכבר היום תורמים משמעותית לפיתוח הענף מבחינת חדשנות וחוסן והם אלה שיובילו את חקלאות ישראל לעתיד בטוח ומשגשג. הטקס, שיתקיים במעמד שרים, חברי כנסת, אנשי עסקים ומובילים בתחום החקלאות, יעניק מגן הוקרה לתומר כהן אדלר, בוועידת ישראל לחקלאות ה-16 שתתקיים במלון "בראון", ירושלים, ב-2-4.9.

"מכוורת יוסף"

יוסף שוחט, 36, נשוי + 3 , מתגורר במושב מיצר שבגולן, נכנס לעולם הדבוראוּת ממש במקרה.

בשנת 2012, הצטרף יוסף לתחום, כעובד שכיר במכוורת של איילת השחר, שם למד את כל הבסיס לעבודה עם הדבורים. לאחר מכן, החליט יוסף להשתקע במושב מיצר שבגולן ומצא לנכון לרכוש מכוורת ותיקה, של בן ציון הנאמן, שנחשב מוותיקי מגדלי הדבורים בגולן ובארץ.

שנת 2015 הייתה שנת המפנה בחייו המקצועיים של יוסף עם רכישת המכוורת והפיכתה לעסק משפחתי הקרוי "מכוורת יוסף". כיום, המשק כולל מכוורת של 1,000 כוורות שמספקות שירותי האבקה לחקלאות האזורית.

המשק מוכר דבש איכותי עם חמישה סוגי דבש בוטיק, מתמחה גם ברביית דבורת הדבש – מכירת נחילי דבורים ומלכות.

יוסף גאה מאוד בדבש שהוא מייצר במשק: "אנחנו מגדלים חמישה סוגי דבש בוטיק איכותיים מהגולן: דבש מפרחי הקיץ, האביב, דבש מפרחי השיזף, דבש מפרחי ליצ'י ודבש מפרחי הדרים. אנחנו מצליחים לשמור על הטעמים המקומיים של הגולן. אנחנו לא מחממים את הדבש ולא מסננים אותו וגם לא מוכרים דבש של מישהו אחר, אלא רק תוצרת שלנו, תוך הקפדה מוחלטת על איכות המוצר".

יוסף ובני משפחתו מקווים שהתיירות של הגולן, שחוותה שנה לא פשוטה של מלחמה בצפון, תגדל ותתפתח ושהם יוכלו למכור את הדבש שלהם לתיירים ולאורחים שבאים לטייל ולבקר בגולן, במכירה ישירה וללא תיווך.

מה לגבי קבלת הפרס?

"מופתע ומתרגש מאוד", הוסיף.

למה כל כך יקר פה?

ועידת ישראל לחקלאות ה-16 היא הוועידה החקלאית היחידה שנערכת בעקביות מדי שנה מאז 2010, עם קהל איכותי ומקבלי החלטות. הוועידה מפגישה בין מקבלי החלטות ומובילי דעה מהשורה הראשונה: ראשי מערכת החקלאות, מנהיגי ההתיישבות העובדת, נציגי הארגונים החקלאיים, אנשי ממשל, בכירי המשק והכלכלה, יצואנים, רשתות שיווק, יצרני ומשווקי תשומות חקלאיות, חוקרים, אנשי אקדמיה ותקשורת, חקלאים מובילים ועוד.

במהלך שלושה ימים צפופים של דיונים, הרצאות ומפגשים, תעמוד השנה במוקד הוועידה השאלה הבוערת: "למה יקר לחיות בישראל? ואיך מורידים את מחירי התוצרת החקלאית – פירות, ירקות, בשר, דגים, דבש ועוד?". הוועידה מתקיימת בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות, מרכז השלטון האזורי, קק"ל, תנועת המושבים, התנועה הקיבוצית, קרן "קנט" והמועצה האזורית רמת נגב.

להרשמה ולפרטים נוספים על הוועידה: https://mashov.co