TEDxNeveAtiv על פסגת החרמון

היסטוריה על פסגת החרמון: TEDxNeveAtiv כבש את פסגת ההר בהצלחה. אירוע ראשון מסוגו בצפון הארץ, הוכתר כהצלחה רבה והציב רף חדש של מצוינות, השראה וחדשנות, אירוע דגל שיהפוך למסורת שנתית

הנקודה הגבוהה ביותר במדינת ישראל הפכה למוקד של השראה בין-לאומית. לראשונה אי פעם בצפון הארץ ובגולן, התקיים בפסגת אתר החרמון אירוע TEDx תחת הרישיון העולמי היוקרתי של ארגון TED. האירוע, תחת הכותרת "Where stories meet the peak", הסתיים בהצלחה מסחררת. כמאה אורחים, מובילי דעה, אנשי ציבור ומשתתפים נבחרים הגיעו אל ההר, ביניהם ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר ומנכ"ל "רוח הגליל", מייסודה של רעיה שטראוס, אמיר הלוי.

"החוויה הייתה מעוררת השראה, מרחיבת לב וברמה בין-לאומית", ציינו האורחים.

חזון, יזמות ועשיית הבלתי אפשרי

האירוע ההיסטורי נולד מחזון משותף ושאפתני של שלוש יזמיות תושבות צפון הגולן, שהחליטו להביא את הבמה היוקרתית ביותר בעולם אל קצה המדינה: אורי לאה קליפר, בעלת הרישיון מטעם TED העולמי ואחראית השיווק; חגית לרר, אשר הגתה את המיקום המיוחד בפסגת החרמון על כל המשתמע מכך והצליחה מתוך ניסיונה גם כמפיקה, חרף אתגרי המקום, ליצור מרחב עוצמתי שפועל בהרמוניה עם הפסגה הרעיונית אליה שואף TED ואלה שלומקוביץ, מנהלת התוכן, אשר יצקה את מבנה התכנים, הרציונל והתפיסה שמאחורי תכני האירוע. אתן עבד בצמוד מנכ"ל "דייל קארנגי", גלעד ניומן, שליווה את המרצים בזיקוק ודיוק המסרים והתוכן של כל ההרצאות.

מטרת היזמיות הייתה למצב את הגולן כחלק אינטגרלי ומוביל בשיח הגלובלי של חדשנות, מצוינות והשפעה חברתית. ההחלטה לקיים את האירוע בפסגת אתר החרמון, בגובה של מעל 2,000 מטרים, לא הייתה רק בחירת לוקיישן גיאוגרפי, אלא יצירת מרחב תודעתי חדש – התנתקות מרעשי הרקע והצפת המידע של חיי היום-יום, לטובת אוויר צלול המייצר גובה מחשבתי, מתוך הגובה הגיאוגרפי. הרעיון שעמד בבסיס אסטרטגיית התוכן חקר את קצה גבול היכולת הפיזית, הטכנולוגית והאנושית.

שותפות אמיצה למען הפריפריה

הפקת אירוע בסדר גודל כזה התאפשרה בזכות רשת תמיכה רחבה של נותני חסות ושותפים לדרך. ראויה לציון מיוחד תמיכתה יוצאת הדופן של "רוח הגליל", מיסודה של רעיה שטראוס, המהווה מגדלור של עשייה עבור הגליל והגולן, שנרתמה ראשונה ובאופן מלא כדי להבטיח את קיומו של האירוע וסייעה להפוך חזון אזורי למציאות.

"העובדה שאירוע משמעותי זה מתקיים בעת הזאת בפסגה הגבוהה במדינה, מסמל את תחילת החזרה לשגרה. האירוע יביא חשיפה בין-לאומית לגולן ולצפון כולו. אני שמחה להיות חלק. יישר כוח ליזמיות", ציינה רעיה שטראוס.

שותפה מרכזית נוספת מיומו הראשון של הפרויקט הייתה המועצה האזורית גולן, שראתה באירוע הזדמנות היסטורית לחבר את קהילת הגולן לבמה העולמית, או כמו שאמר ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, בנאומו: "העוצמה של אירוע טד שהגיע לפסגת החרמון מצביעה על עוצמת קהילת הגולן שיודעת להגיע לפסגות".

תודות עמוקות נאמרו גם לאתר החרמון, למנכ"ל, רפאל נוה ולסמנכ"לית השיווק שלו, מיקי ענבר, אשר נתנו חסות וליווי באירוח האירוע, הפעלת הרכבלים במיוחד עבור אורחי האירוע והעמדת מערך העובדים לטובת הכנס, כחלק מהחסות וללא עלות נוספת.

מהביולוגיה של השגשוג ועד מזון העתיד

על במת TEDxNeveAtiv עלו שבעה דוברים ודוברות שנבחרו בקפידה והוכשרו במשך חודשים על ידי מנכ"ל "דייל קרנגי" ישראל, גלעד ניומן. המסר שעבר כחוט השני בין ההרצאות הדגיש כי חוסן אמיתי הוא היכולת להתמודד עם שינויים ולהסתגל למציאות מורכבת בזמן אמת.

מנכ"לית חברת פודטק ובכירה לשעבר בתאגידי ענק, ליאת לכיש לוי, קראה למהפכה צרכנית שבה החדשנות האמיתית ביותר היא למעשה החזרה אל הפשטות.

דרור תמיר שבר מיתוסים קולינריים כאשר הציג חגבים, מזון מקראי עתיק, כפתרון טכנולוגי ובר-קיימא לאתגרי עתיד האנושות.

ד"ר אילן קרואני חקר את "הביולוגיה של השגשוג" והדגים כיצד עקרונות אבולוציוניים מן הטבע יכולים להצעיד ארגונים לצמיחה.

ד"ר מוטי צ'רטר הראה כיצד מצלמות מעקב בקִני ציפורים יוצרות לא רק דאטה מדעי, אלא קהילה גלובלית אכפתית.

מנכ"לית ארגון "מעוז", שמרית ביינהורן, חשפה את הכוחות שמאפשרים למערכות מורכבות להמשיך לתפקד ברגעי משבר, בדיוק כאשר הקרקע נשמטת.

איילת הריס הציגה תפיסה בנושא "השחיקה השקופה" והסבירה מדוע טיפול עצמי עבור מנהיגים הוא כלי ניהולי הכרחי.

ליאת כהן רביב חתמה את ההרצאות במסר מהדהד על "היום בו הפסקנו לחכות", תפיסה המעודדת אזרחים להתחיל לבנות פתרונות בשטח ולא להמתין לרשויות.

הפקה של פעם בחיים

רמת ההפקה לא נפלה מהרמות הגבוהות ביותר של כנסים בין-לאומיים, כולל שילוב צוות עיצוב שיער ואיפור, בעל תעודות בין-לאומיות מלונדון, שהתנדב למען המיזם.

האירוע הסתיים בהרמת כוסית מרגשת אל מול שקיעה עוצרת נשימה בפסגת החרמון. אירוע ראשון זה התקיים תחת רישיון מוגבל של 100 משתתפים בלבד. היזמיות כבר פועלות להרחבת הרישיון לאירוע ללא הגבלת קהל בשנה הבאה.

"אין ספק כי TEDxNeveAtiv סימן ציון דרך בהיסטוריה התרבותית והאינטלקטואלית של רמת הגולן ומדינת ישראל. כפי שהוכיחו הדוברים והמשתתפים אמש: כאשר רעיונות פוגשים את הפסגה, השמים הם כבר מזמן לא הגבול", סיכמה אורי קליפר, יזמת האירוע.