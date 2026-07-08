עשור של הרמוניה: כנס חבורות הזמר ה-10 בקצרין בסימן צלילים ורגש

מסורת בת עשר שנים של חבורת הזמר המקומית, "ברמה ישוררו", הגיעה לשיאה בכנס חגיגי, שבו התארחו שש חבורות זמר מכל רחבי הארץ. מסיור מוזיקלי בפארק התלמודי ועד למופע ענק בהיכל התרבות. קצרין לבשה חג

מאת: עדה בארי סימוניץ, רכזת תרבות מתנ"ס קצרין

קסם מיוחד עטף את קצרין ביומו האחרון של כנס חבורות הזמר ה-10, שהפך כבר למסורת מפוארת בנוף התרבותי של קצרין. את האירוע מובילה בגאווה מחלקת התרבות במתנ"ס קצרין וחבורת הזמר המקומית של מתנ"ס קצרין, "ברמה ישוררו" – הרכב ווקאלי איכותי המייצג את קצרין, הגולן והאזור, בליווי הכנרת המוכשרת טטיאנה ביידר ותחת ניהולו המוזיקלי והניצוח המקצועי של אריה ברכה.

מאחורי ההרכב המצליח עומדים האנשים שנותנים לו את הנשמה: מאיר ועיש, האב הרוחני שמלווה את חבורת הזמר מיום ייסודה ועדנה אלאור – זמרת בהרכב שמרכזת ביד רמה ובמסירות את כל הנושאים הארגוניים.

שירת תפילה בין אבני העבר

מדי שנה, מארחת חבורת הזמר של מתנ"ס קצרין הרכבים מכל קצות הארץ ובכנס הנוכחי, השתתפו שש חבורות זמר, שהגיעו לחגוג יחד את אהבת השירה העברית:

"מקהלת נפגש", מקצרין, בניצוחה של לנה פיטץ, "קולות הכפר", בניצוחו של אבי פיינטוך, מקהלת "לילך", בניצוחו של אבי בן עוז, "שדות ירוקים", בניצוחו של חנן בן דוד, "גלי-שי", בניצוחו של אריה ברכה וכמובן, המארחים הגאים – "ברמה ישוררו".

החגיגה המוזיקלית נפתחה בסיור מרגש בפארק קצרין העתיקה. חברי חבורות הזמר סיירו בפארק התלמודי וכשהגיעו לבית הכנסת העתיק, קרה דבר קסום: קולותיהם השתלבו יחד, כשברקע עתיקות בית הכנסת ובין אבני הבזלת העתיקות וחיברו עבר והווה.

קבלת פנים חמה ועד לבמה המרכזית

לפנות ערב, הגיעו המשתתפים אל ה"פיאצה", המרכז המסחרי של קצרין. שם, בקבלת פנים חמה, סוחפת ומלאת אנרגיה, הופיעה כל חבורה עם שני שירים שהקפיצו את העוברים והשבים והכניסו את העיר כולה לקצב.

שיאו של האירוע התקיים במופע ענק וחגיגי בהיכל התרבות קצרין, אליו הגיעו תושבים ואורחים רבים.

ראש המועצה, יהודה דואה, בירך בהתרגשות את באי הכנס ואמר: "זו שנה עשירית שקצרין זוכה לארח את הכנס. התרגשתי מאוד כששמעתי על השירה בפארק קצרין – איזה דבר קסום לשיר שירי תפילה בכפר היהודי הקדום. אתם מביאים אתכם את הרוח ואת ההתמדה ואני מודה לכם על כך מקרב לב".

הכנס העשירי ננעל נעילה מוצלחת והשאיר את המשתתפים והקהל עם טעם של עוד, עם לב מלא בשירה עברית ועם ציפייה גדולה כבר לעשור הבא.