על ריפוי והרפיה

אנו חיים בעולם אינטנסיבי מאוד, בו הכול פועל וקורה מהר. אם פעם, על מנת לשלוח תמונה לחבר בעיר אחרת, היה צריך להצטלם, לנסוע לחנות צילום על מנת לפתח את התמונה, לחכות כמה ימים לפיתוח ורק אז ללכת לדואר ולשלוח ולקוות שהתמונה תגיע בתוך שבועיים-שלושה, הרי שהיום אנחנו מצטלמים ושולחים את התמונה בתוך רגעים ספורים. ללא ספק, הקידמה הקלה על חיינו באופן משמעותי וקיצרה לנו הרבה תהליכים, אך הקצב המהיר בו הדברים מתרחשים משפיע עלינו לרעה, כיוון שהוא גורם לנו לעשות הרבה יותר דברים בזמן קצר.

לעתים, אלו ענייני הבית שיש לטפל בהם – קניות, בישולים ניקיונות. לעתים, ענייני משפחה וילדים, עבודה, עניינים אישיים שלנו – שאיפות ורצונות – כתוצאה מכך התודעה שלנו עמוסה ואנחנו כל הזמן בעשייה.

בעולם המערבי, למילה “עשייה” יש רק משמעויות חיוביות. אנו מסתכלים על מי שנמצא בעשייה מתמדת כעל אדם נמרץ, שאפתן ובלתי נלאה והוא מושא להערצה, בעוד ש”אי עשייה” נתפסת כעצלות ורפיון. מבחינת האדם “העושה”, משמעות הדבר היא שאין לו רגע למנוחה, לצבירת כוחות ולהתרעננות. הגוף, המוח, הנפש, כולם אט-אט מתעייפים ונשחקים והאדם נמצא בלחץ מתמיד של “להספיק”. הרוב המכריע של האנשים המגיעים לקליניקה סובלים מסטרס כזה או אחר, והרבה פעמים הוא הגורם הראשוני לבעיותיהם. סוכרת, מיגרנות, יתר לחץ דם, גב וצוואר תפוסים, חרדות, הפרעות שינה ועוד כהנה וכהנה בעיות. הרבה פעמים המקור לכולן הוא המתח העצום בו אנו נמצאים.

בתהילים, כתוב: “הרפו ודעו כי אנכי ה’…”. מפרשים רבים מתייחסים לפסוק כאל הזמנה להרפות מהעשייה הבלתי פוסקת ולתת לקב”ה (לבריאה, ליקום – כל אחד ומושגיו) את האפשרות לפעול למעננו. בפרקי אבות, כתוב: “לא עליך המלאכה לגמור” וגם לכך יש משמעויות עמוקות של הרפיה – אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, אך נשאיר מקום לבריאה לקדם עבורנו את הדברים.

עשייה ללא עשייה

ברפואה הסינית, יש מונח שנקרא WU WEI WU – “עשייה ללא עשייה”, 無為. אין הכוונה בבטלה, אלא בחוסר מאמץ. זהו מצב בו האדם לא מנסה לכפות דברים על המציאות, אלא לקבל את הקצב הטבעי של הדברים.

לאו טזה, חכם סיני עתיק אמר: “Nature never hurries, yet everything is accomplished”. בתרגום חופשי: “הטבע לעולם איננו ממהר, אך עדיין הכול קורה בעתו”. הבסיס של התפיסה הוא שהטבע, היקום, מתנהלים באופן עצמאי ושיש קצב טבעי לדברים, שאין לזרז אותו ואין להתערב בו, אלא לקבל את פני הדברים כפי שהם ולהרפות את התודעה.

קבלה והרפיה

הרפיה היא חלק חשוב מאוד בריפוי, אך קשה מאוד להגיע למצב בו אנו בשחרור ממחשבות ועשייה. חלק חשוב מהטיפול בדיקור סיני יהיה להרפות ולאפשר לצ’י – אנרגיית החיים – לזרום. אני קוראת לזה “מדיטציית מחטים” – הדיקור משרה רוגע עמוק ונעים, ממש כמו מדיטציה. כשהתודעה של האדם בהרפיה, הן הגוף והן הנפש משתחררים מהמתח ומאפשרים ריפוי.

אני מזמינה אתכם לאתגר: שימו טיימר לעשר דקות ושבו בנחת עם עצמכם. השתיקו את הטלפון, ללא רטט ותתחילו להשתעמם. לא חייבים לעצום עיניים או לשבת בישיבה מזרחית, לא צריך לעשות מדיטציה, או נשימות, רק שבו. תנו למחשבות להיות, תנו לרגשות לצוף, אולי תיזָכרו במשהו חשוב ואולי סתם תשתעממו. יופי. להשתעמם זה משהו חשוב… מתקשים להרפות? בואו לטיפול. לפני שחולים, טיפול אחד שווה הרבה טיפולים, על מנת לתקן את מה שכבר התקלקל.

הרבה בריאות, קרן