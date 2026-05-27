רואָה ואינה נראית

הצוללת מביאה עמה יכולות ייחודיות, טכנולוגיות מתקדמות ואסטרטגיות, שאין שני להן בצה"ל. סמל א', מקצרין, סיים בהצלחה את קורס צוללן מחזור 129, במגמת סוֹנר

מאת: דובר צה"ל

שייטת 7 הנה יחידת לוחמה עילית, אשר מהווה כלי אסטרטגי לביטחון המדינה. פעילות שייטת הצוללות מסתכמת באלפי שעות ים בשנה, כאשר רובן מבצעיות וחוצות גבול. השייטת מהווה כוח משמעותי במאמץ המלחמתי. יכולותיה של שייטת הצוללות באו לידי ביטוי במהלך הלחימה, החל מהשבעה באוקטובר ועד ימינו אנו, בגזרות קרובות, עמוקות ורחוקות תוך ביצוע פעילויות חשאיות ואסטרטגיות הרחק מחופי ישראל.

הצוללת מביאה עמה יכולות ייחודיות, טכנולוגיות מתקדמות ואסטרטגיות, שאין שני להן בצה"ל. באמצעותה, ניתן לאסוף מידע ולבצע פעולות נועזות ללא יכולת האויב לאתר ולשייך – מה עשית ואיפה היית. יתרונה המובהק של השייטת הוא בחשאיות: "רואה ואינה נראית" והיא ייחודית ביכולתה לפעול לאורך זמן במחוזות קרובים ורחוקים כאחד, זאת, לצד גמישות מבצעית בלב ים.

בצה"ל, לוחמי שייטת הצוללות הם צוללנים, אשר עברו בהצלחה את אחת ההכשרות הייחודיות והיוקרתיות – קורס צוללן. לקורס זה מתמיינים בכל שנה מאות מועמדים לשירות הביטחון. הקורס מקצועי וערכי, מלא באתגרים פיזיים ומנטליים, אתם נדרשים החניכים להתמודד. משך הכשרת הצוללנים הנו כ-14 חודשים, במהלכם, נבחנים חניכי הקורס בפן הפיזי והמנטלי, כל זאת על מנת להכשירם לשירות אינטנסיבי בעומק הים. הלוחמים בשייטת הצוללות נדרשים להיות בעלי חוסן, דבקות במשימה ויכולת התמודדות בתנאי לחץ ואי ודאות, יחד עם יכולות חשיבה גבוהות, אחריות, יסודיות וקפדנות הנדרשים מלוחמים בצוללות.

נותן מעצמו

סמל א', מקצרין, סיים בהצלחה את קורס צוללן מחזור 129. סמל א' מסיים את הקורס במגמת סוֹנר, אשר אחראים על יצירת תמונת מצב של המרחב הימי בו הצוללת נמצאת. בעזרתם, ניתן לדעת מה נמצא על פני המים וגם בעומק המצולות. תפקידם לזהות אילו כלים מופיעים בדיוק, לאן הם מפליגים ולמי הם שייכים.

סמל א' הרחיב בתיכון מדעי המוח, וסיפר כי תמיד רוצה לתת מעצמו את הטוב ביותר ולעזור למדינה.