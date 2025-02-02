תחזית אסטרולוגית שבועית 7-14.11.2025

ראשון עד שלישי: נראה כי קשה לכם להחליט אם עובר עליכם פרק זמן טוב או בעייתי. המון דברים מתרחשים בבת אחת ולא קל לכם לעכל את השינויים. האמת היא שעליכם לשמור על קו פעולה ולא להתעכב יותר מידי על מה שקורה ברקע. לא קל לכם למצוא את הידיים והרגליים בתקופת מעבר מעין זו בה אתם נמצאים, אבל זה אפשרי, לפחות במידה מסוימת.

רביעי עד שבת: צפויות הכרויות חדשות ונוצרת אפשרות לקשר רומנטי. אתם נראים טוב ומצב הרוח בהתאם. נצלו את הזמן (מיד אחרי העבודה) ליציאות לבילויים. האנרגיה הגבוהה ושמחת החיים המציפות אתכם בימים אלה, עלולות לגרום לבזבוז כספים לא מבוקר. שמרו לא להגזים ובעיקר לא להתחייב לטווח רחוק להוצאות גדולות במיוחד. מצב הרקיע עלול להוליד חששות שווא בנוגע לעתיד הקריירה.

ראשון עד שלישי: אין שום סיבה ממשית אבל מצב הרוח שלכם ירוד למדי. ירידה באנרגיות גורמת לכם להרגיש חולשה וחוסר רצון להתמודד עם נושאים שעומדים על הפרק. אתם שומעים מידע מביך במקצת על מישהו קרוב. ההחלטה כולה שלכם. יש לשקול את אשר תרצו לעשות בהמשך. רצוי לשמור על הגיון בריא ולא להיסחף לפנטזיות. העניקו לאחרים את אשר אין לכם צורך בו, כך כולם ייצאו נשכרים.

רביעי עד שבת: ביקור של קרובי משפחה, כמו גם נסיעות וטיולים – עומדים על הפרק ואתם עסוקים בסגירת תאריכים מדויקים. קשה לכם לקחת יוזמה אך בסיומו של התהליך תרגישו מצוין ותקבלו פידבקים חיוביים מהסביבה. אל תהססו יותר מידי, פשוט עשו את מה שאתם חייבים. חל שיפור במערכת יחסים קיימת וזו הזדמנות אמיתית לפתיחת דף חדש.

ראשון עד שלישי: אתם לא הכי בכושר וההרגשה שלכם תשתפר פלאים אם תזוזו קצת מן המקום בו אתם שוהים. פעילות גופנית היא פתרון מצוין. בזוגיות אתם נוטים לוותר יותר מידי ואחר כך להתחשבן. אל תתנו לאף אחד לפגוע לכם באגו גם אם אותו אדם באמת חשוב לכם. זה גובל באבסורד. אתם זקוקים לחיזוקים. נסו למצוא מקום בטוח בו תוכלו להתבטא.

רביעי עד שבת: בימים אלה תרגישו שסוף סוף העניינים מתחילים לזוז בכיוון הנכון. יש לכם חברים ומכרים שישמחו לעזור לכם במידה ותבקשו. מישהו שהכרתם לאחרונה עלול לאכזב ולהתגלות כאדם לא ישר במיוחד. תחושת התסכול והכעס תגרום לכם לבחון מחדש את היחסים האלה. במקביל, קחו בחשבון כי בפיננסים וכאשר המזל מקיש בדלת, אין צורך בכסף רב – גם הימורים פעוטים עשויים להשתלם.

ראשון עד שלישי: ייתכן כי אתם שוקלים להפסיק קשר רומנטי בו אתם מעורבים. במידה ותחליטו שזה באמת הסוף, נסו לעשות זאת בצורה דיפלומטית. עדיף שתשמרו על פרופיל נמוך. משום מה אתם מצליחים להרגיז את כל מי שנמצא בסביבה הקרובה אליכם. כדאי לכם להימנע מפטרונות ולהניח לאדם קרוב למצוא בעצמו את התשובות להתלבטויותיו. כוחות שאינכם מודעים לקיומם מגוננים עליכם ושומרים את צעדיכם.

רביעי עד שבת: אלה ימים בהם לא מומלץ לקבל החלטות קריטיות. התחושה שמצבכם הכספי עומד להשתפר עלולה לגרום לכם לבזבוזים מיותרים. אל תנסו לחקות אחרים וכדאי לכם להניח את הדגש בחייכם על כיוונים רוחניים ולא להתמקד רק בחומר. מענה לשון זריז יחלץ אתכם מאירוע מביך שהיה עלול להוביל לקצר עם דמות סמכותית. מדובר בטריק שלא תוכלו להשתמש בו פעם נוספת.

