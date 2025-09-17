ראש השנה תשפ"ו

ראש השנה הוא לא רק תחילתה של שנה עברית חדשה, אלא גם הזדמנות להתחלה פנימית חדשה. חשבון נפש. "מה שמואר – גדל"

בין אם אתם נכנסים לבית הכנסת לשמוע את קול השופר ובין אם אתם מבלים סביב שולחן החג עם המשפחה, יש בראש השנה איכות של התחדשות שקשה להתעלם ממנה.

על פי המסורת, אלו ימים של חשבון נפש. לעצור ולבחון מה היה לנו טוב בשנה החולפת ומה היינו רוצים לשפר. אני מאמינה ש"מה שמואר – גדל": המקום אליו נביא את תשומת הלב שלנו, שם תתרחב האנרגיה. לכן כדאי לבחור להתבונן דווקא בהצלחות שלנו, במה שעבד, במה ששימח אותנו ומשם לשאוב השראה לשנה החדשה.

תחילת שנה היא זמן מצוין לקבל החלטות קטנות, אך משמעותיות. הרגלים פשוטים של שינה טובה, תזונה מיטיבה ותנועה יום-יומית יכולים לעשות את ההבדל בין שנה שחולפת ו"זולגת לנו בין האצבעות" לבין שנה משמעותית שאנחנו באמת נוכחים בה ופועלים למען עצמנו.

הסכם רבע שעה

שינה – מחסור בשינה הוא נושא שחוזר אצל רוב המטופלים שלי. אני מכירה את זה מקרוב. במשך שנים, אחרי שהילדים נרדמו, הייתי מוצאת את עצמי מול הטלוויזיה ב"זמן מבוגרים" ואז קמה בבוקר עם אנרגיה נמוכה ועייפות. רק כשאימצתי "שעון מרדים" בטלפון, הבנתי כמה השינוי הקטן הזה השפיע על האנרגיה שלי. "שעון מרדים" מצלצל בשעה שתחליטו עליה ומזכיר לכם לכבות הכול ופשוט ללכת לישון. ההשפעה המידית של שינה ארוכה יותר על התחושה שלכם ביום-יום תהיה משמעותית.

תזונה – ברפואה הסינית התזונה המומלצת מותאמת אישית לכל אדם, לפי הצרכים שלו, אבל יחד עם זאת, ישנם דברים שנכונים לכולם. רגילים לקפה ומשהו מתוק אחר הצהריים? תכינו לכם תמרים, אגוזים, שקדים. מנשנשים שטויות מול הטלוויזיה? תכינו קערה של פירות חתוכים – תפוחים, קיווי, אגסים. לא חייבים לשנות הרגלים מקצה אל קצה, לפעמים, שינוי קל מביא אתו שיפור של ממש.

תנועה וספורט – עבודה, סידורים, ילדים (בקיצור – החיים) לא משאירים לנו זמן להתייחס לצורך של הגוף שלנו לזוז יותר. גם אם אתם בשיא הלחץ בעבודה, ואתם בטוחים שאין לכם זמן לכלום, אני מציעה לכם לעשות "הסכם רבע שעה". בכל יום, לא משנה כמה עמוס לכם, אתם מתחייבים ל-15 דקות של תנועה. זה יכול להיות יוגה ביוטיוב, הליכה של שמונה דקות לכיוון אחד ואז לחזור הביתה, או כל דבר אחר. הכי טוב לקבוע עם חבר, או שכן, ואז לא נעים להבריז…

שתי ציפורים

מתחים – אם אתם מרגישים שאתם שקועים בלופ החדשות, נסו להסתפק רק בתחילת המהדורה, ותרו על הפרשנויות (והצעקות באולפן…). כך תרגישו מעודכנים מצד אחד, אבל לא תישאבו למתחים ואת הזמן הנוסף תוכלו להקדיש למשהו שמרגיע אתכם כמו להכין תה, לקרוא ספר, או לדבר עם חבר. לצאת להליכה דווקא בשעת החדשות יכול להיות פתרון נהדר ובבחינת "שתי ציפורים במכה אחת"…

טיפול – חשוב לזכור שיש לנו אחריות על הבריאות שלנו. תזונה מאוזנת, שינה מספקת ותנועה יום-יומית הם הבסיס לחוסן הגופני והנפשי. לצד אלה, כדאי למצוא זמן ומשאבים ולפנות מקום לטיפול. דיקור, צמחי מרפא, או כל טיפול תומך אחר. אלה מאפשרים לנו לשחרר מתחים, לאזן את המערכות בגוף ולשמור על הכוחות שלנו.

ראש השנה הוא נקודת ציון, פתח לבחור טוב יותר, לחיות בריא יותר ולהתכוונן למה שעושה לנו טוב באמת.

לצד כל המשאלות האישיות שלנו, הלב כולו עם החטופים ובני משפחותיהם. מי ייתן והשנה החדשה תביא אתה חירות, חיבוקי שיבה ושיקום הלבבות. שנשמע בשורות טובות ונזכה לשנה של בריאות, שמחה וחיים שלווים לכולנו.

שנה טובה, קרן מיכאלי