פותחים עונה בחיוך

עונת המשחקים בליגה לאומית ב' בכדורסל כיסאות גלגלים, נפתחה השבוע רישמית. נבחרת הגולן גברה על בית הלוחם חיפה 43:62

השבוע, ביום א', אירחה נבחרת הגולן באולם בחיספין, את קבוצת בית הלוחם חיפה, למשחק ראשון. המשחק נפתח צמוד, כאשר שתי הקבוצות הציגו הגנה חזקה והרבע הראשון נגמר ביתרון קטן לביתיים 12:13. הרבע השני נפתח בסל של חיפה שהעביר את היתרון אליה, אבל הנבחרת שלנו, בהנהגתו של ינון, ביצעה שתי התקפות מתפרצות מהירות והחזירה את היתרון לגולן. הביתיים התחילו לקבוע את קצב המשחק וכשהשעון צפר לתום המחצית הראשונה התוצאה כבר עמדה על 22:30.

ברבע השלישי, הריצה המשיכה וההגנה המצוינת שמרה את חיפה על 6 נקודות במהלך בכל הרבע, שבסופו התוצאה עמדה על 28:46.

הקבוצה מחיפה הראתה רוח לחימה ולא ויתרה לאורך כל הרבע הרביעי, אבל הנבחרת לא נתנה להם להתקרב ובסוף המשחק, הלוח הראה 43:62 לקבוצה הביתית.

נהנים ומנצחים

בסוף המשחק, לקחנו לרגע את הקפטן ינון. איך אתה מסכם את המשחק? "תראה – תמיד כיף לנצח, בטח כשזה משחק ראשון ועוד בבית מול קהל ובפער כזה. אתה צריך להבין, הם קבוצה טובה ואני בטוח שהמשחק אצלם לא יהיה כזה פשוט. הצלחנו לעשות את הדברים שעבדנו עליהם באימונים והחבר'ה מראים רצינות".

חוץ מהניצחון, מה עוד אתה לוקח מהמשחק? "שהיה כיף, כולם שיחקו וכולם ירדו עם חיוך מהמגרש. היה חשוב שכולם ישחקו ויהנו, לשמחתי זה הצליח לנו. עוד דבר שאני לוקח זה הקהל – זאת גאווה לשחק בבית מול קהל אוהד. הקבוצה הזאת היא חלק המקהילה המיוחדת של הגולן, והקהל מראה לנו את זה."

מהי השאיפה שלכם העונה? "העונה אנחנו רוצים להגיע לפליאוף של הליגה, אבל זה פחות חשוב. השאיפה האמיתית שלנו היא להפוך את כדורסל כיסאות הגלגלים לשם דבר בגולן ושהגולן יהפוך לשם דבר בספורט הזה בכל הארץ.

"אנחנו מעבירים הדרכות והסברים ועובדים על פתיחת חוג לילדים ולנוער. יש כאן במה נהדרת לתת הזדמנות שווה לכולם, מוגבלים ובריאים, צעירים ומבוגרים, גברים ונשים. למשל, היום שיחקה מולנו בחיפה מורן, היא עשתה לנו לא מעט צרות וקלעה ארבע נקודות. או עמנואל, מספר חמש ששיחק היום, הוא שחקן חדש שנמצא כאן מ'ממריאים בגולן', שזאת תכנית שמשלבת אנשים עם צרכים מיוחדים בצבא וכוללת גם לימודים. הלו"ז שלו עמוס בכל טוב ועדיין הוא מחויב ומגיע לכל אימון ותראה – זה הצליח! הוא קלע היום את הנקודות הראשונות שלו בליגה. זה משחק שבו מי שרוצה מצליח – אין תירוצים".

שיחקתם נגד חיפה בשנה שעברה? "לא. הם לא שיחקו בשנה שעברה. קשה להחזיק קבוצה כזאת, רוח של שחקנים זה טוב ויפה, אבל בלי תמיכה מסביב – אין לקבוצה כזאת סיכוי להחזיק מעמד. המועצה, במיוחד מחלקת הספורט, עושים את כל מה שהם יכולים על מנת לעזור לנו ויש לנו את רחמים, שדואג לכל נושא המזכירות והמנהלות. בלעדיהם היינו קורסים.

"עדיין נשמח לכל עזרה שיציעו לנו, כדי שנוכל לשחק עוד הרבה שנים ולצמוח כמועדון ספורט".

אז מתי המשחק הבא שלכם בגולן, שנדע לבוא לעודד? "עוד לא סגור, אבל ברגע שנדע, נגיד שתוכל לבוא לעודד."

סגור!

לפרטים נוספים, להצטרף, להתנדב, לתת חסות לנבחרת, מוזמן ליצור קשר:

אביתר איצקוביץ': 050-7497010 eviataritzko@gmail.com

או עם רן אבן דנן: 052-3298038 sport@megolan.org.il

מרכז החברתי גולן