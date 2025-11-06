30 שנה לפסטיבל ימי ענף הזית

פסטיבל ימי ענף הזית, הוותיק והטוב בגליל, חוזר בעוצמה רבה אחרי שנתיים ומציין שלושים שנה של מסורת, שלושים שנה של ארומה בימי המסיק, שלושים שנה של חיבורים אנושיים מרגשים בין תרבויות, משפחות ומבקרים מרחבי הארץ – פסטיבל ימי ענף הזית חוזר אחרי החגים והוא גדול מתמיד!

פסטיבל ימי ענף הזית מתקיים ברחבי הגליל הגולן והעמקים בחגיגות מסיק הזיתים לשנת 2025, שהחל בימים האחרונים. הפסטיבל חוגג בשלל פעילויות, סיורים מודרכים וסדנאות. בדגש מיוחד הושם על חיזוק החקלאים, המגדלים ותיירני הצפון.

מדובר בהזדמנות נפלאה להצפין ולקחת חלק במסע חווייתי אל הלב הפועם של החקלאות המסורתית והמתקדמת בגליל, אתרי התיירות, המסעדות ומרכזי המבקרים: טעימות שמני הזית האיכותיים, ביקור בבתי בד אותנטיים, השתתפות בפעילויות לכל המשפחה, הופעות חיות, סדנאות, סיורים ואירוח ביתי וחם, כמו שרק בגליל ניתן לחוות. מפגש עם יצרנים מקומיים, מגדלים, טעמים מסורתיים לצד חדשנות קולינרית, שכנות טובה ותרבויות מגוונות הפועמות יחד – כולם פותחים דלת ולב בשיא עונת המסיק.

במהלך הפסטיבל יתקיימו גם שני כנסים מיוחדים בנושא הזית: כנס בין-לאומי בעילבון, בהשתתפות מומחי שמן זית מיוון וכנס מקצועי בתל חי, אוניברסיטה בהקמה.

מוסיפים טעם

למרות האתגרים, שמן הזית הישראלי נחשב לאחד הטובים בעולם וזוכה בפרסים יוקרתיים בתחרויות בין-לאומיות. ברחבי הצפון, הגליל, הגולן והעמקים התאחדו יחד כלל הגורמים לחיזוק הענף והנעת הכלכלה צפונה סביב פסטיבל, שילווה את ימי המסיק וידגיש את החזרה לשגרה של פעילות תיירותית וחקלאית, אחרי המלחמה.

ענף הזית והמגדלים קוראים לצרכני שמן הזית לחפש בעת רכישת שמן זית את תו האיכות של ענף הזית (בצורת טיפה ירוקה), המעיד על שמן זית ישראלי מקורי ואיכותי והמהווה את הערובה היחידה לאיכות ומקוריות המוצר. ענף הזית ממשיך במאבק מתמיד נגד תופעת הזיוף הנרחבת בשוק, כאשר רובה מגיע דרך ייבוא וחלקה מתבצע בארץ.

הזית הוא עץ סירוגי ויבוליו משתנים משנה לשנה. השנה היא שנה פחות טובה. המסיק השנה מתאפיין בשנת שפל ברחבי הגליל, הגולן והעמקים. הצפי השנה עומד על כ-50% בלבד מהיבול שנרשם בשנה שעברה, ירידה משמעותית שהוחמרה עקב הבצורת הקשה שפוקדת את האזור. כ-45 בתי בד פעילים ברחבי הגליל, הגולן והעמקים מתמודדים עם האתגר השנתי. הממוצע הרב-שנתי של ייצור שמן הזית בישראל עומד על כ-17,000 טון, השנה צפויה ירידה דרמטית בייצור, עקב הבצורת המתמשכת.

מוסיפים טעם לחגיגות המסיק בגליל. פסטיבל ימי ענף הזית חוגג 30 בהובלת הרשות לפיתוח הגליל, המשרד לפיתוח הנגב הגליל והחוסן הלאומי, ענף הזית במועצת הצמחים, אשכולות רשויות הגליל, משרד התיירות, "ריסטארט לגליל" מבית "רוח הגליל", מיסודה של רעיה שטראוס, קק"ל, תיירנים, חקלאים ושותפים רבים, שחברו יחד לקיום הפסטיבל.

מתי: הפסטיבל יתקיים בעשרות יישובים בגליל, בגולן ובעמקים עד ה-22.11.25.

לאתר הפסטיבל והרשמה לאירועים השונים : https://zait.galil.gov.il