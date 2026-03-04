קומה חדשה של מחקר

חוות היישום וההכשרה ותלמידות "רגבים אופק" בונות קומה חדשה של מחקר

שכבת ט' של אולפנת "רגבים אופק", אולפנה חדשה הנמצאת בשנתה השנייה מאז פתיחתה, שחרטה על דגלה מחקר ופיתוח כדרך חינוכית מובילה, הגיעה לחוות היישום וההכשרה החקלאית באבנ"י אית"ן. החווה מנוהלת על ידי היחידה לחקלאות וחדשנות גולן ב"מכון שמיר למחקר". הבנות ליום שיא מרשים ומשמעותי. במהלך היום, העמידו התלמידות מחקרים במגוון תחומים חקלאיים ומדעיים, כחלק מתהליך למידה מעמיק ומתמשך.

בחודשים האחרונים, נחשפו התלמידות לתחומי המחקר השונים בחוות היישום וההכשרה באבנ"י אית"ן, בחרו תחום שמסקרן אותן במיוחד והעמיקו בו בתהליך חקר יסודי. הן למדו לשאול שאלות, לתכנן ניסוי, להגדיר מדדי בדיקה, לאסוף נתונים ולהסיק מסקנות, תהליך שבשיאו הגיע יום ההעמדה בחווה.

כך, כבר בשנתה השנייה, האולפנה ממשיכה לבסס תרבות של מצוינות, חקר ועשייה – בשותפות עם חוות היישום וההכשרה והיחידה לחקלאות וחדשנות גולן, המהוות מנוף מקצועי וחינוכי משמעותי לדור העתיד.