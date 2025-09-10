רגע של תקווה

מגרש הטניס שהפך לסמל של תקווה במג'דל שמס בציון דרך משמעותי שנה לאחר הטרגדיה שפקדה את המועצה, עשרות ילדות וילדים חגגו בהפנינג קהילתי את ההחלטה הרשמית להפוך את מגרש הטניס במג'דל שמס לשלוחה של מרכז הטניס והחינוך קריית שמונה

שנה מלאה חלפה מאז הטרגדיה במגרש הכדורגל במג'דל שמס ובסוף השבוע האחרון, התכנסו עשרות ילדות, ילדים והורים במגרש הטניס היחיד בעיירה הדרוזית, לחגוג רגע של תקווה. המגרש, שהפך למקלט עבור ילדות וילדי הכפר, לאחר פגיעת הרקטה הקטלנית במגרש הכדורגל, הוכרז כשלוחה רשמית של מרכזי הטניס והחינוך בישראל.

ההפנינג הקהילתי שנערך ביום שישי כלל תחנות פעילות בטניס, פינות יצירה מכדורי טניס ומחבטים ממוחזרים, ציורי פנים ומתקנים מתנפחים. ראש מועצת מג'דל שמס, דולאן אבו סאלח, השתתף באירוע ואף הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה בין מרכזי הטניס והחינוך למועצה, למען ילדות וילדי הכפר.

האווירה החגיגית סימנה התחלה חדשה שהעניקה לקהילה הפגועה רגע של אור ושמחה סביב עולם הספורט. הצטרפות המגרש למשפחת מרכזי הטניס והחינוך משמחת במיוחד, משום שהיא תביא עמה תמיכה מקצועית, הדרכה ותוכניות חינוכיות שיסייעו לילדות וילדי מג'דל שמס להתקדם בטניס ולקבל כלים לחיים דרך הספורט.

דרך לריפוי

כאשר האירוע הטרגי במגרש הכדורגל עדיין מהדהד בנפשם של אנשי מג'דל שמס, הספורט הפך בסוף השבוע לכלי של חוסן, שמחה ותקווה עבור הקהילה. מאז פגיעת הרקטה במגרש הכדורגל, שבה נהרגו 12 ילדות, ילדים, בנות ובני נוער, הפך מגרש הטניס למקום מפלט עבור ילדי העיירה הדרוזית. בין ההרוגים הייתה גם ויניס אדהם ספדי ז"ל, בת 11, שאהבה לשחק טניס במגרש הזה.

עמר עוידאת, בן 16, שאיבד בטרגדיה את בת דודתו ושני חברים קרובים, מגיע למגרש כמעט מדי יום.

"אחרי האירוע במגרש הכדורגל הרגשתי שהטניס הוא המקום הבטוח שלי", הוא מספר. "זה נתן לי הרבה משמעות ונחמה". סיפורו של עמר משקף את תחושותיהם של ילדות וילדים רבים במג'דל שמס, שמצאו במגרש הטניס לא רק מקום לספורט, אלא גם דרך לריפוי ולצמיחה.

מרכז הטניס והחינוך קריית שמונה, שנוסד בשנת 1979, מוביל גישה ייחודית המשלבת מצוינות ספורטיבית עם חינוך ערכי. המרכז מספק מסגרת תומכת לצעירות וצעירים בגליל העליון ובצפון, גם בזמנים של משברים ואתגרים. השותפות החדשה צפויה להעניק לילדות וילדי מג'דל שמס הזדמנויות להתפתח כספורטאיות וספורטאים ולרכוש ערכים של התמדה, מצוינות ורוח ספורטיבית. עבור קהילה שעברה טרגדיה כה קשה, המגרש מייצג לא רק מקום לספורט, אלא סמל של תקווה ושיקום.

מביאים תקווה

ראש מועצת מג'דל שמס, דולאן אבו סאלח: "אין דבר מחזק, מלמד ומרפא יותר מהעיסוק בספורט. הוא מעניק כוח לצמוח מחדש, להתמודד באומץ מול כל אתגר, ולבנות קהילה בריאה ומאוחדת. זכיתי להתרגש יחד עם ילדים וילדות, בני ובנות נוער, אנשי חינוך, הורים וספורטאים רבים ממג'דל שמס והאזור, אשר כולם נושאים עיניים קדימה לעתיד ספורטיבי פורח".

מנכ"ל מרכזי הטניס והחינוך בישראל, איל תעוז: "הצטרפות מגרש הטניס במג'דל שמס למשפחת מרכזי הטניס והחינוך בישראל היא צעד משמעותי עבור הקהילה כולה. אנו נרגשים לצרף את ילדי העיר למשפחה, ולקחת חלק ביצירת מקום בטוח שבו יוכלו לגדול, ללמוד ולהצטיין דרך הטניס, ולצייד אותם בכלים לעתיד".

מנהל מרכז הטניס והחינוך קריית שמונה, טל אמסלם: "מג'דל שמס עברה תקופה קשה מאוד והספורט יכול להיות כלי ריפוי חזק. דרך השותפות הזו אנחנו לא רק מביאים טניס, אנחנו מביאים תקווה, משמעות ודרך לילדים לחזור לחלום על עתיד טוב יותר. המגרש הזה כבר הפך לעוגן קהילתי ואנחנו רוצים לעזור לו להפוך גם למקום של הישגים".

מנהל מרכז הטניס והחינוך מג'דל שמס, באסל שופאני: "כילד בן שמונה, שהתחיל לשחק טניס פעם ראשונה בקריית שמונה, זו סגירת מעגל עבורי לעבוד בשיתוף פעולה עם המרכז שגידל אותי. האירוע היום הוא התחלה חגיגית לשיתוף פעולה מרגש ומשמעותי. אנו חשים גאווה והתרגשות עם הצטרפותנו למרכזי הטניס והחינוך בישראל ושמחים להיות חלק מהעשייה החשובה. זהו צעד גדול ומשמעותי עבור ילדי מג'דל שמס בתחום הספורט החינוכי, בכלל ובטניס, בפרט. ניכר שכולנו מוכנים ומלאי ציפייה להתחיל את הדרך המשותפת".