עסק זה לא רק מספרים

הוא בעסקי המזון כבר המון שנים וביולי יפתח, בחוצות קצרין, סניף של "גרג". "ראינו את הצורך של התושבים במקום איכותי, מזמין וביתי". האורח שלנו לשבת הוא אסף יהודה, מקצרין

קצת על עצמך

"אסף יהודה, בן 39, נשוי לעדי ואבא לליאל וטליה".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי וגדלתי בגוש קטיף, עד שאירעה העקירה הקשה מהבית. הייתי בן 18 וחצי ובמכינה קדם צבאית, באותו זמן והיה קשה מנשוא לראות את המקום בו גדלתי הופך לעיי חורבות. אומנם עברו למעלה משני עשורים, אך בתחושתי זה ממש קרה אתמול".

מגורים

"גרים בקצרין כבר שבע שנים ומאוד אוהבים את קצרין, יודעים ומרגישים שעשינו את הבחירה הנכונה גם עבור בנותינו.

"גרנו בקצרין ב-2010, עזבנו לכמה שנים לנתניה וחזרנו לגולן, לאבנ"י אית"ן. בהמשך, החלטנו לחזור לקצרין, לגור כאן ולגדל את בנותינו וברוך השם, אנחנו כאן, נהנים מחיי קהילה מדהימה וזכינו בשכנים וחברים טובים.

"יש כאן המון עזרה הדדית אחד לשני. בתחילת המלחמה, הצטרפתי לחמ"ל מיצר, שהוקם לטובת עזרה לחיילי המילואים והיינו מבשלים המון בסופי שבוע.

"היינו מקבלים תרומות גם מאנשים מהמרכז שכל כך ריגשה אותם הפעילות שלנו, שגם תחת ירי טילים ואזעקות הסתכנו בנסיעות לאסוף את התרומות והכול בשביל החיילים המדהימים שלנו".

עיסוק

"ממש בקרוב, פותח סניף של קפה 'גרג', במתחם חוצות הגולן בקצרין. עקבו אחר הפרסומים.

"אני בתחום המזון כבר המון שנים. כבר בגיל 14, פיתחתי אהבה למטבח ולאט לאט, עם השנים, זה התעצם והפך למקצוע. כשהגענו לגולן, בער בי הרצון להיות עצמאי עם מסעדה משלי. ב-2023, החלטנו אני ואשתי לצאת לדרך עצמאית משותפת. הקמנו את קונדיטוריית הבוטיק 'עדי מטעמים' ובהמשך, הצטרפנו למשפחת 'גרג' ורכשנו את סניף 'גרג' בקריית שמונה".

איך השפיעה המלחמה על העסק שלכם?

"לצערנו, הספקנו ליהנות מהמסעדה בקריית שמונה כשבעה חודשים ואז החלה המלחמה. יחד עם כל העסקים בקרית שמונה, מהשבעה לאוקטובר 23 ועד ינואר 26, גם אנחנו היינו סגורים.

"בכל התקופה הזו, הייתי במילואים ושירתי בגזרות לבנון סוריה ועזה. זכיתי לעשות קורס קצינים והיום אני מפקד פלוגה בחטיבת כרמלי. עשיתי למעלה מ-800 ימי מילואים ברצף.

"מנצל את ההזדמנות לומר תודה לבני משפחתי שתמכו והתמודדו עם העובדה שלא הייתי בבית בכל התקופה וללא תמיכתם, כל זה לא היה קורה.

"גם רוצה לומר תודה, למתנ"ס ו'מרכז צעירים' קצרין ולמועצה, שתומכים במשפחות המילואימניקים ומעניקים לנו תמיכה ואוזן קשבת, חום ואהבה. שוחררתי ממילואים בתחילת ינואר 2026 ופתחתי מחדש את המסעדה בקריית שמונה, עם המון אופטימיות ואמונה. לצערי, לאחר חודש בדיוק, התחיל מבצע 'שאגת הארי' ושוב סגרנו. בשלב זה, החלטנו לחשב מסלול מחדש ולהעתיק את המסעדה לקצרין, במתחם חוצות קסם הגולן".

איך מתכוננים לפתיחה?

