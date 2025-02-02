תחזית אסטרולוגית שבועית 28.11-4.12.2025

ראשון עד שלישי: אתם עושים מה שנוח לכם ולא מתייחסים יותר מידי לרצונות של אחרים. המצב הזה דורש תיקון במידה והרגשות של אנשים חשובים לכם, ויש להניח שכך הוא הדבר. אף אחד לא צריך לנחש שאתם טרודים מאוד ולא עושים "את זה" בכוונה". הימנעו מעימותים ונסו להיענות לטענות שמגיעות אליכם בעדינות במקום בתוקפנות. לא לשחק ב'בומרנג' רגשי. פשוט לא כדאי. הרקיע צופה לכם הצלחה במיזם כלשהו או בהימור מפתיע [כולל מהתחום הרומנטי], אשר הסובבים אתכם מגלים ספקנות לגבי סיכויי הצלחתכם בו.

רביעי עד שבת: חשוב לכם מאוד להראות לאחרים עד כמה אתם מוצלחים וכישרוניים. הדבר דוחף אתכם לפעול בצורה תזזיתית ולמתוח את היכולת שלכם עד הקצה. אתם מתמקדים במשימות שעליכם לבצע. יתכן מאוד שעוד בפרק זמן זה, בעקבות תובנה שתקבלו, יחול מפנה שישנה את גישתכם לכיוון של האטה בקצב. עוצמתכם האישית מאפשרת לכם להפוך אנרגיות שליליות לאנרגיות חיוביות.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן רומנטי. המגעים החלומיים שלכם עם אדם מרתק, צריכים עוד דחיפה קטנה ו… הקשר יכול להפוך לסיפור אהבה מלא תשוקה. נסו לבדוק את מידת ההתאמה והרצון שלכם באמת. הימנעו מפתיחה של ענייני הלב, רק על מנת להוכיח לעצמכם שאתם יכולים. אם יש לכם בן/ת זוג, צפו לשבוע נפלא! הרקיע מציע לכם לבחון פעם נוספת הצעה שהלהיבה אתכם, אך הפעם בעיניים ספקניות וביקורתיות.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן נינוח. אתם מרגישים התחדשות והתלהבות לקראת העתיד. היכרות חדשה עשויה להתפתח לקשר רציני. הצעה בדבר שינוי מקום מגורים נדחית לאחר חשיבה מעמיקה. יש סיכוי שבעתיד תשנו את דעתכם פעם נוספת. אל דאגה. תהיה לכם הזדמנות אחרת, טובה לא פחות. אוצרות שצברתם בעבר עשויים לשמש אתכם כקרש קפיצה אל עתיד וורוד.

ראשון עד שלישי: אתם פוגשים אנשים חדשים. יש מי שעשוי לגרום לכם להיסחף אל תוך מערבולת רגשית. אם אתם מוכנים להשקיע קצת מעצמכם יש סיכוי טוב להתפתחות קשר ידידותי פלוס. הכל פתוח והרוב תלוי בכם. העיתוי הוא קריטי אז שימו לב מי מנסה להתקרב אליכם, שלא תפספסו! הרקיע מתריע מפני היצמדות יתירה אל עקרונות שמרניים ובעצם, הוא קורא לכם לגלות פתיחות כלפי שינויים והתחדשויות בחייכם.

רביעי עד שבת: אנשים שאתם מחבבים דורשים את עזרתכם, בתוקפנות שאינכם מורגלים בה. קשה לכם להיענות לדרישה כיוון שאתם עסוקים מאוד בעניינים האישיים שלכם אבל הרצון הכנה שלכם לעזור, גורם לכם לנסות ולכבות את ה'שריפות'. בסוף השבוע אתם מרגישים מותשים וחסרי אנרגיה לחלוטין. טיפ: מומלץ להישאר בבית. זה לא זמן לבילויים. לאחר שכבשתם וניצחתם, עשו משהו טוב גם למען יריביכם.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן עמוס. חיפושים וסידורים ממלאים את לוח הזמנים שלכם עד אפס מקום. הרקיע דוחק בכם להפגין את עוצמתכם האישית ולנתק כבלים העלולים לגרום לתלות יתירה באחרים. אל תשמרו בבטן את כוונותיכם. כדאי שתעשו לעצמכם יחסי ציבור והניחו את הצניעות למועד אחר. יש מי שחולק איתכם חוויות אינטימיות בהן התנסה. כל שאתם צריכים הוא להקשיב מבלי לנקוט עמדה.

רביעי עד שבת: יש לכם רצון להשתלב בפעילות ציבורית אולם אתם לא מאורגנים מספיק ולא מצליחים לעמוד בכול ההתחייבויות שהייתם רוצים. זה פרק זמן נהדר להתחלות חדשות בעיקר בתחום האישי. היכרות על רקע מקצועי עשויה להוביל להתפתחות מערכת יחסים מעניינת במיוחד. אתם תוכלו להגיע להתפתחות רוחנית באותו פרק זמן בו תציבו אדם אחר על המדרגה אשר עליה אתם ניצבים.

