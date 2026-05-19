שבוע החינוך בגולן – חיבור בין קהילה והוקרה

אחרי דחייה שנכפתה בעקבות המלחמה האחרונה עם איראן, שבוע החינוך בגולן יתקיים בין התאריכים 24-29 במאי 2026

שבוע החינוך בגולן מאפשר לנו כקהילה לעצור לרגע את שגרת היום-יום ולהפנות זרקור אל מערכת החינוך בגולן. זהו זמן להוקיר תודה לצוותים החינוכיים ביישובים ובמוסדות החינוך, לחבר בין הורים, תלמידים וקהילות, ולהדגיש את המצוינות שכבר קיימת כאן, לצד שאיפה מתמדת להמשיך ולפתח אותה.

אחרי דחייה שנכפתה בעקבות המלחמה האחרונה עם איראן, שבוע החינוך בגולן יתקיים בין התאריכים 24-29 במאי 2026 והוא מגיע עם תוכן עשיר ובעיקר תחושת שליחות עמוקה שמורגשת היטב בכל רחבי הגולן.

במהלך השבוע, יתקיימו אירועים בית-ספריים ויישוביים מגוונים, לצד אירועים אזוריים המשלבים חינוך, קהילה וערכים של שותפות.

שבוע שלם של עשייה חינוכית

השבוע ייפתח ביום ראשון (24.5) בישיבת מנהלים ואגפים, בסימן שבוע החינוך, עם הצגת התכנית האסטרטגית לחינוך. פתיחה שמדגישה את השותפות בין הגופים הפועלים למען ילדי ונוער הגולן.

ביום שני (25.5) תתקיים פעילות "שבילי הגולן" לשכבות ג’ ביער דליות. חיבור ישיר בין למידה לסביבה, ומגוון פעילויות שטח בשיתוף מחלקת ילדים ונוער ומרכז קהילתי.

ביום שלישי (26.5) יוקדש ליוזמות חינוכיות וקהילתיות, עם הצגת פרויקטים, מיזמים ותכניות מצוינות ביטוי לעשייה הענפה המתקיימת בשטח. ביום זה יתקיימו פעילויות בחינוך החברתי קהילתי בסימן שבוע החינוך.

ביום רביעי (27.5), ייערך אירוע הוקרה מרכזי ומרגש לצוותי החינוך בגולן. רגע של עצירה והכרה בעשייה היומיומית, לצד יום נבחרות בתחומי השחמט, הספורט והפעילות החברתית.

ביום חמישי (28.5), יתקיים יום שיא למצוינות, מייקרים ו-STEM, בשיתוף "קדימה מדע". אירוע שיציג חדשנות, יצירתיות ולמידה מתקדמת וישים את תלמידי הגולן בחזית העשייה הטכנולוגית.

את השבוע יחתום יום שישי (29.5), באירוע קהילתי חגיגי, בחווה לחינוך חקלאי גולן, עם פעילות לילדי קהילת החווה, משפחות מגוייסות ותושבים.

תודה לאנשים שמובילים את הדרך

שבוע החינוך הוא גם זמן לעצור ולהוקיר תודה לאנשים שמובילים את המערכת לאורך שנים. בהזדמנות זו, מבקשת המועצה להודות לחגי סמט, המסיים את תפקידו כמנהל אגף החינוך במועצה, על עשייה משמעותית, מקצועיות והובלה ערכית במשך שנים רבות.

לצדו, ברכה חמה לשירן תמיר, על כניסתה לתפקיד מנהלת מחלקת בתי הספר, עם ביטחון מלא ביכולתה להמשיך ולחזק את מערכת החינוך בגולן.

עשייה משותפת וכוח אזורי

הפקת שבוע החינוך היא תוצאה של עבודה משותפת רחבה בין אגף החינוך ואגף הקהילה במועצה, המרכז הקהילתי, מחלקת הילדים והנוער, ומחלקת הדוברות, בשיתוף גופים שותפים ובהם "ברנקו וייס", מחוז הצפון במשרד החינוך והסתדרות המורים.

חלק מהאירועים מתקיימים גם בשותפות עם המועצה המקומית קצרין – ביטוי נוסף לשיתופי פעולה אזוריים מתרחבים.

מבט קדימה: השקעה חסרת תקדים בחינוך בגולן

שבוע החינוך אינו עומד בפני עצמו. הוא חלק מתמונה רחבה יותר של השקעה משמעותית במערכת החינוך בגולן, במסגרת החלטת ממשלה שמביאה עמה תנופה של עשרות מיליוני שקלים.

בין המהלכים במסגרת יישום החלטת ההממשלה:

הקמת מרכזי מצוינות אזוריים, כולל מתחם STEM מרכזי בקצרין, שיחבר בין "מכון שמיר למחקר" לאוניברסיטת תל-חי, לצד ארבע שלוחות אזוריות.

פיתוח מרכזים אזוריים חדשים בבני יהודה, חספין, מעלות הגולן וצפון הגולן. שישמשו מוקדי חינוך, קהילה ושירותים.

הרחבה משמעותית של תכניות מצוינוּת, כך שילדי הגולן יוכלו להשתתף בהן קרוב לבית, כבר משנת הלימודים הקרובה.

השקעה בחינוך החברתי-קהילתי, תכניות מנהיגות, פעילויות איכותיות וחיזוק כוח האדם.

תגבור מערך התמיכה הרגשית לילדים ולצוותים.

פיתוח תשתיות חינוכיות במוסדות החינוך מהגיל הרך ועד האקדמיה, פיתוח מתחמי בתי הספר, חצרות, מתקני ספורט ואמנות, במסגרת תכנית "עולים רמה בחוגים".

חיזוק המעטפת המקצועית לאגף החינוך, כולל ליווי פדגוגי והובלת חדשנות.

לצד זאת, נמשכת התמיכה במוסדות חינוך הפועלים בגולן בתי ספר שדה, מדרשות, פנימיות ומיזמים חינוכיים, המבטאים את הרוח הגולנית ואת החיבור לאדמה, לאדם ולערכים.

ביטוי לערכים

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, מסכם: "שבוע החינוך בגולן הוא הרבה מעבר לשבוע של אירועים, הוא ביטוי לערכים שמובילים אותנו כאן יום-יום: מצוינות, קהילה ושייכות.זו גם הזדמנות עבורנו לעצור ולהגיד תודה גדולה למורים, לצוותים החינוכיים ולכל תומכי החינוך בגולן. אני מעריך מאוד את העשייה שלהם הם משקיעים את כל כולם כדי להפוך את מערכת החינוך שלנו למצוינת, ערכית ומובילה.

"אנחנו ממשיכים להשקיע בילדים שלנו ובמערכת כולה, כי זהו הבסיס לעתיד של הגולן. אני מזמין את כל התושבים לקחת חלק, לפרגן ולחזק את מי שמוביל את הדור הבא שלנו."

פרטים על שבוע החינוך והאירוע ברשתות החברתיות של המועצה