"אנחנו נמצאים כרגע בעיצומו של שדרוג ועיצוב המקום מחדש, כדי להתאימו לסטנדרטים הגבוהים של הרשת. אני עובד יום וליל בשיפוץ המקום, מתוך מחשבה על כל פרט ופרט, בכדי להבטיח שהתוצאה תהיה הכי חמה ומזמינה ואיכותית עבור תושבי קצרין והגולן.

"הפתיחה מתוכננת לחודש יולי ואנחנו מתכננים מסיבה חגיגית ומרגשת לאחר תשעה באב".

מאיפה האומץ לפתוח עסק חדש בתקופה כזאת?

"האומץ מגיע מהאמונה הגדולה שלנו בקהילה של קצרין. עסק זה לא רק מספרים, הוא מקום של חיבור בין אנשים, ראינו את הצורך של התושבים במקום איכותי, מזמין וביתי לפגוש בו חברים, לשבת עם המשפחה, או פשוט לשתות קפה טוב. כשאני משפץ את המקום במו ידיי, זה נותן לנו את הכוח. אנחנו משקיעים כאן את הלב והנשמה, כי אנחנו יודעים שלתושבי הגולן מגיע את הכי טוב שיש".

איך נראה יום שישי שלך?

"בדרך כלל, קם מאוחר ואז יוצא לקניות והשלמות והכי חשוב זה הפרחים לשבת לאישה ולבית וגם עוזר בהכנות לשבת. יש פעמים שאני עושה אצלי בבית קבלת שבת עם מוזיקה וחברים".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"זכיתי שאשתי מכינה את הכול, לא קונה כלום והכול מפרי כפיה. על השולחן יש לפחות 12 סוגי סלטים וחלות. בשר בתנור, קוסקוס, דגים ובכל שבת, היא מגוונת באוכל וטעים ממש. הכי חשוב – העוגות והקינוחים המוטרפים שלה".

זיכרון ילדות משבת

"האווירה בשבת עם המשפחה, שירי שבת וג'עלה, הישיבה עם החברים עד השעות הקטנות של הלילה, הבית היה פתוח לאורחים. היינו אוהבים לארח חיילים שהיו מסיירים ביישוב בשבת ומביאים אותם אלינו לארוחה, בלי שאימא מודעת לזה, אבל תמיד הכול היה בשפע וברוחב לב".

מה הכי כיף בשבת שלך?

"עבורנו השבת היא העוגן, השקט והמתנה הכי גדולה של השבוע. להתנתק מהכול, להתחבר למשפחתיות ולארח משפחה וחברים טובים. לשבת יחד סביב שולחן השבת, בלי לחץ של זמן. לצחוק, לדבר, לשחק וכמובן לנוח ולמלא מצברים לקראת שבוע מלא בעשייה".

עם מי היית רוצה לשבת לכוס קפה?

"משתדל להספיק כמה שיותר לשבת עם האישה שלי לקפה, רק אִתה, לפני שמתחיל כל יום והבלגן שלו… מתפלל שאצליח להתחיל ככה כל יום ויום".

מה עושה בשעות הפנאי?

"נכון לעכשיו, בהקמה של העסק, אין לי יותר מידיי שעות פנאי… אבל כשאני מצליח קצת לנשום, בין לבין, אז אני בעיקר אוהב להיות עם המשפחה. אני משתדל להקדיש להם זמן כמה שיותר… לפעמים, יוצאים למסעדות ולקניות".

מהו המוטו שלך בחיים?

"'המעז מנצח' – בשבילי להעז זה לא לפעול בלי פחד, אלא לפעול למרות הפחד. להאמין שהשם תמיד אתנו. גם כשאנחנו מרגישים שאנחנו בתחתית, רק השם יוציא אותנו מהבוץ".

מה אתה הכי אוהב בגולן?

"האוויר, האנשים, הנוף. אני תמיד אומר שכשאגיע למעלה, אחרי 120, אף אחד לא מבטיח לי גן עדן ושאני בוחר לחיות עכשיו בגן עדן".

מה אתה מאחל לעצמך?

"אני מאחל לעצמנו שנדע תמיד לשלב בין העשייה וההשקעה המטורפת שלנו, לראות את קפה 'גרג' קצרין הופך לבית שני עבור התושבים, מקום מלא באנרגיית טובות, צחוק של ילדים וריח של קפה משובח.

"ברמה האישית, מאחל לנו בריאות, כוח והצלחה בדרך החדשה".