ראשון עד שלישי: פרק זמן טוב עובר עליכם. אתם מקבלים מענה לכל השאלות שהציקו והיוו מקור למתח מיותר. האווירה בבית טובה ואתם מציגים חזית אחידה, לפחות כלפי חוץ. חברים יזמינו אתכם לצאת לבילוי. אל תסרבו. לפנויים- אתם נראים טוב ואין שום סיבה שבעולם שלא תמצאו מישהו/י לשיחת נפש או לסיים איתו את הלילה. הרקיע רומז על עימות כלשהו שההיחלצות ממנו דורשת מכם וויתורים ופשרות. הוא מעודד גישה פייסנית.

רביעי עד שבת: בא לכם להרגיז ולמרוד, לשבור מוסכמות ולעשות רק מה שבא לכם. צפוי מצב רוח לא רגוע שעלול ליצור בעיה חברתית קטנה לפחות בפרק זמן זה. היכרות חדשה תשפיע על מצב הרוח ואולי תצליחו להירגע במקצת. חציו השני של סוף השבוע יהיה נינוח יותר. שימו לב במיוחד לבני מזל דלי הנמצאים בסביבה. דמיון מודרך יסייע לכם להתחבר עם אוצרות הצפונים בתוך הפנימיות שלכם.

ראשון עד שלישי: נראה שהכול אצלכם בסדר אלא שאינכם מקדישים מספיק זמן לאכילה נכונה ופעילות גופנית. אין קיצורי דרך ואם לא "תיקחו את עצמכם בידיים", הסיכוי שההרגשה הפיסית שלכם תשפר- לא גבוה. הבחירה היא שלכם. הרקיע רומז על שמחות ומצהלות הקשורות בילדים או בצעירים במשפחה. במקביל, הוא מעורר פרשיות שהפכו לנוסטלגיה. אדם הפכפך עלול לטרטר אתכם ב – לך ושוב. גם אם אתם אופטימיים, כדאי שתכינו חלופות.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן טעון. נדמה לכם שאתם מפספסים את אהבת חייכם בגלל אי הבנות. אל תשכחו שלא הכל תלוי בכם. התפרצות לא מתוכננת עלולה לגרום ל'קלקול' יחסים עם מישהו שיקר מאוד לליבכם. נסו להרגיע את השטח ולמתן את קצב הפגישות. תנו לזמן לעשות את שלו. לעיתים קרובות, העיקר הוא העיתוי הנכון. הארה רוחנית עשויה לסלק מכשולים במישור החומרי.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן עם תחושות של הרפתקנות ורצון לצאת מהשגרה. כבר עשיתם דברים מטורפים בחיים שלכם, אז למה להפסיק עכשיו ? אל תתנו לעצמכם להשתעמם כי אז גם בן/ת הזוג ישתעממו. זה הזמן המתאים לצאת לפעילות מרגשת ביחד: אולי לטוס בכדור פורח או לנסות צניחה חופשית? הכול כמובן מתוך הסכמה! אות קוסמי רומז על פרשיות הנסתרות מן העין אך מרטיטות את הלב. ייתכן שמדובר בסוד כלשהו שאתם נוצרים בליבכם.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן מתאים לצאת לבלות. מזג האוויר פשוט "מטריף" לכם את החושים ואתם לא מסוגלים להתרכז. בא לכם לצאת ולחוות את האוויר ואת המרחבים. אם אפשר, כדאי לקחת מספר ימי חופש. במידה ולא, לצאת בשעות בין הערביים אל הטבע. צרו לעצמכם פסק זמן. אתם חייבים את זה לעצמכם. האהבה היא עוצמה שאין טובה ממנה, עשו הכול כדי להשיגה.

ראשון עד שלישי: מה שנחוץ לכם במלא הכנות, היא חופשה אמיתית שתאפשר מילוי מצברים. גם אם זה לא ממש מתאפשר לכם בימים אלה, לפחות תתפסו לכם כמה שעות שיתנו לכם "פסק זמן" לחוות את השקט ולהתחבר פנימה, למרות כל האקשן שקורה לכם בחיים. אל תתנגדו, כי זה לא יעזור. זה פרק זמן שכזה. פשוט תזרמו עם זה ותמצאו את ההזדמנות המתאימה. הרקיע קובע כי גם אם אתם מוצאים את עצמכם בתסבוכת כלשהי, הרי שיש לראות בה מעין קרש קפיצה לעתיד מזהיר וורוד.

רביעי עד שבת: אתם מנהלים משא ומתן קשוח למדי למרות שבתוך תוככם אתם מתחרטים על כול הסיטואציה שנקלעתם אליה. למעשה ההתלבטות הפנימית בעיצומה. אתם שוקלים האם מערכת היחסים בה אתם נמצאים באמת מתאימה לכם. אם תפתחו את הלב ותשתפו את הנוגעים בדבר לגבי מה שעובר עליכם- רק תרוויחו ובגדול. אל תסגירו סודות בידי אלה שאינם ראויים לזה.

