אוחילה

יום התעוררות והכנה לימי הדין התקיים השבוע באולפנת "בני עקיבא הגולן-קצרין". חוויה של חיבור והתחדשות לקראת השנה החדשה

ביום שלישי האחרון, התקיים באולפנת "בני עקיבא הגולן-קצרין" סמינריון "אוחילה", שנועד להעניק לתלמידות הכנה רוחנית וערכית לקראת חודש אלול וראש השנה.

היום נפתח בפארק קצרין העתיקה, במפגש הכנה לתפילה ובאמירת סליחות משותפת, באווירה מיוחדת ומרוממת. בהמשך, השתתפו התלמידות בסבב תחנות חווייתי בפארק, שסוכם בסדנת "תשליך" מרגשת בבריכות השכשוך.

בשעות אחר הצוהריים, חזרו הבנות לאולפנה לשיחות וסדנאות עם מגוון מרצים ופעילויות.

הערב נחתם בארוחת ערב משותפת, דברי חיזוק של הרב אושר טביבי ומופע מרגש של שירי אלול עם הזמר איל כהן, שהכין את הלבבות לאמירת הסליחות.

זה היה יום התעוררות מופלא ומגדל, שהעניק לתלמידות חוויה של חיבור והתחדשות לקראת השנה החדשה.

שנה טובה!