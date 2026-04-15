שיקום אקולוגי

"מכון שמיר למחקר" והמועצה האזורית גולן מקימים מרכז חדש לשיקום מערכות אקולוגיות בגולן

"מכון שמיר למחקר" והיחידה הסביבתית גולן מקימים מרכז חדש וייחודי לשיקום מערכות אקולוגיות בגולן. מדובר במהלך אסטרטגי שנועד להוביל את תחום השיקום האקולוגי, ההתמודדות עם אתגרי האקלים באזור ושיקום ושימור המרחב הטבעי שנפגע, כחלק מתהליכי הפיתוח והמלחמה.

המרכז החדש יהווה מוקד ידע ופעולה יישומי לשימור ושיקום נחלים, קרקעות, בתי גידול, מערכות מים ושטחים פתוחים. זאת, תוך הקמה והובלה של יחידה אקולוגית אזורית שתשמש כתשתית מקצועית לתכלול, ניתוח נתונים ותמיכה בקבלת החלטות מבוססת מדע לצורך ניהול, תכנון ושיקום המערכות האקולוגיות במרחב הגולן בראייה הוליסטית. פעילות המרכז תשלב מחקר מדעי מתקדם, עבודה בשטח ושותפויות עם רשויות, גופי ממשל, חוקרים וגופים מקצועיים במכון ובהם המרכז לצמחיית הגולן והחרמון, מרכז מדע אזרחי ועוד, בשיתוף חקלאים וקהילות האזור.

לצד פעילותו ארוכת הטווח בתחום החוסן האקלימי, יוביל המרכז גם מהלכי שיקום סביבתיים בעקבות נזקים שנגרמו למרחבי הטבע והחקלאות בגולן כתוצאה מהמלחמה המתמשכת.

בראש המרכז, יעמוד ד"ר אורי שפירא, שמונה לתפקיד ויוביל את הקמתו ופיתוחו המקצועי. אורי, תושב כנף ואב לארבעה, מגיע לתפקיד עם רקע מקצועי ומחקרי עשיר בתחום הסביבה והאקולוגיה. הוא בעל תואר דוקטור מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, שם התמקד מחקרו בתחום האגרואקולוגיה ובחן את השפעת חומרי ההדברה על מערכות אקולוגיות.

חדשנות יישומית

מנכ"לית "מכון שמיר למחקר", דינה גלעד: "הקמת המרכז היא צעד משמעותי נוסף בהרחבת פעילותו של המכון בתחומי הסביבה, הקיימות והחדשנות היישומית. הגולן מהווה מרחב טבעי ייחודי להתמודדות עם אתגרים של שיקום אקולוגי ואנו גאים להוביל, יחד עם המועצה האזורית גולן, מרכז מקצועי ראשון מסוגו שיחבר בין מדע, שטח וקהילה."

המרכז יפעל לקידום פתרונות מבוססי טבע לשיקום נופי ואקולוגי, פיתוח כלי ניטור מתקדמים, שימוש בטכנולוגיות GIS, ביג דאטה ובינה מלאכותית והובלת פרויקטים רחבי היקף להתמודדות עם נזקי שריפות, פגעי אקלים, פגיעות תשתית ונזקים סביבתיים נוספים.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, ציין כי "שמירה על הנכסים הטבעיים של הגולן ושיקומם הם משימה אסטרטגית עבורנו – לטובת התושבים, החקלאות והדורות הבאים. המרכז החדש יחזק את יכולתנו להתמודד עם אתגרי הסביבה והאקלים ויהפוך את הגולן למוקד מוביל בחדשנות סביבתית ובשיקום אקולוגי בישראל. ההשקעה במרכז החדש וב'מכון שמיר למחקר' תוסיף משרות רבות לתושבי הגולן וקצרין"

ב"מכון שמיר למחקר" ובמועצה האזורית גולן מציינים כי המרכז החדש צפוי להוות תשתית אזורית ולאומית לשיקום אקולוגי ולקדם בשנים הקרובות פרויקטים משמעותיים לטובת שמירת הטבע, שיקום המרחב הפתוח וחיזוק החוסן הסביבתי של הגולן.