ראשון עד שלישי: הניסיון לקבל בדיוק את מה שאתם רוצים, לא ממש מצליח, והעקשנות שלכם רק גורמת למצב להיות יותר גרוע. מישהו קרוב אליכם הופך להיות דמות שלילית וביקורתית. שווה להשקיע זמן בהקשבה ולרדת לשורש הבעיה. תהיה לכם הזדמנות להכיר אנשים חדשים שיעזרו לכם להשקיף על דברים אחרים ויעניקו פרופורציות חדשות למצבכם. שימו לב להתגלויות המופיעות בחלומותיכם, תשובותיכם נמצאות בעולם שמעבר לנו.

רביעי עד שבת: בתחום הזוגי הכול זורם בנחת אך לא כדאי לכם להיכנס לשאננות. בני הזוג עלולים להפתיע אתכם ברמזים שיעוררו אצלכם דאגה בקשר לרגשותיהם כלפיכם. נסו להשתלט על רגשות התסכול והחרדות שאירוע קטן מסוג כזה יכול להדליק אצלכם. שווה להשקיע בחיזוק הביטחון העצמי והדימוי האישי על מנת ללמוד כיצד לא להפוך כל דבר לדרמה.

ראשון עד שלישי: הלך רוח של חריצות מביא אתכם לפרק זמן מלא פעילות שמסתיים בתחושת סיפוק והצלחה. כדאי שתקדישו זמן לפעילות בכיף שאינה קשורה למחויבות כל שהיא. תפרגנו לעצמכם את הטוב ביותר שאתם יכולים להרשות לעצמכם. באמת- מגיע לכם! יחד עם כל אלה נראה כי אתם מהווים מקור עידוד ונחמה לאדם שידע לא מעט משברים.

רביעי עד שבת: אתם לקראת פרק זמן מלא מתח שמשתלט עליכם בניגוד לרצונכם. בעבודה הדברים אינם מתקדמים כפי שאתם רוצים וגם המצב הכספי מדאיג אתכם. כדאי מאוד לא לפוצץ מצבים רק בגלל שנכנסתם ללחץ. יש להתאזר בסבלנות כיוון שצפויות התפתחויות חיוביות. בתחום הרומנטי, יש רגיעה מה שמחזק אתכם ומעניק לכם כוחות להתמודד.

ראשון עד שלישי: הפער בין צורת החשיבה שלכם ושל אנשים אחרים גורם לקצרים ולבעיות בתקשורת. למרות שנדמה לכם שמפלים אתכם לרעה, הרי שגם אתם לא מתייחסים לאחרים במידה ראויה של כבוד. החוקים צריכים להיות שווים לכולם. קבלו קצת השראה ממקורות ראויים ואל תסתכלו על אנשים שאולי קל לכם להזדהות איתם, אבל הם לא מהווים דוגמה הולמת.

רביעי עד שבת: אם העבודה שוחקת אתכם ואם שעות העבודה הארוכות הן משימה קשה מידי עבורכם, כדאי לפנות לממונים עליכם ולהסביר את הרגשתכם. תופתעו מן התגובה. בתחום הביתי עליכם להבהיר לסובבים אתכם כי אינכם עומדים בעומס. מישהו שבשמו מופיעה האות ג' יגלה אמפטיה ויושיט יד לעזרה. דבר מה שקיבלתם במתנה עשוי לשמש אתכם כקמע להגנה מפני אנרגיות שליליות.

ראשון עד שלישי: אלה ימים של התלבטויות. אתם מרגישים תחושות של חוסר אונים ולא בטוחים מה לעשות. אין לכם את המותרות להתלונן או לרחם על עצמכם. המצב אינו מאפשר זאת ויש להיכנס לפעולה מיידית. אל תסתכלו אחורה ואל תגיבו לפרובוקציות. שמרו את השנינות והעוקצנות למועד אחר. בינתיים תנו רק אהבה בלי תנאים. בין האנשים שלכאורה משתפים פעולה עימכם, מסתתרים גם אלה שלא ממש מפרגנים לכם.

רביעי עד שבת: למרות שאתם לא הכי רעננים מבחינה פיסית, אתם מצליחים לשמור על אופטימיות. התחושה שלכם היא שהמצב בו אתם נמצאים הוא זמני- נכונה. בקרוב תקבלו הצעה מצוינת שלא תוכלו לסרב לה. גם בתחום החברתי צפויות התפתחויות. מפגש מקרי יוביל לדיון ארוך בנוגע לאפשרות של שיתוף פעולה. אם ברצונכם לחשוף את סודותיו של מי שאתם חושדים בו, הניחו לו להאמין שאתם מאמינים לדבריו.

