שאגת הזיו: "בייבי בום" תחת אש, במרכז הרפואי "זיו"

בזמן שבחוץ מהדהדים קולות המלחמה מהחזית הצפונית, בתוך המרכז הרפואי "זיו" נשמעים קולות מסוג אחר לגמרי: בכי של חיים חדשים, המנצח כל רעש חיצוני. במהלך השבוע האחרון, בלילות של שיא המתיחות, חוותה מחלקת היולדות "בייבי-בום" מרגש עם עשרות לידות.

בשל העומס המבורך, ובמטרה להבטיח את ביטחון היולדות והרכים הנולדים, פתחה הנהלת המרכז באופן מידי מרחב ממוגן ייעודי נוסף. המרחב החדש מאפשר ליולדות חווית לידה בתנאים אופטימליים ובביטחון מקסימלי.

האחות האחראית במחלקת היולדות, סוהילה גאנם: "לראות את האימהות מחזיקות את התינוקות זה תמיד מרגש ובתקופה הזו, אפילו יותר. גם כשברקע נשמעות אזעקות, היולדות ממשיכות להגיע ולבחור ב'זיו'. זה מחזק את כולנו ומכניס המון אור ותקווה. אנחנו כאן עבורן תמיד; הכי בטוח ללדת קרוב לבית".