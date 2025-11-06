חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

30 שנה לפסטיבל ימי ענף הזית

פסטיבל ימי ענף הזית, הוותיק והטוב בגליל, חוזר בעוצמה רבה אחרי שנתיים ומציין שלושים שנה של מסורת, שלושים שנה של ארומה בימי המסיק, שלושים שנה של חיבורים אנושיים מרגשים בין תרבויות, משפחות ומבקרים מרחבי הארץ – פסטיבל ימי ענף הזית חוזר אחרי החגים והוא גדול מתמיד!

פסטיבל ימי ענף הזית מתקיים ברחבי הגליל הגולן והעמקים בחגיגות מסיק הזיתים לשנת 2025, שהחל בימים האחרונים. הפסטיבל חוגג בשלל פעילויות, סיורים מודרכים וסדנאות. בדגש מיוחד הושם על חיזוק החקלאים, המגדלים ותיירני הצפון.

מדובר בהזדמנות נפלאה להצפין ולקחת חלק במסע חווייתי אל הלב הפועם של החקלאות המסורתית והמתקדמת בגליל, אתרי התיירות, המסעדות ומרכזי המבקרים: טעימות שמני הזית האיכותיים, ביקור בבתי בד אותנטיים, השתתפות בפעילויות לכל המשפחה, הופעות חיות, סדנאות, סיורים ואירוח ביתי וחם, כמו שרק בגליל ניתן לחוות. מפגש עם יצרנים מקומיים, מגדלים, טעמים מסורתיים לצד חדשנות קולינרית, שכנות טובה ותרבויות מגוונות הפועמות יחד – כולם פותחים דלת ולב בשיא עונת המסיק.

במהלך הפסטיבל יתקיימו גם שני כנסים מיוחדים בנושא הזית: כנס בין-לאומי בעילבון, בהשתתפות מומחי שמן זית מיוון וכנס מקצועי בתל חי, אוניברסיטה בהקמה.

מוסיפים טעם

למרות האתגרים, שמן הזית הישראלי נחשב לאחד הטובים בעולם וזוכה בפרסים יוקרתיים בתחרויות בין-לאומיות. ברחבי הצפון, הגליל, הגולן והעמקים התאחדו יחד כלל הגורמים לחיזוק הענף והנעת הכלכלה צפונה סביב פסטיבל, שילווה את ימי המסיק וידגיש את החזרה לשגרה של פעילות תיירותית וחקלאית, אחרי המלחמה.

ענף הזית והמגדלים קוראים לצרכני שמן הזית לחפש בעת רכישת שמן זית את תו האיכות של ענף הזית (בצורת טיפה ירוקה), המעיד על שמן זית ישראלי מקורי ואיכותי והמהווה את הערובה היחידה לאיכות ומקוריות המוצר. ענף הזית ממשיך במאבק מתמיד נגד תופעת הזיוף הנרחבת בשוק, כאשר רובה מגיע דרך ייבוא וחלקה מתבצע בארץ.

הזית הוא עץ סירוגי ויבוליו משתנים משנה לשנה. השנה היא שנה פחות טובה. המסיק השנה מתאפיין בשנת שפל ברחבי הגליל, הגולן והעמקים. הצפי השנה עומד על כ-50% בלבד מהיבול שנרשם בשנה שעברה, ירידה משמעותית שהוחמרה עקב הבצורת הקשה שפוקדת את האזור. כ-45 בתי בד פעילים ברחבי הגליל, הגולן והעמקים מתמודדים עם האתגר השנתי. הממוצע הרב-שנתי של ייצור שמן הזית בישראל עומד על כ-17,000 טון, השנה צפויה ירידה דרמטית בייצור, עקב הבצורת המתמשכת.

מוסיפים טעם לחגיגות המסיק בגליל. פסטיבל ימי ענף הזית חוגג 30 בהובלת הרשות לפיתוח הגליל, המשרד לפיתוח הנגב הגליל והחוסן הלאומי, ענף הזית במועצת הצמחים, אשכולות רשויות הגליל, משרד התיירות, "ריסטארט לגליל" מבית "רוח הגליל", מיסודה של רעיה שטראוס, קק"ל, תיירנים, חקלאים ושותפים רבים, שחברו יחד לקיום הפסטיבל.

מתי: הפסטיבל יתקיים בעשרות יישובים בגליל, בגולן ובעמקים עד ה-22.11.25.

לאתר הפסטיבל והרשמה לאירועים השונים : https://zait.galil.gov.il

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Events for 1st נובמבר
No Events
Events for 2nd נובמבר
No Events
Events for 3rd נובמבר
No Events
Events for 4th נובמבר
No Events
Events for 5th נובמבר
No Events
Events for 6th נובמבר
No Events
Events for 7th נובמבר
No Events
Events for 8th נובמבר
No Events
Events for 9th נובמבר
No Events
Events for 10th נובמבר
No Events
Events for 11th נובמבר
No Events
Events for 12th נובמבר
No Events
Events for 13th נובמבר
No Events
Events for 14th נובמבר
No Events
Events for 15th נובמבר
No Events
Events for 16th נובמבר
No Events
Events for 17th נובמבר
No Events
Events for 18th נובמבר
No Events
Events for 19th נובמבר
No Events
Events for 20th נובמבר
No Events
Events for 21st נובמבר
No Events
Events for 22nd נובמבר
No Events
Events for 23rd נובמבר
No Events
Events for 24th נובמבר
No Events
Events for 25th נובמבר
No Events
Events for 26th נובמבר
No Events
Events for 27th נובמבר
No Events
Events for 28th נובמבר
No Events
Events for 29th נובמבר
No Events
Events for 30th נובמבר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!