ראשון עד שלישי: תפקידים שהיו חסומים בפניכם עד לאחרונה נפתחים פתאום. האווירה בעבודה משתנה עקב שינויים שאינם תלויים ישירות בכם אבל ללא ספק, יש להם השפעה חיובית. המצב מעורר תחושת תחרות אך מי שדואג לאינטרסים שלכם ויכול להקפיץ אתכם לראש התור. זה הזמן להפעיל את הקסם האישי. בתחום הקריירה צפויות ידיעות מרנינות העוסקות בקידום. בתחום הרומנטי צפויה בשורה שמטרתה להדק ולהעמיק קשר קיים עד כדי הצעת נישואין.

רביעי עד שבת: בשורות משמחות מגיעות אליכם בפרק זמן זה. עסקה מוצלחת מתפתחת ללא מאמץ מיוחד. מישהו מבין החברים הקרובים שלכם יגלה צד חדש שלא הכרתם אצלו קודם. אתם בפרק זמן של נסיעות. נסו לתפוס פה ושם פסק זמן למנוחה ולהתרגעות. אל תעמיסו על עצמכם. הפעילו היגיון ולא רק רגש! אינכם צריכים לתכנן דבר, הניחו לגלי החיים להוביל אתכם אל מחוז חפציכם.

ראשון עד שלישי: יתכן כי תקלעו למצב של תחרות מקצועית עם אדם קרוב. אם תדעו לנווט את העניינים בצורה נכונה והחלטית, לא תיווצר אי נעימות ממנה אתם מנסים להימנע. אתם מופתעים לגלות שיש לא מעט אנשים שיודעים על העניין למרות שאתם עמדתם בהבטחות ולא גיליתם מידע לגורם שלישי. קחו בחשבון עם מי "יש לכם עסק". אות קוסמי צופה מצב אשר על-פיו מתנהלת פרשייה רומנטית בעלת סיכויים רבים למימוש בעל תכלית. בדרך כלל הוא רומז על נישואין.

רביעי עד שבת: התחום החברתי תוסס מאוד. אתם מקבלים הזמנה לאירוע גדול שאינכם קשורים אליו באופן אישי. מומלץ להיענות בחיוב. יש לכם הזדמנות לפגוש אנשים שאתם לא נתקלים בהם בחיים היומיומיים ובמעגלים החברתיים הנוכחיים. הכי כדאי לזרום ולהשתלב במצבים שאתם נתקלים בהם באקראי. פשוט להיות ולהיות פשוט. זה הזמן להתעלם מדברים ארציים ולהתמקד רק במה שהינו נצחי.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן טוב. בא לכם להתפנק ובעצם למה לא? פשוט תצטרכו להתאזר בסבלנות עד לאותו סימן מיסטי. ההמתנה תצדיק את עצמה והבילוי יהיה בדיוק מה שאתם זקוקים לו. בעבודה נוצר מצב שכלל לא נעים לכם. יש מישהו שמנסה לחקור אתכם ושואל יותר מידי שאלות אישיות. גלו אסרטיביות! זהו עיתוי ממוזל ומבורך המציע לכם לזרום עם הקיים מבלי להתחשב ב"מה יגידו השכנים".

רביעי עד שבת: אלה ימים טובים. המועקה שהרגשתם חלפה ונעלמה לה. אתם מנסים יוזמה חדשה ויש סימנים ראשונים להתאוששות גם בתחום האישי. אתם מתרגלים גישה חדשה המתבטאת ביתר החלטיות ותקיפות בהשוואה למצב לאחרונה. נוצרת אווירה חמה בקרב עמיתים לעבודה. נצלו את המומנטום להשיג את מטרותיכם. זה הזמן שלכם להתמקד בעניינים העוסקים בעולם החומרי והגשמי.

ראשון עד שלישי: נושא הזוגיות ממלא לכם את הדמיון עד אפס מקום. לא שזה רע, זה יכול להיות תענוג אמיתי אלא שתלוי עם מי. היכרות חדשה נראית מאוד מבטיחה אולם לפני שאתם מאבדים לגמרי את הראש – כדאי לשים לב גם לפרטים כדי להבטיח שעסקינן בקטע מתוק ומלהיב ולא במפח נפש. הרקיע קובע כי אם אתם מוצאים את עצמכם בקשר שאינו מסוגל להשביע את הפן הרוחני הטבוע באופייכם, כדאי שתשקלו מחדש את העניין כולו.

רביעי עד שבת: נראה כי בעיה חדשה שצצה בעבודה טורדת מאוד את מנוחתכם. בתור אנשים אחראיים והגונים, חשוב לכם לבסס את מעמדכם בצורה ישירה ומכובדת. למרות שיש לכם תחושה שקורה משהו דרמטי, אין צורך לנקוט בצעדים דרסטיים, אפילו שמחשבות כאלה מתרוצצות לכם בראש. כדאי לקחת הכול בפרופורציה. בטחו בעצמכם. העתיד מבטיח הצלחה. יש בידיכם את הכוח לשלוט בסובבים אתכם.