שותפות אזורית

פורום ראשי הרשויות של אשכול גליל מזרחי התארחו השבוע בקצרין, בירת הגולן. המנהיגות המקומית של הגליל והגולן דנה בקידום תוכניות למצוינות חינוכית ופיתוח מדיניות מבוססת מחקר

העבודה המשותפת והסינרגיה בין הרשויות המקומיות בגליל ובגולן מוגדרות פעם נוספת כמפתח המרכזי לקידום האזור כולו: פורום ראשי הרשויות של אשכול גליל מזרחי התכנס השבוע בקצרין, בירת הגולן. הפורום המקצועי, המתכנס אחת לתקופה בהובלת האשכול, נועד להעמיק את שיתופי הפעולה המוניציפליים, לחלוק ידע מקצועי ולתכנן את אסטרטגיית הפיתוח ארוכת הטווח של המרחב.

המפגש נפתח בסיור חווייתי בכפר קצרין המחודש, המציג מודל מתקדם לפיתוח תשתיות תיירותיות ושימור מורשת באמצעות שילוב טכנולוגיה חדשנית, כלי מרכזי להנעת כלכלה מקומית ואזורית במרחב הצפוני. בהמשך היום, הציג ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, את תוכניות הפיתוח, הצמיחה והחזון של קצרין כמרכז אזורי מוביל בגליל המזרחי.

"ההתכנסות שלנו כאן היום מדגישה את חשיבותה של ראייה אזורית אחודה", אומר ראש המועצה המקומית, יהודה דואה. "החיבור והסינרגיה בין הרשויות בגליל ובגולן הם לא רק שיתוף פעולה, הם הכרח אסטרטגי להתמודדות עם האתגרים המשותפים ולקידום הכלכלה והחברה באזור כולו. החזון שאנו מובילים בקצרין כעוגן אזורי, לצד הכלים המקצועיים שאנו חולקים בפורום הזה, מאפשרים לנו לפעול יחד כדי להבטיח פיתוח בר-קיימא, ביטחון חברתי ואיכות חיים לרווחת כלל תושבי הגליל המזרחי".

חלקו האחרון של מפגש העבודה הוקדש לשני תחומי ליבה מקצועיים: המשך ביסוס מדיניות מבוססת נתונים ומחקר באמצעות מרכז הידע האזורי של האשכול, לצד פיתוחן של תוכניות ממוקדות למצוינות חינוכית בכלל הרשויות השותפות. מהלכים אלו, כך הדגישו בפורום, יהוו את התשתית המעשית לתרגום הראייה המרחבית לכדי הישגים מוחשיים עבור כלל תושבי רשויות אשכול גליל מזרחי.