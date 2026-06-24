תעשיות ביטחוניות בקצרין

בשורה אדירה לבירת הגולן: עשרות דונמים באזור התעשייה של קצרין יוקצו בלעדית לתעשיות ביטחוניות

בשורה אסטרטגית לבירת הגולן: במסגרת החלטת הממשלה "קצרין-גולן", משרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף המועצה המקומית קצרין, פתח מקצה רשמי לשיווק 10 מגרשים בפטור ממכרז, המיועדים להקמת מפעלים וספקי משנה של מערכת הביטחון.

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "בשורה חשובה ומשמעותית לחוסנה הכלכלי, התעסוקתי והאזורי של קצרין, בירת הגולן". שר הכלכלה והתעשייה ח"כ ניר ברקת: "מהלך אסטרטגי שיזניק את התעשייה והכלכלה המקומית".

שותפות אסטרטגית בין משרד הכלכלה והתעשייה, בהובלת השר ניר ברקת, לראש המועצה, יהודה דואה, מזניקה את קצרין קדימה. השבוע פורסם רשמית "קול קורא" משמעותי של מִנהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה, המבשר על פתיחתו של מקצה ייעודי וחסר תקדים לשיווק קרקעות בפטור ממכרז באזור התעשייה קצרין. לראשונה בתולדות היישוב, השיווק כולו מוגדר תחת תנאי קשיח וממוקד של משרד הכלכלה: "מקצה ביטחוני".

במסגרת המקצה, מציע משרד הכלכלה והתעשייה ליזמים 10 מגרשים מפותחים, המשתרעים על פני שטח כולל של כ-48.4 דונם (48,448 מ"ר). המגרשים, שנעים בגדלים של החל מ-3,426 מ"ר ועד למגרש עוגן מרכזי של קרוב ל-10 דונמים, מיועדים באופן בלעדי להקמה או להרחבה של מפעלים לייצור תוצרת עבור תעשיית הביטחון, או לבניית מבנים להשכרה עבור חברות הפועלות בעולמות אלו.

חמצן כלכלי לצפון

שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ ניר ברקת: "מחזקים את קצרין והגולן במעשים. פתיחת המקצה הביטחוני הייעודי היא מהלך אסטרטגי שיזניק את בירת הגולן ויהפוך אותה לעוגן של תעשייה מתקדמת ויציבה. המטרה שלנו, במשרד הכלכלה והתעשייה, היא לא רק לחזק את הצפון, אלא לייצר מנועי צמיחה עוצמתיים בשטח שיזניקו את האזור כולו. הבאת חברות וספקי משנה של מערכת הביטחון לקצרין תביא עמה השקעות עתק ומשרות איכותיות בשכר גבוה לתושבי האזור. בשותפות הדוקה עם המנהיגות המקומית, ותוך הובלה מרשימה ומחויבות של ראש המועצה, יהודה דואה, אנו מזרימים חמצן כלכלי לצפון ומבטיחים שעוצמתו של הגולן תהיה חסרת תקדים".

שותפות אסטרטגית שמשנה מציאות

המהלך המורכב הוא תולדה של עבודה מאומצת ושותפות אסטרטגית שהוביל ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, מול שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת וצוות משרדו.

"זו בשורה משמעותית שעמלנו עליה רבות. כניסתן של התעשיות הביטחוניות לראשונה בתולדות קצרין היא מנוע צמיחה אדיר" מסביר ראש המועצה, יהודה דואה. "הקמת תעשיות ביטחוניות בקצרין הוא מהלך שיקרין על האזור כולו לשנים קדימה. המהלך המשותף והחשוב שמוביל משרד הכלכלה והתעשייה, בראשות השר ניר ברקת, מוכיח אמון עמוק בעתידה של קצרין ובחוסנה הכלכלי. תעשיות ביטחוניות פירושן תעסוקה איכותית, יציבה ועתירת ידע, שתפתח דלתות רבות למהנדסים, הנדסאים ואנשי טכנולוגיה, ותהווה עוגן תעסוקתי מוביל עבור המשפחות החדשות שבוחרות לקבוע כאן את ביתן. קצרין הולכת ומבססת את מעמדה כעיר מחוז חזקה וזה חלק מחזון רחב שאנו מקדמים יחד".

הבחירה של משרד הכלכלה והתעשייה למקד את המקצה הנוכחי בענף הביטחוני אינה מקרית. על פי תנאי הסף, שנקבעו על ידי המשרד, המגרשים מיועדים למפעלים שפעילותם מסווגת בסיווג הלמ"ס 2520 (ייצור כלי טיס, אמצעי לחימה ותחמושת), או לחלופין לספקי משנה המוכחים כי לפחות 25% מהכנסותיהם מגיעים מאספקת רכיבים ומוצרים המשמשים את תהליכי הייצור של המפעלים הביטחוניים הגדולים. בעוד ענפי מסחר מסורתיים פגיעים לתנודות השוק, התעשייה הביטחונית הישראלית נחשבת לאחד הקטרים היציבים ביותר במשק, הנהנה מביקושים קשיחים.

חלון הזדמנויות

עבור קצרין, הכניסה לעולם התעשיות הביטחוניות העונות להגדרות אלו, לצד האפשרות שניתנה לחברות נדל"ן מניב להקים מבנים ייעודיים עבורן (תחת הגדרת "צד קשור" בהוראת מנכ"ל 6.2 של משרד הכלכלה), מהווה זינוק מדרגה משמעותי בפיתוח הכלכלי.

על פי פרטי הפרסום הרשמי, משרד הכלכלה והתעשייה מפעיל במקצה זה מנגנון מואץ וייחודי לבחינת ביקושים: המקצה נפתח בשיטת "כל הקודם זוכה" למשך חמישה ימי עבודה. על פי המתווה של משרד הכלכלה, במידה שבמהלך ימים אלו ייווכח המשרד כי הביקוש מצד היזמים גבוה מההיצע, המקצה יוארך באופן מובנה לציבור למשך 45 ימים ויהפוך למקצה תחרותי רגיל. מנגד, אם הביקוש יהיה נמוך מההיצע, המגרשים שיישארו פנויים יוותרו פתוחים להגשה רציפה.

במועצה המקומית קצרין ובמשרד הכלכלה והתעשייה קוראים ליזמים, לחברות הטכנולוגיה ולספקי המשנה הביטחוניים לנצל את חלון ההזדמנויות ולהגיש את מועמדותם באמצעות המערכת המקוונת של משרד הכלכלה והתעשייה, כדי לקחת חלק פעיל בעיצוב העתיד של בירת הגולן.