ראשון עד שלישי: לאן נעלמה האסרטיביות שלכם? זה שאנשים לא מתייחסים אליכם כפי שאתם רוצים, זה לא אומר כלום ובוודאי שאין זאת סיבה לירידה במצב הרוח. כשמגיעות אליכם הצעות לבילויים תהיו קצת יותר סלקטיביים ותסכימו רק אם זה מתאים לכם באמת. אם לא- עדיף להישאר בבית ולהקשיב למוסיקה או לצפות בסרט טוב. זה הזמן לברר מי הם ידידי האמת שלכם, ומי סתם דאגו לאינטרסים שלהם.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן מתאים לחשבון קר ומחושב הקשור לתחום העבודה והעסקים. אתם תקבלו הצעות לשינויים אפשריים. כדאי לבדוק מי עומד מאחורי האפשרויות המוצעות לכם והאם יש להם מניעים נסתרים השונים מאוד ממה שנאמר. תיתכן פגישה עם אדם אשר יגיע מחו"ל ויציע לכם לעשות איתו עסקים, בדקו את הנושא בקפידה.

ראשון עד שלישי: מה דעתכם להקדיש קצת יותר תשומת לב לסגנון הלבוש שלכם? אולי לא שמתם לב לעניין אבל בזמן האחרון כל עניין 'הפוזה' יצא מכלל פרופורציה וגורם לאנשים להרים גבה. לפני שאתם שוללים את האפשרות שאתם טועים- חשבו שוב. הפתרון קל בהרבה מכפי שאתם חושבים. מה שאתם רואים בו כסתם צירוף מקרים ממוזל, הוא בעצם גורל שמשחק לטובתכם.

רביעי עד שבת: בימים אלה אתם זקוקים לשיחה עם מישהו קרוב שיעודד אתכם. אתם עומדים בפני שינוי גדול הכרוך בסיום קשר שנמשך זמן רב ולא תרם לכם מבחינה רגשית. אך למרות העובדה שהצעד לכשעצמו- חיובי, המעמד קשה לכם מאוד ואתם זקוקים לחברה ולמילים טובות. שמרו מרחק מאנשים בעלי אנרגיות שליליות וביקורתיים יתר על המידה.

ראשון עד שלישי: אתם מרגישים שהצלחתם לעלות על דרך המלך. אפילו שלא כל מה שקורה זה בדיוק הקטע שלכם, עד הסוף, אבל יש בהחלט תחושה של תנועה ושל חיוניות, מה שלא הרגשתם בעוצמה כזאת, די הרבה זמן. שמרו על קשר הדוק עם אדם אשר בשמו מופיעה האות א'. זהו גורם ממריץ עבורכם. ליצירתיים שביניכם נציין כי לא די במוצר או ביצירה שייצרתם, משום שעכשיו תצטרכו ללמוד כיצד לשווק אותם.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן עמוס בו אתם מרגישים היטב את הלחץ המופעל עליכם מכל הכיוונים. אחד מבני הבית יאלץ להתגייס ולשחרר אתכם מביצוע חלק מן המטלות השונות. אם לא תדעו לשים גבולות ברורים, תשחקו את עצמכם וחבל. שיחה טובה והצעה של פתרונות מקוריים יורידו מכם המון לחץ. חבר קרוב ינסה לגרור אתכם לשיחות ארוכות מידי לטעמכם.

ראשון עד שלישי: אתם מתקשים לזהות הזדמנויות, וכך קורה שהחיים האישיים שלכם לא בשמיים. קפיאה על השמרים בתירוץ של זהירות, ממש לא עוזרת. זה משהו שחייב להיפסק. זה לא שאתם לא יודעים בתוך תוככם מה צריך לעשות. זה מין קטע של דחייה בגלל חוסר רצון להתמודד עם המציאות. זה לא קל אך הכרחי. מידע סודי שנמצא בידיכם עשוי להביא תועלת למישהו מהסובבים אתכם.

רביעי עד שבת: נראה כי מי שנמצא במערכת יחסים יצטרך להתאים את עצמו לדרישות של בן/בת הזוג. כדאי שתיקחו בחשבון כי הצד השני טורח להזין אתכם בנתונים, אך נשמר מלחשוף את התמונה בכללותה. נראה כי מישהו מצטט רכילות כלשהי ומייד אתם נכנסים למגננה. למען האמת, מדובר בשמועות שאין להן רגליים. צפוי מהלך פיננסי אשר רב בו הנסתר על הגלוי.