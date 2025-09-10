קצרין מתחדשת

חיפוש

שני מתחמי קניות חדשים – בדרך לעיר הבירה של הגולן: סניף חדש של רשת הסופרמרקטים "שוק הרצל" ומרכז מסחרי חדש באזור התעשייה

מאת: גלעד כהן

העיר קצרין עומדת בפני מהפכת נדל"ן ומסחר, עם הקמה של שני מתחמי קניות ובילוי חדשים, שעתידים לשנות את פני האזור כולו.

שוק הרצל מגיע לגולן

המתחם הראשון שיוקם בכניסה לקצרין, בלב רמת הגולן, יכלול מגוון רחב של חנויות, מסעדות, קליניקות ועסקי לייף סטייל. גולת הכותרת היא פתיחתו של סניף חדש של רשת הסופרמרקטים "שוק הרצל", על שטח של כ-2,000 מ"ר.

למתחם יתרון מובהק בזכות מיקומו האסטרטגי על הציר הראשי, בסמוך למעונות הסטודנטים והמרכז הקהילתי. עם יותר מ-200 מקומות חנייה וחללים מודולריים להשכרה, הוא צפוי למשוך רשתות גדולות, יזמים ולקוחות מכל רחבי האזור.

מרכז מסחרי חדש באזור התעשייה

במקביל, מתחם מסחרי נוסף יוקם באזור התעשייה של קצרין, מול חברת "ניסטק". המתחם יתפרש על פני כ-2,400 מ"ר בשלוש קומות.

קומה ראשונה: כ-900 מ"ר למסחר, מסעדות ובתי קפה – מקום מושלם ליצירת חוויית בילוי וקניות, חנויות מסחר בגדלים גמישים: 230-900 מ"ר.

קומה שנייה: מרפאה גדולה שתיתן מענה לתושבי קצרין והאזור כולו ותמשוך זרימה קבועה של לקוחות חדשים לעסקים במקום.

קומה שלישית: אולם אירועים עם נוף פנורמי עוצר נשימה לכנרת.

צפי הפתיחה של התמחם: דצמבר 2025.

מהפכת מסחר בגולן

שני הפרויקטים מסמנים את הפיכתה של קצרין למוקד מסחרי, בריאותי וחברתי, שעתיד לשרת את תושבי הגולן והמטיילים בו. יזמים ועסקים המעוניינים להשתלב באחד מהמתחמים מוזמנים להקדים ולהבטיח את מקומם כבר עכשיו.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • קצרין

    בירת הגולן הוקמה ב-1977 ומוגדרת כמועצה מקומית בפני עצמה.משהו ייחודי: המרכז העירוני היהודי בגולן, 8,000…

  • הקיץ של קצרין

    בעוד כל הסביבה חוגגת את החופש הגדול, במועצה המקומית קצרין שוקדים במרץ על קידום התכנית…

  • פורום אמני קצרין בספריית קצרין

    לפני כשבועיים ערכה קבוצת פורום אמני קצרין הצגת עבודות ראשונה. השנה התמקד הפורום ביצירת עבודה…

